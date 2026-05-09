"Hiç şüphe yok" - Lionel Messi, Arjantinli yıldızın "en iyisi" olduğunu söylemesi üzerine Lamine Yamal'ı halefi olarak seçti

Barcelona'nın efsanesi Messi, günümüz dünya futbolundaki en büyük yeteneğin kim olduğuna dair taraftarların kafasında hiçbir şüphe bırakmadı ve Yamal'ı kendi neslinin en iyisi olarak gösterdi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Camp Nou'da yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı; hatta Messi'nin Katalonya'daki tarihi döneminde kendine ait kılan efsanevi 10 numaralı formayı devraldı.

Bu hafta bir Adidas etkinliğinde konuşan sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, La Masia mezunu oyuncuya övgüler yağdırdı. Messi şöyle dedi: "Çok iyi ve önlerinde uzun yıllar olan yeni nesil futbolcular var, ancak yaşını, şimdiye kadar yaptıklarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak birini seçmem gerekirse, o kişi Lamine olur. Hiç şüphe yok ki, benim için o en iyisi."