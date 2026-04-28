"Hiç şüphe yok" - Jamie Carragher, "olağanüstü" bir serinin ardından Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olacağını iddia ediyor
Carrick koltuğunda kalacak mı?
Carrick'in, United'ı Avrupa'nın elit kulüplerine çok yakın bir noktaya taşımasının ardından, Old Trafford'un yönetimini tam zamanlı olarak devralacağına dair beklentiler giderek artıyor. Brentford'u mağlup ettikleri Premier Lig maçının ardından Carragher, geçici teknik direktörün kulübü gelecek sezona taşıyacağına dair artık "hiç şüphe" olmadığını vurguladı. Eski Liverpool savunma oyuncusu, Ruben Amorim'in bıraktığı boşluğu doldurduğundan beri eski United orta saha oyuncusunun sergilediği taktiksel esnekliği övgüyle karşıladı.
Uyum yeteneği Carrick'i diğerlerinden ayıran özellik
Sky Sports'a konuşan Carragher, geçici teknik direktörün yadsınamaz başarıları ve taktik sisteminde değişiklik yapma istekliliğinin, onu kalıcı teknik direktörlük görevi için en uygun aday haline getirdiğini vurguladı.
Eski Liverpool savunma oyuncusu, "O, kesinlikle gelecek sezon Manchester United'ın teknik direktörü olacak, buna hiç şüphe yok - ve onun bunu hak etmediğini söyleyemezsiniz," dedi. "Bunlar kesinlikle olağanüstü sonuçlar. Bunlar şampiyonluk kazanan bir takımın ya da lig şampiyonluğuna oynayan bir takımın sonuçları. Şu anda Manchester United'ın üzerinde bir baskı olmadığını biliyorum, Avrupa maçları yok, tüm bu diğer faktörler de devreye girecek, ancak sonuçlar açısından kimsenin gelip daha iyisini yapabileceğini sanmıyorum. Ruben Amorin'e yöneltilen en büyük eleştiri, hiçbir zaman uyum sağlayamamış olmasıydı, Carrick ise uyum sağlayabildiğini gösterdi."
Geçici teknik direktör için soyunma odası desteği
Manchester United oyuncuları da Carrick'in getirdiği değişime tam anlamıyla uyum sağlamış görünüyor. Tecrübeli stoper Harry Maguire, teknik direktör değişikliğinden bu yana takımdaki özgüven artışını açıkça dile getiriyor. United şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Brighton'a 11 puan fark atmış durumda; bu, sezonun başlarında yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında dikkate değer bir dönüş.
Maguire şunları söyledi: "Sonuçlar ortada. Teknik direktör göreve geldiğinden ve diziliş değiştiğinden beri, sonuçları almaya başladık. Bence Ruben buradayken önceki maçlar 50/50'ydi, ama her zaman mağlubiyetle sonuçlanıyordu. Şimdi ise durum tam tersine döndü; her iki ceza sahasında da çok daha iyiyiz. Kendi ceza sahamızı çok daha iyi savunuyoruz ve rakip ceza sahasında da golcü olmayı başarıyoruz."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Herkes buna inandı ve bir araya geldik. Kendimize güvenimiz var. Her yerden gol atabileceğimizi biliyoruz. Bence bu dizilişte de daha da iyi olabiliriz. Bence bir arka güç olarak çalışabiliriz, sahada çok daha hızlı hareket edebiliriz, tıpkı yapmamız gerektiği gibi."
Neville, 'taktiksel zekâ'dan etkilendi
Gary Neville de bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek, Carrick’in sezonun başlarında yolunu kaybetmiş gibi görünen kadrodan elinden gelenin en iyisini çıkararak kendini kanıtladığını belirtti. Eski United kaptanına göre, geçici teknik direktör, maçların sonucu belirsiz olduğu anlarda gösterdiği esneklikle en üst düzeyde bir takımı yönetmek için gerekli olan “taktiksel zekâyı” sergiledi.
Neville, podcast'inde "Bence Michael Carrick dürüst konuşsaydı, bu oyuncu grubundan elinden gelenin en iyisini yaptığını söylerdi" dedi. "Buraya geldiğinden beri 13 maçta 29 puan mı topladılar? Bu harika bir iş... Artık iyi oynamadıkları maçlarda bile galip geliyorlar. Ve bu, yapmanız gereken bir şey.
"Brentford maçının ikinci yarısında yaptığı şey, 'Bunu yapmak için taktiksel zekam var. Bu sadece tek bir şekilde yapmakla ilgili değil. Bir maçı bitirebilirim' demekti ve bunu başarmaya çok yaklaştı. Başka şekillerde 'Ben ciddi bir teknik direktörüm' demek."
İlk dörtte bitirme şansı oldukça yüksek ve hem soyunma odasından hem de önde gelen yorumculardan büyük destek alan Carrick'in geçici teknik direktörlükten kalıcı teknik direktörlüğe geçişi artık kaçınılmaz görünüyor.