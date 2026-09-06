FIFA, Infantino'nun başkanlık için üçüncü kez aday olacağını, kendisine yönelik yaygın muhalefet dalgasına ve görevinden ayrılması yönündeki çağrılara rağmen resmen yineledi. İsviçre-İtalyan yönetici, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nın hem ticari hem de organizasyon operasyonlarındaki azınlık hisselerini özel yatırımcılara satmayı amaçlayan tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) planının çökmesinin ardından yoğun baskı altında bulunuyor.

Yönetim organının bir sözcüsü, başkanın niyetini The Athletic'e doğrulayarak şöyle dedi: "FIFA Başkanı, nisan ayında 2027'de yeniden aday olacağını açıkladı. Elbette hiçbir şey değişmedi. Bay Infantino yeniden aday olacak."