AFP
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“Hiçbir dahlim olmadı!”: Gianni Infantino, üst düzey FIFA danışmanının Dünya Kupası planına karşı sert bir açıklamayla görevinden ayrılması sonrası destek kaybediyor
Cordeiro, teklif nedeniyle इस्तifa etti
FIFA'nın kıdemli danışmanı Cordeiro, başkan Infantino'nun Dünya Kupası için ticarileştirme planlarını protesto ederek görevinden çarpıcı bir şekilde इस्तifa etti. Daha önce küresel futbolun yönetim organını Beyaz Saray Görev Gücü'nde temsil eden eski Goldman Sachs bankacısı, özel yatırımcılara yüzde 20 hisse satarak 20 milyar dolarlık bir ticari iştirak oluşturma teklifini net biçimde reddetti. Cordeiro, futbolun en değerli varlığından vazgeçme adımını temel bir yanlış olarak gördü.
- AFP
Eski danışmandan uyarı
İstifa açıklamasında Cordeiro, Dünya Kupası'ndaki bir hissenin satılmasına yönelik plan hayata geçerken kenarda duramayacağını vurguladı: "FIFA Dünya Kupası'ndaki bir hissenin satışını değerlendirirken kenarda duramam."
ABD Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, 20 milyar dolarlık ticari iştirak önerisinden kamuoyu önünde uzak durdu ve bunu doğrudan kınadı: "Açık konuşayım. Bu öneride hiçbir rolüm olmadı ve buna kesin bir dille karşı çıkıyorum."
Bu ticarileştirme planını kesin bir ifadeyle "futbol için kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.
Cordeiro, bankacılıktaki profesyonel geçmişinin kendisine böyle bir kararın uzun vadeli tehlikelerini net biçimde anlama imkânı verdiğini vurguladı: "Futbol hayatımın merkezinde yer aldı ve bankacılıkta 35 yılı aşkın sürenin ardından hem bu varlığın değerini hem de onun bir bölümünü vermenin sonuçlarını anlıyorum. Bu yüzden bu öneri reddedilmeli."
Mali gerekçe ciddi şekilde sorgulanıyor
Infantino'nun planı, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nın yanı sıra Kulüpler Dünya Kupası'nı yöneten ticari bir iştirakindeki hisselerin, merkezi New York'ta bulunan bir yatırım şirketine satılmasını içeriyor.
Cordeiro, FIFA'nın son dört yıllık döngüde elde ettiği 15 milyar dolarlık gelire işaret ederek bu adımın mali açıdan ne kadar acil olduğunu sorguladı: "FIFA'nın zaten olağanüstü finansal kaynaklara erişimi var. Kuruluşun rezervlerinde milyarlarca dolar bulunuyor ve borcu yok."
Sermaye yaratmak için kalıcı mülkiyetten vazgeçmenin mantıklı hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek uyardı: "Bu tablo karşısında, 4,2 milyar dolar toplamak için futbolun en değerli varlığındaki kalıcı bir payı satmak pek mantıklı değil. Bu, ikna edici hiçbir gerekçe olmadan futbolun geleceğini ipotek altına almak demek,"
FIFA'da Infantino ile birlikte geçirdiği beş yıllık görev süresine değinen Cordeiro, etrafının "oyunu derinden önemseyen, kendini işine adamış ve ilkeli insanlarla" çevrili olduğunu söyledi.
Açıklamasını, FIFA'daki diğer üst düzey çalışanlara plana karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunarak tamamladı: "Umarım onlar da seslerini yükseltir, çünkü bu büyüklükteki kararlar, bundan kâr sağlamayı bekleyenlerin değil, futbolun çıkarları doğrultusunda alınmalı."
- Getty
Infantino siyasi baskıyla karşı karşıya
Cordeiro'nun istifası, yaklaşan kongre gündemi öncesinde Infantino'nun liderliği üzerinde önemli bir siyasi baskı dalgası yaratıyor. Görevdeki ismin daha önce gelecek martta yeniden seçim için rakipsiz aday olması bekleniyordu, ancak bu gelişmeler 18 Kasım son tarihi öncesinde potansiyel rakipleri harekete geçirebilir.
FIFA şimdi, futbolun ticarileşmesine yönelik eleştiriler büyümeyi sürdürürken, kurum içi şeffaflık açısından bir sınavla karşı karşıya.
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