"Hiçbir milli takım onsuz yapamaz": Brezilya'da tam da Carlo Ancelotti'nin kaçınmak istediği tartışma yaşanıyor

Selecao, yaklaşık bir saat sonra Liverpool'un forveti Hugo Ekitike'nin attığı golle 0-2 geriye düşmüşken, Foxborough'daki Brezilyalı taraftarlar uzun bir süre boyunca Neymar'ın adını yüksek sesle haykırdı. Ancak FC Santos'un yıldız forveti, Ancelotti'nin kadrosunda yer almıyordu. Teknik direktör onu kadroya almamıştı, bu da Brezilya'nın rekor golcüsünde hayal kırıklığı, bazı taraftarlar arasında ise şaşkınlık yaratmıştı.

Maçtan sonra Ancelotti, tezahüratlarla ilgili soruyu geçiştirdi: "Burada olan, oynayan ve her şeyini veren oyuncular hakkında konuşmalıyız. Kendilerini feda eden ve çok çalışan oyuncular hakkında. Ben memnunum." Ayrıca, takımında "büyük bir rekabet" olduğunu da belirtti.

Ancak oyun açısından sıradan geçen bu performans, Neymar hakkında ülkesinde süren tartışmaları daha da alevlendirebilir. Özellikle de FC Barcelona'nın hücum oyuncusu Raphinha sakatlandı ve kas yaralanması nedeniyle 45. dakikada oyundan çıktı.