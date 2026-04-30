Hiçbir maçta forma giymedi! Eski Alman milli futbolcu, yeni kulübünden sadece bir buçuk ay sonra ayrılıyor

Max, bir zamanlar DFB milli takımının sol bek pozisyonu için umut vaat eden bir isimdi. Kasım 2020'de, Çekya ile oynanan dostluk maçında (1-0) ve Ukrayna (3-1) ile İspanya (0-6) karşı oynanan iki Uluslar Ligi maçında, dönemin milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün ilk on birinde üst üste üç kez yer aldı. Ancak o dönemde PSV Eindhoven'da forma giyen Max için bu üç maç, milli takımdaki tek maçlar olarak kalacaktı. Mart 2021'de bir kez daha milli takıma çağrıldı, ancak sahaya çıkamadı.

2023'ün başında Max, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek amacıyla Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere Eindhoven'dan Almanya'ya geri döndü. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve inişli çıkışlı geçen bir buçuk yılın ardından Hessen ekibindeki macerası sona erdi. Ardından Yunanistan'ın Panathinaikos Atina takımında geçirdiği 18 ay da pek iyi geçmedi; sakatlıklar da sol bek oyuncusunu defalarca geriye attı.

Max, Japonya'da aslında yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. "Bu harika kulüp için her şeyimi vereceğim. Birlikte birçok zafer kazanalım," demişti 32 yaşındaki oyuncu sözleşmesini imzalarken. Ancak tek bir maç bile oynamadan Osaka'daki bu bölüm şimdiden sona erdi: "Bu kulüpteki zamanım çok uzun sürmedi, ancak burada edindiğim deneyimler ve her bir an için minnettarım. Başından beri kulüp, takım arkadaşlarım, çalışanlar ve taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandım," diye teşekkür etti eski milli oyuncu.

Max'ın geleceği artık belirsiz. Yıllar önce Almanya'ya, özellikle de Schalke 04'e dönmeyi bir hayal olarak nitelendirmişti. Babası Martin Max, bir zamanlar Gelsenkirchen ekibinde forma giymişti (1995-1999). Ayrıca, uzun süredir S04'ün altyapısında görev yapıyor. Philipp Max ise 2010-2014 yılları arasında Schalke'nin U19 ve U23 takımlarında oynamıştı.