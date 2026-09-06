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'Hiçbir şey değişmedi' - FIFA, artan muhalefete rağmen Infantino'nun yeniden seçime gireceğinde ısrar ediyor
Artan baskılara rağmen Infantino geri adım atmıyor
FIFA, Infantino'nun başkanlık için üçüncü kez aday olacağını, kendisine yönelik yaygın muhalefet dalgasına ve görevinden ayrılması yönündeki çağrılara rağmen resmen yineledi. İsviçre-İtalyan yönetici, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nın hem ticari hem de organizasyon operasyonlarındaki azınlık hisselerini özel yatırımcılara satmayı amaçlayan tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) planının çökmesinin ardından yoğun baskı altında bulunuyor.
Yönetim organının bir sözcüsü, başkanın niyetini The Athletic'e doğrulayarak şöyle dedi: "FIFA Başkanı, nisan ayında 2027'de yeniden aday olacağını açıkladı. Elbette hiçbir şey değişmedi. Bay Infantino yeniden aday olacak."
- Getty Images Sport
FIFA Forward Enterprise'ın çöküşü
FFE'nin teklifi, futbolun yönetim kademeleri içindeki mevcut iç savaşta katalizör görevi gördü ve konfederasyonların FIFA yönetimine karşı eşi benzeri görülmemiş bir ittifak kurmasına yol açtı. Plan açıklandığında UEFA, üye ülkelerinin FIFA organizasyonlarını boykot edeceğini duyurdu ve FIFA'nın teklifini "oy birliğiyle ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde reddettiklerini" belirtti.
Güney Amerika'nın yönetim organı CONMEBOL de ticari yön değişikliği hakkında görüş bildirdi ve mali kararların "her zaman futbolun çıkarlarına hizmet etmesi ve asla onun özünün önüne geçmemesi gerektiğini" savundu. Oyunun en büyük güçlerinden gelen tam engelle karşı karşıya kalan Infantino geri adım atmak zorunda kaldı ve sonunda teklifin rafa kaldırılacağını doğruladı.
FIFA başkanından doğrudan yanıt
FFE projesinin sona erdiğini doğrulayan açıklamasında Infantino, planın dünya futbolunun paydaşları arasında yol açtığı derin bölünmeleri kabul etti. Şöyle dedi: "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek düzeyi ne olursa olsun, projenin artık en başta ortaya konan hedefin çıkarına olmayacak nitelikte bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı."
Infantino, ayrılığı gidermeye yönelik planları hakkında da konuşarak şunları ekledi: "Bundan sonraki süreçte niyetim, önümüzdeki günler ve haftalarda oyunumuzdaki ortak çıkar anlayışıyla ve futbolu her yerde, özellikle de desteğimize en çok ihtiyaç duyan ülkelerde büyütmeye devam etme amacıyla, ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek."
- Getty Images Sport
Tartışma ve siyasi bağlar mercek altında
Ticari girişimlerin ötesinde, Infantino'nun görev dönemi, son Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatlarının fırlamasından disiplin meselelerine müdahale edildiği yönündeki algıya kadar uzanan sık tartışmalarla damga vurdu. USMNT forveti Folarin Balogun'un bir maçlık cezasının kaldırılması kararı, özellikle de bunun Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapıldığına dair haberlerin ardından gelmesi nedeniyle, ciddi eleştiri çekti.
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