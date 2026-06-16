"Hiç şüpheniz olmasın" - Lamine Yamal, İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı şok beraberlik maçında sakatlıktan dönmesinin ardından Dünya Kupası'na yönelik kararlı bir mesaj gönderdi

Yamal, Nisan ayında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle İspanya, son derece temkinli davrandı. Teknik ekip, onu hemen ilk 11’de sahaya sürmek yerine, 67.640 taraftarın önünde 2024 Altın Çocuk ödülünün sahibi olan oyuncuyu maçın son 20 dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil etti.

Topa hakim olmasına rağmen İspanya, Yeşil Burun Adaları karşısında zorlandı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini zafere taşıyan ve 2025-26 sezonunda 26 maçta 6 gol ve 12 asistle Barcelona’yı La Liga şampiyonluğuna ulaştıran genç yıldızın etkisi yadsınamazdı. Genç yıldız sahaya çıkana kadar milli takımın oyununda öngörülemezlik eksikliği vardı, ancak o sahaya çıkar çıkmaz takımın hücum dinamikleri anında değişti.