"Hiç şüphe yok" - Jamie Carragher, "olağanüstü" bir serinin ardından Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olacağını iddia ediyor

Manchester United oyuncuları da Carrick'in getirdiği değişime tam anlamıyla uyum sağlamış görünüyor. Tecrübeli stoper Harry Maguire, teknik direktör değişikliğinden bu yana takımdaki özgüven artışını açıkça dile getiriyor. United şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Brighton'a 11 puan fark atmış durumda; bu, sezonun başlarında yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında dikkate değer bir dönüş.

Maguire şunları söyledi: "Sonuçlar ortada. Teknik direktör göreve geldiğinden ve diziliş değiştiğinden beri, sonuçları almaya başladık. Bence Ruben buradayken önceki maçlar 50/50'ydi, ama her zaman mağlubiyetle sonuçlanıyordu. Şimdi ise durum tam tersine döndü; her iki ceza sahasında da çok daha iyiyiz. Kendi ceza sahamızı çok daha iyi savunuyoruz ve rakip ceza sahasında da golcü olmayı başarıyoruz."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Herkes buna inandı ve bir araya geldik. Kendimize güvenimiz var. Her yerden gol atabileceğimizi biliyoruz. Bence bu dizilişte de daha da iyi olabiliriz. Bence bir arka güç olarak çalışabiliriz, sahada çok daha hızlı hareket edebiliriz, tıpkı yapmamız gerektiği gibi."