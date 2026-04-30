Gamba Osaka, Perşembe günü Philipp Max ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu. Oysa sol bek oyuncusu, Japon birinci lig takımına henüz yaklaşık bir buçuk ay önce, Mart ortasında imza atmıştı.
Hiçbir maçta forma giymedi! Eski Alman milli futbolcu, yeni kulübünden sadece bir buçuk ay sonra ayrılıyor
"Son haftalarda fiziksel durumumu yoğun bir şekilde değerlendirdikten sonra, sahada takıma yeterli katkı sağlayamayacağıma karar verdim," dedi Max, Osaka'daki turnuvadan erken ayrılmasıyla ilgili olarak. "Bu kararı vermek benim için kolay olmadı, ancak bir profesyonel olarak bunun en doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Gamba Osaka'ya başarılarının devamını diliyorum. Gelecekte de kulübü saygıyla takip edeceğim."
Japonya'da sadece yedi hafta sözleşmesi olan Max, J1 Ligi'nde şu anda ikinci sırada yer alan takımda tek bir maça bile çıkamadı. Alman teknik direktör Jens Wissing'in kadrosunda sadece bir kez yer aldı, ancak Mart ortasında Sanfrecce Hiroshima'ya (0:2) karşı oynanan ilk maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
Philipp Max bir zamanlar Alman Milli Takımı'nın umut vaat eden oyuncularından biriydi
Max, bir zamanlar DFB milli takımının sol bek pozisyonu için umut vaat eden bir isimdi. Kasım 2020'de, Çekya ile oynanan dostluk maçında (1-0) ve Ukrayna (3-1) ile İspanya (0-6) karşı oynanan iki Uluslar Ligi maçında, dönemin milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün ilk on birinde üst üste üç kez yer aldı. Ancak o dönemde PSV Eindhoven'da forma giyen Max için bu üç maç, milli takımdaki tek maçlar olarak kalacaktı. Mart 2021'de bir kez daha milli takıma çağrıldı, ancak sahaya çıkamadı.
2023'ün başında Max, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek amacıyla Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere Eindhoven'dan Almanya'ya geri döndü. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve inişli çıkışlı geçen bir buçuk yılın ardından Hessen ekibindeki macerası sona erdi. Ardından Yunanistan'ın Panathinaikos Atina takımında geçirdiği 18 ay da pek iyi geçmedi; sakatlıklar da sol bek oyuncusunu defalarca geriye attı.
Max, Japonya'da aslında yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. "Bu harika kulüp için her şeyimi vereceğim. Birlikte birçok zafer kazanalım," demişti 32 yaşındaki oyuncu sözleşmesini imzalarken. Ancak tek bir maç bile oynamadan Osaka'daki bu bölüm şimdiden sona erdi: "Bu kulüpteki zamanım çok uzun sürmedi, ancak burada edindiğim deneyimler ve her bir an için minnettarım. Başından beri kulüp, takım arkadaşlarım, çalışanlar ve taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandım," diye teşekkür etti eski milli oyuncu.
Max'ın geleceği artık belirsiz. Yıllar önce Almanya'ya, özellikle de Schalke 04'e dönmeyi bir hayal olarak nitelendirmişti. Babası Martin Max, bir zamanlar Gelsenkirchen ekibinde forma giymişti (1995-1999). Ayrıca, uzun süredir S04'ün altyapısında görev yapıyor. Philipp Max ise 2010-2014 yılları arasında Schalke'nin U19 ve U23 takımlarında oynamıştı.
Philipp Max: Profesyonel kariyerinin özeti
Dönem
Takım
Maçlar
2012 - 2014
FC Schalke II
54
2014
FC Schalke
2
2014 - 2015
Karlsruher SC
26
2015 - 2020
FC Augsburg
156
2020'den 2023'e
PSV Eindhoven
117
2023 - 2024
Eintracht Frankfurt
42
2024 - 2026
Panathinaikos Atina
11
Mart - Nisan 2026
Gamba Osaka
0