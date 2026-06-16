Getty Images Sport
Çeviri:
"Hiç şüpheniz olmasın" - Lamine Yamal, İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı şok beraberlik maçında sakatlıktan dönmesinin ardından Dünya Kupası'na yönelik kararlı bir mesaj gönderdi
Dolu tribünler önünde hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç
Yamal, Nisan ayında geçirdiği sakatlığın ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle İspanya, son derece temkinli davrandı. Teknik ekip, onu hemen ilk 11’de sahaya sürmek yerine, 67.640 taraftarın önünde 2024 Altın Çocuk ödülünün sahibi olan oyuncuyu maçın son 20 dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil etti.
Topa hakim olmasına rağmen İspanya, Yeşil Burun Adaları karşısında zorlandı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini zafere taşıyan ve 2025-26 sezonunda 26 maçta 6 gol ve 12 asistle Barcelona’yı La Liga şampiyonluğuna ulaştıran genç yıldızın etkisi yadsınamazdı. Genç yıldız sahaya çıkana kadar milli takımın oyununda öngörülemezlik eksikliği vardı, ancak o sahaya çıkar çıkmaz takımın hücum dinamikleri anında değişti.
Ballon d'Or ikincisinden meydan okuyan mesaj
H Grubu’ndaki açılış maçında puan kaybetmesine rağmen Yamal, taraftarlara iyimser bir bakış açısıyla seslendi. Sosyal medyada şu mesajı paylaştı: “Bu bizim ilk Dünya Kupası maçımız ve bir puan aldık. Bunun uzun bir turnuva olduğunu ve hedefimize ulaşmak için hâlâ önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz, ancak sıkı çalışmaya devam edeceğiz ve her şey umduğumuz gibi sonuçlanacak – bundan hiç şüpheniz olmasın. Sakatlığımın ardından tekrar oynamama izin verdiği için Tanrı’ya ve her zaman yanımda olan, beni destekleyen ve her adımımda bana eşlik eden aileme teşekkür etmek istiyorum.” Bu sözler, 2025 Ballon d'Or sıralamasında ikinci olan bir oyuncunun olgunluğunu ortaya koyuyor.
Üretken Barcelona yıldızına aşırı güven
Geri dönüşü büyük bir olumlu gelişme olsa da, maç aşırı bağımlılık konusundaki artan endişeleri de ortaya koydu. Son birkaç yıldır Barcelona, onun parlak performansına büyük ölçüde güveniyor. Toplam 151 maçta forma giyen kanat oyuncusu, 49 gol ve 52 asist kaydetti ve kısa süre önce üçüncü İspanya şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu.
İspanya milli takımı da, iki kez “Sezonun En İyi Oyuncusu” seçilen bu isme, görünüşe göre aynı derecede bağımlı hale gelmiş durumda. Rakipler savunmada geri çekildiğinde, La Roja, bu olağanüstü yıldız oyuncusu olmadan tehlike yaratacak alternatif taktiksel yollardan yoksun kalıyor. Teknik ekip, ciddi bir sakatlıktan yeni kurtulan bir gencin omuzlarına tüm yaratıcılık yükünü yüklememek için bir an önce çözümler bulmak zorunda.
- Getty Images Sport
Beraberlikle sonuçlanan grupta önümüzdeki maçlar büyük önem taşıyor
İleriye bakıldığında, İspanya’nın Pazar günü Suudi Arabistan ile oynayacağı ikinci maç için bir an önce toparlanması gerekiyor. Uruguay ile Suudi Arabistan arasında 1-1 berabere biten maçın ardından, H Grubu’ndaki dört takım da şu anda birer puanla eşit durumda. La Roja, 27 Haziran’da Uruguay ile karşılaşmadan önce bu hafta sonu mutlaka galibiyete ulaşmalı ki, Dünya Kupası hayallerini sağlam bir şekilde sürdürebilsin.