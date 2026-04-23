"Hiçbir fikrim yok!" - Gary Neville, Liam Rosenior'un kovulmasıyla ilgili olarak Chelsea'nin sahiplerine sert çıktı ve "gülünç" uzun süreli sözleşme politikasını alay konusu yaptı
Neville, Chelsea yönetimini hedef alıyor
51 yaşındaki yorumcu, Chelsea'deki BlueCo dönemi hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi ve kulüp sahiplerinin Rosenior'u kovma kararının ardından onları "cahil" olarak nitelendirdi. 2022'deki devralınmanın ardından kulüpte teknik direktörler arka arkaya değişti ve oyuncu kadrosunda büyük bir yenilenme yaşandı; ancak sahadaki sonuçlar hâlâ büyük dalgalanmalar gösteriyor.
"Şaşırmadım, ama..."
Sky Sports'a konuşan Neville, kulübün istikrarsızlığının sorumluluğunun en üst kademede olduğunu açıkça belirtti. Ancak Rosenior'un görevden alınmasından çok, bunun zamanlamasından şaşırdığını itiraf etti.
"Liam'ın kulüpten ayrılmasına şaşırmadım," dedi. "Bugün ayrılmasına şaşırdım. Bunun muhtemelen sezon sonunda olacağını düşünmüştüm. Ona altı yıllık bir sözleşme verdikten sonra sezon sonuna kadar sabredeceklerini düşünmüştüm. Bu, Liam'ı yansıtan bir durum değil. Son birkaç haftada birçok futbol maçı kaybetti ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır.
"Ancak kulüp sahipleri, sportif direktörler ve oyuncuların son birkaç haftada yaşananlarda üstlendikleri rolü derinlemesine düşünmelerinin zamanı geldi. Taraftarları bu gidişattan kesinlikle tiksineceklerdir. Kulüp sahipleri büyük bir hata yaptılar. O zaman da söylemiştim, yetenekli bir oyuncu kadrosu var, Avrupa konusunda deneyimli genç sportif direktörler var, ancak kulüp sahipleri sadece iki ya da üç yıldır bu işin içinde oldukları için deneyimsizler. Kulübün bir yerinde biraz deneyime ihtiyaç var."
Gülünç sözleşme politikası sert eleştirilere maruz kaldı
Neville için en büyük tartışma konusu, Chelsea'nin hem oyunculara hem de teknik kadroya inanılmaz derecede uzun süreli sözleşmeler sunma stratejisidir. Mevcut yönetim altında, Blues finansal nedenlerle maliyetleri yaymak amacıyla sık sık altı, yedi ve sekiz yıllık sözleşmelerle yetenekli isimleri kadrosuna katmıştır; ancak yorumcu, bu planın ters teptiğine inanmaktadır.
"Bu altı yıllık, sekiz yıllık sözleşmeler, başından beri neredeyse gülünç," diye ekledi. "İster teknik direktör ister oyuncu olsun. Kulüp sahipleri ne yaptıklarının farkında değiller. Ben de bir kulüp sahibi olarak büyük hatalar yaptım ama bazen bunu kabul etmek gerekir. Karşılaştığımız zorluklar hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundum.
"Ama onlar her yerde. Gerçekten anlamıyorum. Futbolda hak ettiğinizi alırsınız ve bu onların aynasıdır, adil olmak gerekirse, göreve gelir gelmez terfi ettirilmemesi gereken bir teknik direktörün aynası değildir."
Chelsea sezonun sonlarında bir risk alıyor
Chelsea, dört yıl içinde beşinci kalıcı teknik direktörünü ararken zorlu bir görevle karşı karşıya; takım şu anda Avrupa kupalarına katılma sıralamasının dışında kalmış durumda. Yönetim, Liverpool ve Nottingham Forest ile oynanacak maçlar da dahil olmak üzere zorlu bir fikstür dönemi öncesinde kadroyu istikrara kavuşturmak için acele etmelidir.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, kulübün transfer stratejisi bir kez daha yoğun bir şekilde mercek altına alınacak. Stamford Bridge'deki taraftarlar giderek daha sabırsız hale geliyor ve bir sonraki teknik direktör ataması, kulüp sahipleri için uzun vadeli projelerinin nihayet sahada sonuç verebileceğini kanıtlamaya çalıştıkları bir dönüm noktası olacak.