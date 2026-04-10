Tek yapamadığı şey forma tasarımı: Dortmund'un yeni patronu tam bir iş adamı ve BVB'ye çok iyi geliyor

Eski üst düzey bir yetkilinin karıştığı istismar skandalı, görevdeki başkan Dr. Reinhold Lunow ile başkanlık koltuğu için yarışan Hans-Joachim Watzke arasındaki tarif edilemez çamur savaşı, büyük ölçüde dramatik bir şekilde zayıf geçen geçen sezon – son zamanlarda Westfalen’de gerçekten çok şey yaşandı. Cramer, bu olumsuz manşetleri asla güzelleştirmeye çalışmadı. Her zaman net sözlerle konuştu ve BVB'nin bu süreçte iyi bir izlenim bırakmadığını açıkça belirtti.

Cramer bu sözleri yaklaşık iki hafta önce söyledi. Dortmund, yeni sportif direktör Ole Book'u tanıttı. Bu atamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, BVB'nin gelecekte kadrosunu bu seviyede deneyimi olmayan, ikinci lig takımı SV Elversberg'den gelen bir adama emanet etmesi kadar şaşırtıcıydı.

Book'un ilk görünüşü yaklaşık 40 dakika sürdü. Cramer bu sırada iki kez konuştu ve bu kadar net bir şekilde (çok uzun zamandır) duyulmamış sözler sarf etti. Bu sözler, Cramer'in yeni görevine ne kadar hırsla yaklaşmak istediğini ve 2010 yılında BVB'ye başladığından beri nasıl çalıştığını gösteren anlamlı bir açıklama oluşturdu.