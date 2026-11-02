Real Madrid'in eski kalecisi Santi Cañizares, davranışlarının takıma olumsuz etki ettiğini düşündüğü için Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a sert eleştiriler yöneltti.

Cañizares, Brezilyalı oyuncunun tavırlarının pek çok kez Kraliyet ekibi için işleri karmaşık hale getirdiğini ve ayrıca kulübün imajının zedelenmesine katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Bu nedenle, geçtiğimiz yaz oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesine şiddetle karşı çıktı ve hâlâ bu tutumunu sürdürüyor.

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