Getty Images Sport
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'Hiçbir şey değişmedi' - Yeni kaptan Ruben Dias, Manchester City'nin 458 milyon sterlinlik devrimi sürerken rakiplere gözdağı verdi
Enzo Maresca yönetiminde yeni bir dönem başlıyor
Pep Guardiola'nın on yıllık hakimiyetinin ardından ayrılmasının sonrasında Manchester City, Enzo Maresca için kadroyu yeniden şekillendirmek adına Premier League rekoru olan 458 milyon sterlin yatırım yaptı. Rodri, Bernardo Silva ve John Stones gibi takımın değişmez isimlerinin vedası bir dönemin sonuna işaret ederken, Enzo Fernandez, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin gelişi Etihad Stadyumu'na taze enerji kattı.
Yeni sorumluluğu ve soyunma odasının değişen yapısı üzerine konuşan Dias, kadroda yaşanan yüksek sirkülasyona rağmen liderlik yaklaşımının değişmediğini söyledi. Dias, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Sahip olduğum rol açısından mesele, kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışmaya dayanıyor ve bu anlamda hiçbir şey değişmedi" dedi. "Çok fazla kişi ayrıldı ve çok fazla kazanan isim gitti, şimdi ise büyük bir hırsla gelen ve kazanmak için yanıp tutuşan yeni insanlar katıldı. Kulübün yoluna devam etmesini sağlayan şey de bu."
- Getty Images Sport
Maresca yöntemi etkisini göstermeye başladı
Guardiola'dan Maresca'ya geçiş bir tökezleme noktası olabilirdi, ancak İtalyan teknik adamın daha önce kulüpte yardımcı olarak görev yapmış olması kusursuz bir uyum sağladı. City, yeni sezona Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört galibiyetle başladı. Dias da Maresca'nın göreve getirilmesini övmekte gecikmedi ve İtalyan çalıştırıcının kulübün iç kültürüne aşinalığının, böylesine köklü değişimlerin yaşandığı bir yaz döneminde hayati önem taşıdığını belirtti.
"Antrenmanlardan oyun baskısına kadar pek çok konuda, savunma yapış şeklimize dair bazı detaylarda, bunların hepsi Enzo'nun fikrini yansıtıyor. Bence her şey fazlasıyla mantıklı geliyor. Herkes bu fikre inanıyor. Herkes bundan heyecan duyuyor ve antrenmanlarda büyük bir neşe var, ki bu da son derece önemli," diye açıkladı Dias.
Değişen düzende iddiasını koruyor
Bu değişimin ölçeği öylesine büyük ki, 29 yaşındaki Dias artık ilk takımın en kıdemli ve en uzun süredir görev yapan isimlerinden biri konumunda. 250'nin üzerinde maça çıkan ve kupa dolabında dört Premier League şampiyonluğu ile bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası bulunan savunmacı, Treble kazanan geçmiş ile yeniden inşa edilen gelecek arasında bir köprü görevi görüyor. Yakın arkadaşlarının ve uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşlarının ayrılmasına rağmen Dias, City'nin kazanan kültürünün bireysel isimlerin ötesine geçtiğini kanıtlama mücadelesiyle yeniden enerji bulmuş durumda.
Kısa süre önce sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Dias, efsanevi isimlerin ayrılışını izlemenin duygusal tarafı hakkında açık konuştu. "29 yaşındayım, gelecek yıl 30 olacağım ama tüm bunlar, kulüple ilgili her şey, yeni menajer, yeni oyuncular, yeni meydan okuma ve çok yakın olduğum insanların ayrılması beni heyecanlandırıyor" dedi.
"Buna hayatın döngüsü diyebilirsiniz ve işler de böyledir. Bunların hepsi için minnettarım. Ayrılanların hepsiyle yaşadığım anılar için minnettarım ve yeni gelenlerle oluşturacağım anılar konusunda da heyecanlıyım."
"Hâlâ çok hırslıyım. Bu seviyede olma kararını aldım çünkü çok şey kazandığımı hissediyorum ama belki benim için en büyük ödül, burada uzun yıllar bu seviyede oynamak ve bu kadar uzun süre hırslı kalma istikrarını göstermek olurdu."
- Getty Images Sport
Manchester derbisine odaklanıyor
Uzun vadeli proje tüm hızıyla sürerken, kısa vadede odak birçok taraftar için City'nin sezonunu tanımlayan yerel rekabete kayıyor. Pazar günü Old Trafford'a yapılacak deplasman, Maresca dönemin ilk büyük sınavını ve yeni transferlerin Manchester derbisinin yoğunluğunu deneyimlemesi için bir fırsatı temsil ediyor.
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