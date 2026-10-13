Getty Images Sport
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“Hiçbir şekilde gol tehdidi oluşturmuyor!” Jamie Carragher, Liverpool’un Manchester City karşısında aldığı ağır yenilginin ardından 116 milyon sterlinlik Florian Wirtz’in kesilmesini istedi
Manchester City, 10 kişi kalan Liverpool'u rahat geçti
Andoni Iraola'nın takımı, Anfield'da Enzo Maresca'nın acımasız Manchester City'si karşısında dağılarak kâbus gibi bir öğleden sonra geçirdi. Liverpool orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in 60. dakikadan kısa süre sonra kırmızı kart görmesini iyi değerlendiren konuk ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin golleri, ev sahibi ekibin kendi sahasında ağır bir yenilgi almasına yol açtı. Ancak en çok dikkat çeken, Almanya millî takım oyuncusu Wirtz'in etkisiz performansıydı. Eski Liverpool savunmacısı Carragher da oyuncuyu sert biçimde eleştirdi.
- Getty Images Sport
Carragher, 100 milyon sterlinlik ikiliyi sorguluyor
Sky Sports'a konuşan Carragher, Wirtz'in süregelen sıkıntılarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Oyun kurucunun Jurgen Klopp yönetiminde Almanya formasıyla başarılı bir performans sergilemesine karşın kulüp düzeyindeki performansının, özellikle de takımın önemli hücumcuları Alexander Isak ve Cody Gakpo forma giyemediğinde, ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.
“Florian Wirtz'e döneceğim, çünkü Liverpool'un Bournemouth'ta oynadığı son maçın ardından onu eleştirmiştim,” dedi Carragher. “Konuya olumsuz yaklaştığım için Liverpool taraftarlarından biraz eleştiri aldım. Ama söylediğim şey, Wirtz Almanya'dayken Jurgen Klopp'un ona destek olmasının belki de son umut olabileceğiydi.
“Jurgen Klopp yönetiminde Almanya formasıyla gerçekten iyi oynadı. Ama bugün buraya geldi. Bu maça bakıyorum: Bu sezonki en iyi iki hücumcumuz Isak ve Gakpo yok. Bradley Barcola ve Wirtz'in sorumluluk alıp hücum hattında Victor Munoz ve Lewis Koumas'a yardımcı olmasına ihtiyacımız var. Koumas ve Munoz, 100'er milyon sterlinlik iki oyuncudan daha iyiydi.”
Carragher ayrıca Wirtz'in Gravenberch'in yerine ilk 11'de başlamaması gerektiğini vurguladı. Şunları ekledi: “Bu doğru olamaz. Doğru değil. Liverpool 10 kişi kaldığında stadyumdaki hiç kimse için bu, verilmesi gereken bir karar değildi. En çok umut veren isim de Gravenberch'ti. Kötü başladı ve takımdan çıkarıldı. Wirtz'in Gravenberch'in önünde oynaması mümkün değil.”
Pahalı Wirtz için zaman daralıyor
Carragher'ın eleştirisinin temelinde, Wirtz'in Merseyside'da uzun süredir bulunmasına rağmen 116,5 milyon sterlinlik dev bonservis bedelinin karşılığını verememesi yatıyor. Barcola gibi daha yeni transferlere uyum sağlamaları için süre tanınabilir, ancak Wirtz artık kadronun yerleşik bir parçası ve kendisinden beklenen performansı defalarca sergileyemedi.
Carragher, “Florian Wirtz'in şu anda Liverpool için yaptıkları yeterli değil,” dedi. “Liverpool formasıyla 55, 60 maça çıktı. Barcola'ya bakarsak dört ya da beş maç oynadı. Daha fazlasını görmek istersiniz ama acele etmeyin. Onu eleştirmek aşırıya kaçmak olur; ancak 60 maç oynamış biri için aynı şey geçerli değil.”
Eski stoper, Alman oyuncunun şu an hücumda hiçbir etkinlik gösteremediği sonucuna vararak şunları söyledi: “Şu anda Liverpool takımında olmamalı. Liverpool oyuncularını yerden yere vurmak istemiyorum. Ama bunları beş-on maçın ardından değil, 50-60 maçın ardından söylüyoruz.
“Wirtz hiçbir zaman gol atacak gibi görünmüyor. Maçtan sonra kaçırdığı fırsatları ya da kaleciyi zorladığı pozisyonları düşünmüyorsunuz. Bugün birini gol pozisyonuna soktuğunu veya gol atmaya yaklaştığını düşündüğünüz tek bir an bile olmadı. Hiçbir şekilde gol tehdidi oluşturmuyor.”
- AFP
Iraola, kadro seçiminde büyük bir ikilemle karşı karşıya
Iraola, ağır bir iç saha yenilgisinin etkileriyle uğraşırken eksiklerle zayıflayan Liverpool hücumuna yeniden güç katmanın bir yolunu bulmak zorunda. Isak ve Gakpo gibi önemli isimler forma giyemezken Gravenberch de kırmızı kartının ardından cezayla karşı karşıya. Bu nedenle teknik direktörün orta saha ve hücum hattındaki seçenekleri ciddi ölçüde kısıtlı.
Teknik heyet üzerindeki baskı büyük: Ya Wirtz'in tartışılmaz potansiyelini ortaya çıkaracak ya da Carragher'ın tavsiyesine uyup beklentilerin altında kalan yıldızı yedek bırakacak. Liverpool'un, bu ağır yenilginin ligdeki mücadelesini sekteye uğratmasını önlemek için bir an önce çözüm bulması gerekiyor.
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