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SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Hiçbir hayal kırıklığı görmüyorum" - FC Köln yöneticisi Thomas Kessler, Said El Mala'nın Dortmund'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu

S. El Mala
FC Köln
Bundesliga
Dortmund

FC Köln sportif direktörü Thomas Kessler, Said El Mala'nın Bundesliga'daki rakipleri Borussia Dortmund'a olası transferinin geçen hafta suya düşmesinin ardından pişmanlık duymadığında ısrar etti. Genç hücum oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nin müdavimlerinden yoğun ilgi görmüştü ancak iki Alman kulübü arasında şartlarda anlaşma sağlanamaması sonrası görüşmeler sona erdi.

  • Transfer görüşmeleri çıkmaza girdi

    Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, kulübünün yaz transfer döneminde El Mala'yı transfer etmek için yoğun görüşmeler yaptığını daha önce doğrulamıştı. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis değeri konusunda iki tarafın anlaşmaya varamamasının ardından görüşmeler resmen sona erdi. Bu karar, genç yeteneğin yeni sezon öncesinde Signal Iduna Park'a olası transferini fiilen bitirdi.

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  • imago-sport-1080892567.jpgJan Huebner

    Saygılı diyalog barışçıl şekilde sona erdi

    Yurt içindeki rakipleriyle transfer görüşmelerinin bozulmasına değinen Kessler, görüşmelerin profesyonel ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı: "Birkaç gündür anlaşmaya varamayacağımız açıktı, bu bizim için aniden ortaya çıkan bir durum değildi. Bu, iki kulüp arasında son derece saygılı görüşmelerin sonucuydu. Futbol böyle bir şey; her zaman anlaşma sağlanamıyor" dedi ve bu sözler Bundesliga'nın resmi internet sitesi tarafından aktarıldı.

    40 yaşındaki yönetici, genç oyuncunun Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini deneme isteğinin son derece doğal olduğunu da kabul etti: "Onun yaşındaki bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi kulübüne transfer olmayı değerlendirmesi son derece anlaşılabilir."


  • Uzun vadeli gelişim önemini koruyor

    Kessler, transferin gerçekleşmemesine rağmen El Mala'nın en üst düzeyde profesyonellik ve kulübe tam bağlılık göstermeyi sürdürdüğünü belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onda herhangi bir hayal kırıklığı görmüyorum. Said ile neredeyse her gün iletişim halindeyim ve durum hakkında çok açık konuşuyoruz. Ayrıca sahadaki tavrına ve formamızı taşıyışına bakınca, Köln oyuncusu olmaktan açıkça büyük gurur duyduğu görülüyor."

    Ayrıca forvetin gelecek sezon da RheinEnergieStadion'da kalmasının beklendiğini yineledi: "Haftalardır söylediğimi sadece tekrar edebilirim: Bu sezon Köln için oynayacağına inanıyorum."

    Ancak Köln yönetimi, El Mala'nın gelişimini sürdürmesinin kaçınılmaz olarak başka dev kulüplerin de ilgisini çekeceğinin fazlasıyla farkında: "Burada iyi gelişen oyuncular doğal olarak başka kulüplerin ilgisini çeker. Hayatımızda Borussia Dortmund ile müzakere masasına oturduğumuz son kez bu olmayacaktır."

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  • SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kupa maçı hızla yaklaşıyor

    Köln, 2026-27 sezonuna 24 Ağustos Pazartesi günü DFB-Pokal ilk turunda üçüncü lig ekibi Wurzburger Kickers deplasmanında başlayacak. Kupa maçı, yoğun spekülasyonların ardından El Mala'ya Billy Goats hücumundaki odağını hemen gösterme fırsatı sunuyor. İkna edici bir açılış galibiyeti almak, zorlu lig fikstürü öncesinde ivme yakalamak açısından kritik önem taşıyacak.

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