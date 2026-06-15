Pedro Leitão Brito, namı diğer Bubista, futbol tarihine ana kapıdan giriş yaptı: Yeşil Burun Adaları milli takımının teknik direktörü, Dünya Kupası tarihindeki en destansı başarılarından birine imza attı; MaviKöpekbalıkları’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçında, Avrupa şampiyonu ve turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya’yı 0-0’lık skorla durdurdu. Kendi ülkesinde şimdiden bir kahraman olan Brito'nun adı, dünyanın geri kalanında da unutulmayacak.
Çeviri:
"Hiçbir insan bir ada değildir": İspanya'yı şaşkına çeviren Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista kimdir?
"BOA VISTA": ADI KADAR GÜZEL
Adı, doğduğu yerden ve bir iyi dilekten geliyor: Boa Vista, yani "güzel manzara", ama aynı zamanda 1970 yılının Ocak ayında doğduğu Yeşil Burun Adaları'nın en doğusundaki ada. Latincede "adın kaderini gösterir" derlerdi. İlk yarıda kısa ve kompakt bir takım kurmayı başaran bir teknik direktör, kontra ataklara ve hıza hazır bir takım oluşturdu, maç boyunca de la Fuente'yi çaresiz bıraktı ve sık sık İspanyolların gözü önünde top sürerek oynadı. İspanya'yı kendi takımının savunma bloğundan uzak tuttu ve MaviKöpekbalıkları'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında masalsı bir sayfa yazdı. O, sonsuza kadar hatırlanacak.
MAVİ BİR KÖPEKBALIK
Tarih, onu geçen yıl Yeşil Burun Adaları'nı ilk kez Dünya Kupası elemelerine taşıyarak zaten onurlandırmıştı. Ancak çalışmaları altı yıldır, yani 2020'den beri devam ediyor; o yıl, 1989'dan 2006'ya kadar on altı yıl boyunca forma giydiği ve kaptanlık pazubandını taktığı milli takımın teknik direktörlüğüne getirildi:Mavi Köpekbalıkları, Afrika'nın en alt sıralarından başlayarak kıtanın en istikrarlı takımlarından biri haline geldi; hatta 1990'da İtalya'da Roger Millan ile bu turnuvanın tarihinde bir ilke imza atan ilk Afrika takımı olan Kamerun'u Dünya Kupası'nın dışında bırakacak kadar.
TEHLİKELİ YAŞAM
Boa Vista, Vasco Rossi'nin doğduğu kasaba olan İtalya'nın Emilia Romagna bölgesindeki Zocca ile kardeş şehir ilişkisi içindedir. Bubista, Komutan'ın şarkısında da söylediği gibi "pervasız bir hayat" sürdü. İspanya'nın Badajoz kentinde ikinci ligde futbol oynamaya başladıktan sonra Angola ligindeki Atlético Sport Aviação'a, ardından Portekiz ligindeki Estoril'e geçti ve sonunda memleketine dönerek Falcoes do Norte'de forma giydi. İyi bir defans oyuncusu olan Bubista, İspanyol profesyonel liginde sadece üç maça çıktı. Sert oyun stili ve kaba tavırlarıyla tanınsa da, büyük yüreği ve takım arkadaşlarını yönlendirme yeteneği ile de dikkat çekiyordu; adeta sahada bir koç gibiydi.
1982 Dünya Kupası ve BOSQUE
Coaches Voice'a verdiği röportajda Bubista, hafızasına kazınan ilk Dünya Kupası'nın Bearzot yönetimindeki İtalya'nın kazandığı 1982 İspanya Dünya Kupası olduğunu ve futbol tutkusunun buradan doğduğunu hatırlattı. Teknik direktör olarak en büyük örneklerinden biri, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmayı başaran Vicente del Bosque'dir.
"HİÇBİR İNSAN BİR ADA DEĞİLDİR"
400 yılı aşkın bir süre önce şair John Donne, "hiçbir insan bir ada değildir" diye yazmıştı; bu söz, adını bir adadan alanlar için bile geçerlidir: "Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmamızın sadece sporla ilgili bir mesele olmadığını hep söyledik: bu kültürel, müzikal, her şeydir. Ülkemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hedefimiz, kimliğimizi koruyarak korkusuzca rekabet etmek ve cesaretle oynayarak dünyaya takım ve ulus olarak kim olduğumuzu göstermek. Kimliğimiz, zorluklarla yüzleşen bir halk olarak kim olduğumuzdur."Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki en az nüfuslu üçüncü ülke ve yüzölçümü bakımından en küçük ikinci ülkedir: Tüm adaları dahil edildiğinde, nüfusu 550 binden biraz fazladır ve yüzölçümü İspanya'nın 100 katından daha azdır: Teknik direktörün lakabı, kökenlerini sürekli hatırlatır.
"KİMSE BİZDEN DAHA FAZLA KUTLAMA YAPMAMALI"
Bugünkü maçtan önce adeta bir kehanet gibi gelen sözler: “İlk günden beri, bizim için burada olduğumuzu söyledim: Halkımız bu maçı keyifle izlemeli ve Dünya Kupası boyunca mutlu olmalı. Biz, Yeşil Burun halkı olarak, başka hiçbir halkın Dünya Kupası’nı bizden daha fazla kutlamasına izin veremeyiz. En önemli şey, bayrağımızın dünyanın en önemli futbol sahnesinde dalgalanmasıdır. Bizim gibi küçük bir ülke için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Ülke içindeki ve dışındaki her Kapverdelinin bizimle gurur duyması için elimizden geleni yapacağız.”Başardın, Bubista.