İstifa açıklamasında Cordeiro, Dünya Kupası'ndaki bir hissenin satılmasına yönelik plan hayata geçerken kenarda duramayacağını vurguladı: "FIFA Dünya Kupası'ndaki bir hissenin satışını değerlendirirken kenarda duramam."

ABD Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, 20 milyar dolarlık ticari iştirak önerisinden kamuoyu önünde uzak durdu ve bunu doğrudan kınadı: "Açık konuşayım. Bu öneride hiçbir rolüm olmadı ve buna kesin bir dille karşı çıkıyorum."

Bu ticarileştirme planını kesin bir ifadeyle "futbol için kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Cordeiro, bankacılıktaki profesyonel geçmişinin kendisine böyle bir kararın uzun vadeli tehlikelerini net biçimde anlama imkânı verdiğini vurguladı: "Futbol hayatımın merkezinde yer aldı ve bankacılıkta 35 yılı aşkın sürenin ardından hem bu varlığın değerini hem de onun bir bölümünü vermenin sonuçlarını anlıyorum. Bu yüzden bu öneri reddedilmeli."