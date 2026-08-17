Yurt içindeki rakipleriyle transfer görüşmelerinin bozulmasına değinen Kessler, görüşmelerin profesyonel ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı: "Birkaç gündür anlaşmaya varamayacağımız açıktı, bu bizim için aniden ortaya çıkan bir durum değildi. Bu, iki kulüp arasında son derece saygılı görüşmelerin sonucuydu. Futbol böyle bir şey; her zaman anlaşma sağlanamıyor" dedi ve bu sözler Bundesliga'nın resmi internet sitesi tarafından aktarıldı.

40 yaşındaki yönetici, genç oyuncunun Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini deneme isteğinin son derece doğal olduğunu da kabul etti: "Onun yaşındaki bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi kulübüne transfer olmayı değerlendirmesi son derece anlaşılabilir."



