Dünya şampiyonluğu rekorunu elinde bulunduran Brezilya, Dünya Kupası yılına ait ilk hazırlık maçında Fransa'ya 1-2 yenildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, ABD'nin Boston kentinde sergilenen zayıf performansa rağmen iyimserliğini korudu. Buna karşın birçok taraftar, süperstar Neymar'ın geri dönüşünü bekliyor.
"Hiçbir milli takım onsuz yapamaz": Brezilya'da tam da Carlo Ancelotti'nin kaçınmak istediği tartışma yaşanıyor
Selecao, yaklaşık bir saat sonra Liverpool'un forveti Hugo Ekitike'nin attığı golle 0-2 geriye düşmüşken, Foxborough'daki Brezilyalı taraftarlar uzun bir süre boyunca Neymar'ın adını yüksek sesle haykırdı. Ancak FC Santos'un yıldız forveti, Ancelotti'nin kadrosunda yer almıyordu. Teknik direktör onu kadroya almamıştı, bu da Brezilya'nın rekor golcüsünde hayal kırıklığı, bazı taraftarlar arasında ise şaşkınlık yaratmıştı.
Maçtan sonra Ancelotti, tezahüratlarla ilgili soruyu geçiştirdi: "Burada olan, oynayan ve her şeyini veren oyuncular hakkında konuşmalıyız. Kendilerini feda eden ve çok çalışan oyuncular hakkında. Ben memnunum." Ayrıca, takımında "büyük bir rekabet" olduğunu da belirtti.
Ancak oyun açısından sıradan geçen bu performans, Neymar hakkında ülkesinde süren tartışmaları daha da alevlendirebilir. Özellikle de FC Barcelona'nın hücum oyuncusu Raphinha sakatlandı ve kas yaralanması nedeniyle 45. dakikada oyundan çıktı.
Casemiro, Neymar hakkında: "Hiçbir milli takım onsuz yapamaz"
Deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro diplomatik bir şekilde konuşmaya çalıştı, ancak pek başarılı olamadı: "Neymar'ın kalitesini biliyoruz. Hiçbir milli takım onsuz yapamaz, özellikle de formda olduğunda. Benim için o, benim neslimdeki en iyi üç oyuncudan biri: Cristiano, Messi ve Neymar."
Ardından Casemiro şöyle ekledi: "Onunla iyi arkadaşız. Kimin kadroda olacağına ve olmayacağına karar vermek benim görevim değil."
Ancelotti ise hücumda büyük bir eksiklik görmedi. Ne de olsa takımı, maçın son dakikalarında savunma oyuncusu Bremer'in golüyle skoru 1-2'ye getirmişti. Ancak Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesinin ardından Brezilya 35 dakika boyunca sayı üstünlüğüyle oynadı. "Çok sayıda fırsat yakaladık ve topsuz oyunda iyi hareket ettik," dedi Ancelotti. "Bugünkü maç bana, dünyanın en iyi takımlarına karşı ayakta kalabileceğimizi çok net bir şekilde gösterdi. Bundan hiç şüphem yok."
Brezilya, bu milli maç arası dönemindeki ikinci hazırlık maçında Salı günü Orlando/Florida'da Hırvatistan ile karşılaşacak. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde Ancelotti'nin öğrencileri, grup aşamasında Haiti, Fas ve İskoçya ile mücadele edecek.
Neymar, kadroya alınmaması nedeniyle "hayal kırıklığına uğramış ve üzgün"
Şu anda 34 yaşında olan Neymar, Ekim 2023'te Uruguay'la oynanan Dünya Kupası eleme maçında çapraz bağ yırtığı geçirerek son milli maçına çıktı. O zamandan beri sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor; en son olarak bu yılın başında geçirdiği yeni bir diz ameliyatı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Ancak bu sezon forvet iyi bir formda ve Santos formasıyla oynadığı beş maçta şimdiden beş gol ve asist kaydetti (üç gol, iki asist).
Neymar bugüne kadar 128 milli maçta forma giydi ve 79 gol attı. Ayrıca eski Barça ve PSG yıldızı 59 asist yaptı. Kadroya alınmaması üzerine geçen hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunu dile getirmek zorundayım çünkü cevapsız bırakamam. Elbette kadroya alınmadığım için hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm. Ancak odak noktamız değişmiyor, her gün, her antrenman, her maç. Odaklanmaya devam ediyoruz. Hedefimize ulaşacağız. Nihai kadro henüz açıklanmadı." Ancelotti, Neymar'ın şu anda "yüzde 100 formda olmadığını" gerekçe göstermişti. "En iyi formda olan oyunculara ihtiyacımız var. Neymar daha fazla çalışmalı, oynamalı, kalitesini kanıtlamalı ve iyi bir fiziksel kondisyon sergilemeli."
Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki istatistikleri
Milli maçlar 128 Gol 79 Asist 59 Sarı kart 32 Kırmızı kart 1 Şampiyonluk 1