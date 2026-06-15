400 yılı aşkın bir süre önce şair John Donne, "hiçbir insan bir ada değildir" diye yazmıştı; bu söz, adını bir adadan alanlar için bile geçerlidir: "Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmamızın sadece sporla ilgili bir mesele olmadığını hep söyledik: bu kültürel, müzikal, her şeydir. Ülkemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hedefimiz, kimliğimizi koruyarak korkusuzca rekabet etmek ve cesaretle oynayarak dünyaya takım ve ulus olarak kim olduğumuzu göstermek. Kimliğimiz, zorluklarla yüzleşen bir halk olarak kim olduğumuzdur."Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki en az nüfuslu üçüncü ülke ve yüzölçümü bakımından en küçük ikinci ülkedir: Tüm adaları dahil edildiğinde, nüfusu 550 binden biraz fazladır ve yüzölçümü İspanya'nın 100 katından daha azdır: Teknik direktörün lakabı, kökenlerini sürekli hatırlatır.







