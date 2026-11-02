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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Hiçbir kulüp onu istemiyor": Eski Real Madrid yıldızından Vinicius'u tutmak hataydı yorumu

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Real Madrid
Valencia
La Liga
J. Canizares
Vinicius Junior
Arsenal
Yunanistan
İspanya
Brezilya
İngiltere

"Sorunları çok fazla olan bir genç... Ve değerini tamamen kaybetti"!

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AEK

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04 Kas 2026

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VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

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Real Madrid'in eski kalecisi Santi Cañizares, davranışlarının takıma olumsuz etki ettiğini düşündüğü için Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a sert eleştiriler yöneltti.

Cañizares, Brezilyalı oyuncunun tavırlarının pek çok kez Kraliyet ekibi için işleri karmaşık hale getirdiğini ve ayrıca kulübün imajının zedelenmesine katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Bu nedenle, geçtiğimiz yaz oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesine şiddetle karşı çıktı ve hâlâ bu tutumunu sürdürüyor.

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  • Vinicius'un sözleşmesini yenilemek bir hataydı

    Cañizares, Defensa Central sitesinin Cope radyosundan aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Belki de garip olan benim, ama bu kararın hata olduğunu düşünüyorum. Bana göre Vinicius'un sözleşmesini yenilemek bir hataydı, çünkü oyuncu değerini tamamen tüketmişti. Arsenal'in teklifinin gerçek olduğunu da sanmıyorum."

    Şöyle ekledi: "Real Madrid'in sözleşmesini yenilememesini ve Vinicius'un 2027 yazında bedelsiz olarak ayrılmasını isterdim, çünkü değerini zaten tüketmişti ve bunda hiçbir sorun yoktu. Onun Arsenal'e satılma ihtimalini görmüyorum; yetenekleri yüzünden değil, çok sorun çıkaran bir genç olduğu için ve her kulüp onu istemiyor."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca büyük kulüpler imajlarına önem verir. Kişiliğiyle tanınan Diomande ile anlaşmak ile Vinicius'la kişiliğiyle birlikte anlaşmak arasında fark vardır."

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  • Çifte hata: "Bir daha oynamamalı"

    Eski milli kaleci, sözlerini yalnızca Vinicius'un sözleşmesinin yenilenmesi kararıyla sınırlı tutmadı; aynı zamanda oyuncunun maçlarda sahaya sürülmeye devam etmesine de değindi ve bunun ek bir hata olduğunu değerlendirdi.

    Şöyle konuştu: "Sözleşmesini yenilemek bir hata, ama onu maçlarda oynatmak iki katı bir hata. Değerini tüketti, onu düşük bir fiyata transfer ettin, sana iyi bir katkı sağladı ve seninle birlikte iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Tüm transferlerin bu kadar başarılı olmasını dilerim, ama artık bu iş bitti."

    Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Şu an itibarıyla Vinicius ne kulübün imajı açısından, ne takımın bütünü açısından, ne de futbol anlamında herhangi bir katkı sunuyor; bu yüzden benim için artık faydalı değil."

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  • Real Madrid'in istedikleri: Vinicius'un savunmadaki rolü

    Site, Canizares'in sözlerinin ardından şu yorumu yaptı: "Real Madrid, yaz transfer döneminde Vinicius Junior'ı satmaya karar verebilecek olsa da, oyuncunun süre bulamaması ya da performansındaki düşüşün sürmesi, ondan kurtulmayı son derece zor hale getirecek. İşte bu yüzden kraliyet kulübü, oyuncunun geleceğiyle ilgili ne olursa olsun, ona özgüvenini ve en iyi fiziksel seviyesini yeniden kazandırmak için çalışıyor."

    Devam etti: "Jose Mourinho, Vinicius'u daha önce sergilediği seviyeye geri döndürmek amacıyla ona destek ve teşvik sağlıyor. Bu çabaların başarılı olup olmayacağı hâlâ belli değil, ancak oyuncu kulübün desteğini hissediyor ve bunu takdir ediyor."

    Şöyle bitirdi: "Vinicius'un yakında gülümsemesini ve oyun keyfini yeniden kazanması umut ediliyor, ancak artık ilk 11'de yer almak istiyorsa, Cucurella ya da Carreras'a savunma görevlerinde destek olmak için sürekli geri dönmeye bağlı kalması gerektiğinin farkında. Bu görevi şu anda Diomande üstleniyor ve bununla büyük bir başarı elde ediyor."

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Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA