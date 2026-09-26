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'Hiçbir şey değişmedi!' - Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, 114 suçlu kararı sonrası kulübün masumiyetini kanıtlama konusunda hâlâ kendinden emin olduğunu söyledi
Al Mubarak suçlamalar karşısında geri adım atmıyor
Al Mubarak, Premier League’in kararına ilişkin bomba etkisi yaratan haberin ardından kulübün dünya genelindeki taraftar kitlesine duygusal ve kararlı bir mesaj yayımladı. Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali işlemlerine yönelik dört yıllık soruşturmanın ardından, cuma günü çıkan haberlerde City’nin başlangıçta kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114’ünden suçlu bulunduğu belirtildi.
Taraftarlara doğrudan hitabında Al Mubarak, Manchester kurumuyla uzun yıllara dayanan bağını vurgulayarak ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Başkanın Manchester City taraftarlarına mektubunda şu ifadeleri kullandı: "18 yıldır bu Kulübün bir parçasıyım. Etihad’da, Wembley’de ve İstanbul’da sizinle birlikte bulunma ayrıcalığını yaşadım. Bu Kulüp benim için önemli ve siz de bana, tekrar tekrar, Manchester City’nin sizin için ne kadar önemli olduğunu gösterdiniz ve söylediniz. Bugün size yazmamın nedeni de bu."
Şöyle devam etti: "Cuma günkü medya haberlerinin ardından birçoğunuz akşamınızı arkadaşlarınızdan, ailenizden ve iş arkadaşlarınızdan gelen soruları yanıtlayarak ve mesajlara cevap vererek geçirmiş olacaksınız. Ben de öyle. Aileme şunu söyledim: Premier League sürecinin tamamlanmasına daha çok var ve Kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ve kararlılığımız, bu süreç başladığındaki kadar güçlü."
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Hukuki fırtınada yol almak
Kararların kapsamı futbol dünyasını şaşkına çevirmiş durumda; olası yaptırımlar ağır para cezaları ve puan silmeden şampiyonlukların geri alınmasına, hatta üst ligden ihraç edilmeye kadar uzanıyor. Ancak Al Mubarak, dışarıdan gelen baskıya rağmen kulübün kendi iç bakış açısının değişmediğini savunuyor.
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden pozisyonumuzdan bu kadar emin hissettiğimizi anlamanıza yardımcı olmak için sizinle paylaşabilmeyi çok istediğim pek çok şey var. Ancak hukuki sürecin sıkı gizliliği ve buna saygı gösterme konusundaki kararlılığımız, şu anda bunu yapamayacağım anlamına geliyor. Bu mektup bile uygunluğu sağlamak için birkaç hukuki kontrolden geçti. Sizden, lütfen cuma günü yaptığımız açıklamayı ve Şubat 2023'te yayımladığımız açıklamayı dikkatlice okumanızı rica ediyorum. Her kelime önem taşıyor ve geçerliliğini koruyor."
"Bazı kişiler kendi sonuçlarına varmakta hızlı davranmış olsa da ve etrafımızda çok fazla gürültü kopuyor olsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce de zorluklarla birlikte yüzleştik ve üstesinden geldik. Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen daha birçok kişi hâlâ var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."
Rodri kulübün mirasını savunuyor
Meydan okuyan bu tavır, yakın zamanda Barcelona'ya ayrılan eski City orta saha oyuncusu Rodri tarafından da tekrarlandı. Kulübün son dönemdeki tarihi başarılarının temel taşlarından biri olan İspanyol oyuncu, City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki önceki zaferini, kulüp yönetimine güvenmek için bir neden olarak gösterdi.
Medyaya konuşan Rodri şöyle dedi: "2020'de benzer bir şeyle karşı karşıya kaldık, benzer bir hukuki süreçti. Suçlama farklıydı ama süreç benzerdi. Orada da ilk aşamada suçlu bulunduk ama kulübe, kulübün savunduğu masumiyete inandık ve sonunda aklandık. Ben adalet sistemine inanıyorum ve kulübün masumiyetine inanıyorum."
"Yaptıklarımızı bizden alamazlar. Bu, parayla ödenen bir şey değil; emekle, ortaklıkla ve her gün omuz omuza olmakla ödenir. Yıllar içinde ve burada Wembley'de çok fazla başarı yaşadık, bu yüzden size her şeyin hak edilmiş olduğunu söyleyebilirim ve İngiliz futbolunun en iyi dönemlerinden birine sahiptik."
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Gelecek maçlar ve bekleyen cezalar
Hukuki mücadele sürerken, A takım da milli ara sonrası yeniden sahaya dönmeye hazırlanmak zorunda. Al Mubarak, Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak yaklaşan kritik maç ile Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'le yapılacak karşılaşmanın, "City ailesi"nin kenetlenmesi için fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Başkan, mesajını önlerindeki futbol kaynaklı zorluklara odaklanarak şu sözlerle tamamladı: "Bu milli aranın ardından bizi heyecan verici bazı anlar bekliyor. İki hafta sonra Anfield'a gidiyoruz, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Etihad Stadyumu'nda Paris St Germain'i ağırlıyoruz. Bunlar, Manchester City ailesinin gücünü kutlamamız için bize fırsat veren anlar. Her zaman olduğu gibi, sürekli desteğiniz için teşekkür ederim."
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