"Hiçbir fikrim yok!" - Gary Neville, Liam Rosenior'un kovulmasıyla ilgili olarak Chelsea'nin sahiplerine sert çıktı ve "gülünç" uzun süreli sözleşme politikasını alay konusu yaptı

Sky Sports'a konuşan Neville, kulübün istikrarsızlığının sorumluluğunun en üst kademede olduğunu açıkça belirtti. Ancak Rosenior'un görevden alınmasından çok, bunun zamanlamasından şaşırdığını itiraf etti.

"Liam'ın kulüpten ayrılmasına şaşırmadım," dedi. "Bugün ayrılmasına şaşırdım. Bunun muhtemelen sezon sonunda olacağını düşünmüştüm. Ona altı yıllık bir sözleşme verdikten sonra sezon sonuna kadar sabredeceklerini düşünmüştüm. Bu, Liam'ı yansıtan bir durum değil. Son birkaç haftada birçok futbol maçı kaybetti ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır.

"Ancak kulüp sahipleri, sportif direktörler ve oyuncuların son birkaç haftada yaşananlarda üstlendikleri rolü derinlemesine düşünmelerinin zamanı geldi. Taraftarları bu gidişattan kesinlikle tiksineceklerdir. Kulüp sahipleri büyük bir hata yaptılar. O zaman da söylemiştim, yetenekli bir oyuncu kadrosu var, Avrupa konusunda deneyimli genç sportif direktörler var, ancak kulüp sahipleri sadece iki ya da üç yıldır bu işin içinde oldukları için deneyimsizler. Kulübün bir yerinde biraz deneyime ihtiyaç var."