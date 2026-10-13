Sky Sports'a konuşan Carragher, Wirtz'in süregelen sıkıntılarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Oyun kurucunun Jurgen Klopp yönetiminde Almanya formasıyla başarılı bir performans sergilemesine karşın kulüp düzeyindeki performansının, özellikle de takımın önemli hücumcuları Alexander Isak ve Cody Gakpo forma giyemediğinde, ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

“Florian Wirtz'e döneceğim, çünkü Liverpool'un Bournemouth'ta oynadığı son maçın ardından onu eleştirmiştim,” dedi Carragher. “Konuya olumsuz yaklaştığım için Liverpool taraftarlarından biraz eleştiri aldım. Ama söylediğim şey, Wirtz Almanya'dayken Jurgen Klopp'un ona destek olmasının belki de son umut olabileceğiydi.

“Jurgen Klopp yönetiminde Almanya formasıyla gerçekten iyi oynadı. Ama bugün buraya geldi. Bu maça bakıyorum: Bu sezonki en iyi iki hücumcumuz Isak ve Gakpo yok. Bradley Barcola ve Wirtz'in sorumluluk alıp hücum hattında Victor Munoz ve Lewis Koumas'a yardımcı olmasına ihtiyacımız var. Koumas ve Munoz, 100'er milyon sterlinlik iki oyuncudan daha iyiydi.”

Carragher ayrıca Wirtz'in Gravenberch'in yerine ilk 11'de başlamaması gerektiğini vurguladı. Şunları ekledi: “Bu doğru olamaz. Doğru değil. Liverpool 10 kişi kaldığında stadyumdaki hiç kimse için bu, verilmesi gereken bir karar değildi. En çok umut veren isim de Gravenberch'ti. Kötü başladı ve takımdan çıkarıldı. Wirtz'in Gravenberch'in önünde oynaması mümkün değil.”



