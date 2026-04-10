Carsten Cramer, "kulüpte hayatın oldukça hareketli olması"nın "Borussia Dortmund'un temel DNA'sının bir parçası olduğunu" söyledi. Kasım sonundan beri BVB yönetim kurulu sözcüsü olan ve daha önce sorumlu olduğu pazarlama, satış, dijitalleşme ve uluslararasılaşma alanlarının yanı sıra artık iletişim ve stratejiden de sorumlu olan 57 yaşındaki Cramer, bu sözleriyle biraz daha uzaklarda yaşanan olayları kastetmemişti.
Tek yapamadığı şey forma tasarımı: Dortmund'un yeni patronu tam bir iş adamı ve BVB'ye çok iyi geliyor
Eski üst düzey bir yetkilinin karıştığı istismar skandalı, görevdeki başkan Dr. Reinhold Lunow ile başkanlık koltuğu için yarışan Hans-Joachim Watzke arasındaki tarif edilemez çamur savaşı, büyük ölçüde dramatik bir şekilde zayıf geçen geçen sezon – son zamanlarda Westfalen’de gerçekten çok şey yaşandı. Cramer, bu olumsuz manşetleri asla güzelleştirmeye çalışmadı. Her zaman net sözlerle konuştu ve BVB'nin bu süreçte iyi bir izlenim bırakmadığını açıkça belirtti.
Cramer bu sözleri yaklaşık iki hafta önce söyledi. Dortmund, yeni sportif direktör Ole Book'u tanıttı. Bu atamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, BVB'nin gelecekte kadrosunu bu seviyede deneyimi olmayan, ikinci lig takımı SV Elversberg'den gelen bir adama emanet etmesi kadar şaşırtıcıydı.
Book'un ilk görünüşü yaklaşık 40 dakika sürdü. Cramer bu sırada iki kez konuştu ve bu kadar net bir şekilde (çok uzun zamandır) duyulmamış sözler sarf etti. Bu sözler, Cramer'in yeni görevine ne kadar hırsla yaklaşmak istediğini ve 2010 yılında BVB'ye başladığından beri nasıl çalıştığını gösteren anlamlı bir açıklama oluşturdu.
Carsten Cramer "yeni BVB'yi ilan ediyor"
Açıklığa kavuşturmak için birkaç alıntı: "Son haftalarda ve aylarda, büyük bir cesaret sergilemek istediğimizi ve Borussia Dortmund'u daha da iyi hale getirmek için istekli olduğumuzu gösterdik," diyen Cramer, ayrıca "sürekli geçmişe bakmayı pek sevmediğini, çünkü çok fazla geriye bakmanın bir noktada boyun ağrısına da yol açtığını" belirtti.
Her ne kadar bu kesinlikle onun niyeti olmasa da, bu ifade tek başına, sık sık geçmişe dönük bir bakış açısına sahip olan Watzke'ye yönelik küçük bir iğneleme olarak yorumlanabilir. Şu anki başkan, son yıllarda kulübün son on yıldaki sportif performansına çok sık atıfta bulunmuş, bunun yerine geleceğe yönelik yeni bir hikaye anlatmamıştı.
Cramer'e göre, Books'un selefi Sebastian Kehl'in ayrılmasıyla "sadece sıfırlama düğmesine basmak değil, gerçekten bir güncelleme başlatmak" isteniyor. Dört çocuk babası olan Cramer, bu büyük hamleyi "Borussia Dortmund olarak büyük planlarımız olduğu"nun bir işareti olarak görüyor. Çünkü: "Ole'nin kişiliğinde, yeni BVB için gerçekten uygun birini kadromuza kattığımız izlenimini edindim. Ole, bu yapbozun eksik parçası, tam da yerine oturuyor."
Carsten Cramer, işini yapan biridir ve hiç tereddüt etmeden harekete geçer
Cramer’in açıklamalarının özü budur. Borussia’nın Bundesliga’da uzun yıllardır görülmemiş bir puan performansı sergilediği ve önceki iki sezondan farklı olarak Şampiyonlar Ligi’ne rahatça katılma şansını yakaladığı bir sezonun neredeyse ortasında, kulüp başkanı yeni bir BVB’yi ilan ediyor. Bu, son dönemdeki gelişmeler göz önüne alındığında hem dikkate değer hem de acil bir ihtiyaç.
Özellikle kriz durumlarında sıkça dile getirilen Borussia eleştirileri – kendi içinde fazla kapalı kalma, kadro planlamasında yetersiz yaratıcılık, yıllar içinde solmuş bir kimlik ve kulüple azalan özdeşleşme – Cramer'e ulaşmış gibi görünüyor. Ve şimdi, ipler onun elinde toplandığı için, hiç tereddüt etmeden doğrudan harekete geçiyor.
Bu çok ferahlatıcı bir etki yaratıyor, ancak diğer yandan da şaşırtıcı değil. Cramer her zaman bir eylemci olmuştur. Hiç de düz bir çizgi izlemeyen özgeçmişi bile, işinde taviz vermediğini, zorluklarla yüzleşmeyi sevdiğini ve bu süreçte ilerici bir şekilde düşündüğünü kanıtlıyor.
Carsten Cramer'in BVB'deki etkisi giderek arttı
Bir zamanlar bir spor mağazasında masa tenisi malzemeleri satıyordu. Daha sonra memleketi Preußen Münster’de ve Hamburger SV’de stadyum spikeri olarak çalıştı. Hukuk okudu, ancak pazarlama ve satışa karşı bir tutku geliştirdi. Bu yolla profesyonel futbola adım attı ve o günden beri kariyer basamaklarını aralıksız tırmanmaya devam ediyor.
Cramer ikna edici bir satıcıdır. Sadece retorik yeteneği olmakla kalmaz, aynı zamanda hoş bir empati duygusu da taşır ve Watzke'nin aksine, havalı bir tavır sergilemez. Dortmund'da çalışmaya başladığından beri, kulüp giderek daha fazla sponsoru kendine çekmiş ve bunlar da cömertçe para harcamıştır. Dortmund'un brüt cirosu uzun zamandır yarım milyar avroyu aşıyor ve bunun büyük bir kısmı Cramer'in iş kollarında elde edildi.
Böylece giderek artan etkisi, onu Watzke'nin eski koltuğuna taşıdı. Orada, özellikle taraftarların şiddetli tepkisine maruz kalan bazı tuhaf forma tasarımlarının ardından eleştirilere aldırış etmeyen Cramer, her zamanki gibi yaratıcı bir şekilde işe koyuldu.
Carsten Cramer, BVB adına şimdiden önemli kararlar aldı
Cramer göreve geleli bir ay bile olmamıştı ki, uzun süredir görevde olan İletişim Direktörü Sascha Fligge görevinden ayrıldı. Kendisinin en önem verdiği konu olan kadın futbolu alanında, birçok ödülün sahibi Ralf Kellermann’ı sportif direktör olarak ve golcü Alexandra Popp’u kadroya katarak BVB’nin hedeflerini vurguladı. Ardından Kehl'in yerine Book getirildi. Ayrıca altyapı da optimize ediliyor: Profesyonel takımın antrenman merkezi genişletiliyor ve kadınlar bölümü, gelecekte profesyonel takımın yanına taşınacak antrenman sahaları da içeren bir işlevsel binaya kavuşuyor.
Yeni görevinde kendisini bir "ilham kaynağı" olarak gören Cramer'in hedefi, BVB çevresinde Jürgen Klopp dönemine benzeyen bir atmosferi yeniden canlandırmak olabilir. Aynı zamanda, o dönemden nihai olarak kurtulmak için de. Bu, yenilikçi, cesur ve kısmen alışılmadık stratejilerle işe yarayabilir.
Sonuçta, spor alanında elbette gol oranı belirleyici olacaktır. Ancak şüphesiz ki: Ortam yeni bir BVB'ye hazır, hatta kısmen bunu arzuluyor. Cramer'in Westfälische Nachrichten'e yaptığı şu açıklamadan sonra da: "Elbette amacımız kalıcı olarak ikinci olmak değil. Bunun için maçları kazanma hırsına, bu takıntıya sahip olmalıyız. Kulübün tamamında. Her departmanda. Siyah-sarı formayla bir efsane maçı bile kaybetmemeliyiz."
Carsten Cramer için iki fırsat var
Cramer'in önünde şu anda iki fırsat var. Büyük bir kulübün başında yer alarak, uzun zamandır beklenen reformları adım adım hayata geçiren ve Borussia'da yeniden belirgin, üst düzey bir ana fikir uygulayan kişi olabilir.
Unutulmamalıdır ki: Geçtiğimiz Mayıs ayında, büyük taraftar birliği "Südtribüne Dortmund", sözde başarılı sezon sonuna rağmen açık bir mektupta, "her zaman aynı hataları, her zaman aynı geleneksel yöntemlerle düzeltmeye çalışan ve bu nedenle yıllardır aynı yerde dönen" "stratejisiz bir kulüp"e yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
Sonuçta Cramer, elbette öncelikle yeni BVB'nin sportif performansına ve özellikle de kendisinin de sorumlu olduğu Book'un kadroyu nasıl yeniden yapılandıracağına göre değerlendirilmek zorunda kalacak. Ancak kişisel açıdan da bir şeyler değişebilir: Taraftarlar arasında şimdiye kadar pek sevilmeyen ve eleştirel gözlerle bakılan Cramer, tamamen yeni bir itibar kazanabilir.
Carsten Cramer'in BVB'deki umut verici başlangıcı
Elbette bunun farkında ve Books'un tanıtımında bunu şöyle özetledi: "Değişikliklere açık olmalı ve alışılmışın dışında önlemler almaya hazır olmalıyız; bu önlemlerin arkasında belki de yeni yüzler olabilir. Bu, öncelikle benden başlıyor."
Cramer'in başlangıcı oldukça umut vericiydi, önümüzdeki ayları merakla bekleyebiliriz. Açıklamalarıyla desteklenen bugüne kadarki eylemleri, kulüp içinde de şimdiden taze bir rüzgar estiriyor. Birçok şey yoluna kondu. Ancak, mevcut temeller üzerine inşa edilen gerçek bir yeni başlangıç için, bu tempoda devam edilmesi gerekiyor.
