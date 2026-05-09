Çeviri:
"Hiç şüphe yok" - Lionel Messi, Arjantinli yıldızın "en iyisi" olduğunu söylemesi üzerine Lamine Yamal'ı halefi olarak seçti
Messi yeni bir kralı taçlandırıyor
Barcelona'nın efsanesi Messi, günümüz dünya futbolundaki en büyük yeteneğin kim olduğuna dair taraftarların kafasında hiçbir şüphe bırakmadı ve Yamal'ı kendi neslinin en iyisi olarak gösterdi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Camp Nou'da yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı; hatta Messi'nin Katalonya'daki tarihi döneminde kendine ait kılan efsanevi 10 numaralı formayı devraldı.
Bu hafta bir Adidas etkinliğinde konuşan sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, La Masia mezunu oyuncuya övgüler yağdırdı. Messi şöyle dedi: "Çok iyi ve önlerinde uzun yıllar olan yeni nesil futbolcular var, ancak yaşını, şimdiye kadar yaptıklarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak birini seçmem gerekirse, o kişi Lamine olur. Hiç şüphe yok ki, benim için o en iyisi."
Tahtın doğal varisi
Yamal, olağanüstü top kontrolü, oyun görüşü ve kusursuz sol ayağı sayesinde uzun süredir Arjantinli efsaneyle karşılaştırılıyor. Geçen sezon Ballon d'Or sıralamasında ikinci olan genç oyuncu, Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bire bir durumlarda savunmacıları geçme yeteneği, Frank Rijkaard yönetiminde parlayan genç Messi ile sürekli olarak karşılaştırılmasına neden oluyor.
10 numaralı formayı devralan Yamal, Barcelona'da Messi sonrası dönemin yüzü olmanın getirdiği baskıyı göğüslemiştir. Performansları, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen, Blaugrana'yı hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde sürükleyerek beklentilerin yükünü taşıyabilecek kapasitede olduğunu göstermiştir.
Sakatlığına rağmen kupa peşinde
Kulüp tarihinin en büyük oyuncusundan gelen övgülere rağmen, Yamal şu anda bir süre sahalardan uzak kalacak. Kanat oyuncusu, ivmesini geçici olarak durduran bir hamstring sakatlığıyla boğuşuyor; ancak Hansi Flick’in takımı daha fazla kupa kazanma yolunda ilerlerken, o hala takım için hayati bir isim olmaya devam ediyor.
Yamal, bu sezon üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor; bu, henüz 18 yaşına basmış bir oyuncu için olağanüstü bir başarı. Kulübün sağlık ekibi, Yamal'ın yaklaşan Dünya Kupası'na tam olarak hazır olması için çalışıyor.
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
Yurtiçi sezon sona erdiğinde, Haziran ayında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde tüm gözler İspanya'nın yıldızı Yamal'a çevrilecek. Euro 2024'te uluslararası sahnede kendini kanıtlamış olan bu Barcelona yıldızının, Messi'nin ülkesini dünya şampiyonluğuna taşıma başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merakla bekleniyor.