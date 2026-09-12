Bu değişimin ölçeği öylesine büyük ki, 29 yaşındaki Dias artık ilk takımın en kıdemli ve en uzun süredir görev yapan isimlerinden biri konumunda. 250'nin üzerinde maça çıkan ve kupa dolabında dört Premier League şampiyonluğu ile bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası bulunan savunmacı, Treble kazanan geçmiş ile yeniden inşa edilen gelecek arasında bir köprü görevi görüyor. Yakın arkadaşlarının ve uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşlarının ayrılmasına rağmen Dias, City'nin kazanan kültürünün bireysel isimlerin ötesine geçtiğini kanıtlama mücadelesiyle yeniden enerji bulmuş durumda.

Kısa süre önce sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Dias, efsanevi isimlerin ayrılışını izlemenin duygusal tarafı hakkında açık konuştu. "29 yaşındayım, gelecek yıl 30 olacağım ama tüm bunlar, kulüple ilgili her şey, yeni menajer, yeni oyuncular, yeni meydan okuma ve çok yakın olduğum insanların ayrılması beni heyecanlandırıyor" dedi.

"Buna hayatın döngüsü diyebilirsiniz ve işler de böyledir. Bunların hepsi için minnettarım. Ayrılanların hepsiyle yaşadığım anılar için minnettarım ve yeni gelenlerle oluşturacağım anılar konusunda da heyecanlıyım."

"Hâlâ çok hırslıyım. Bu seviyede olma kararını aldım çünkü çok şey kazandığımı hissediyorum ama belki benim için en büyük ödül, burada uzun yıllar bu seviyede oynamak ve bu kadar uzun süre hırslı kalma istikrarını göstermek olurdu."