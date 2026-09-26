Al Mubarak, Premier League’in kararına ilişkin bomba etkisi yaratan haberin ardından kulübün dünya genelindeki taraftar kitlesine duygusal ve kararlı bir mesaj yayımladı. Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali işlemlerine yönelik dört yıllık soruşturmanın ardından, cuma günü çıkan haberlerde City’nin başlangıçta kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114’ünden suçlu bulunduğu belirtildi.

Taraftarlara doğrudan hitabında Al Mubarak, Manchester kurumuyla uzun yıllara dayanan bağını vurgulayarak ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Başkanın Manchester City taraftarlarına mektubunda şu ifadeleri kullandı: "18 yıldır bu Kulübün bir parçasıyım. Etihad’da, Wembley’de ve İstanbul’da sizinle birlikte bulunma ayrıcalığını yaşadım. Bu Kulüp benim için önemli ve siz de bana, tekrar tekrar, Manchester City’nin sizin için ne kadar önemli olduğunu gösterdiniz ve söylediniz. Bugün size yazmamın nedeni de bu."

Şöyle devam etti: "Cuma günkü medya haberlerinin ardından birçoğunuz akşamınızı arkadaşlarınızdan, ailenizden ve iş arkadaşlarınızdan gelen soruları yanıtlayarak ve mesajlara cevap vererek geçirmiş olacaksınız. Ben de öyle. Aileme şunu söyledim: Premier League sürecinin tamamlanmasına daha çok var ve Kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ve kararlılığımız, bu süreç başladığındaki kadar güçlü."