Banks, cuma günü Almanya'ya bağlılığını resmileştirerek bu milli ara için Almanya U21 takımına katılmak adına tek seferlik federasyon değişikliği başvurusunda bulundu. Bu başvurunun yapılması, altyapı seviyesinde ABD adına oynadıktan sonra 2025'te A milli takımın bir kampına katıldığı USMNT ile yoluna devam edemeyeceği anlamına geliyor.

Genç savunmacının Almanya'yı temsil etme kararı, stoper pozisyonunda açık şekilde bir değişime giden USMNT için bir darbe oldu. Pochettino ise buna anlayışla yaklaştığını ve hiçbir zaman ABD adına oynamaya tamamen bağlı olmayan bir oyuncuyu kaybetmekten rahatsız olmadığını söylüyor.