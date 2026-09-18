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‘Hiç şüphe duymayan oyuncular istiyoruz’ - USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, Noahkai Banks’in Almanya kararını anlayışla karşılarken oyuncularından ‘yüzde 200’ bağlılık istedi
Banks'in kararı
Banks, cuma günü Almanya'ya bağlılığını resmileştirerek bu milli ara için Almanya U21 takımına katılmak adına tek seferlik federasyon değişikliği başvurusunda bulundu. Bu başvurunun yapılması, altyapı seviyesinde ABD adına oynadıktan sonra 2025'te A milli takımın bir kampına katıldığı USMNT ile yoluna devam edemeyeceği anlamına geliyor.
Genç savunmacının Almanya'yı temsil etme kararı, stoper pozisyonunda açık şekilde bir değişime giden USMNT için bir darbe oldu. Pochettino ise buna anlayışla yaklaştığını ve hiçbir zaman ABD adına oynamaya tamamen bağlı olmayan bir oyuncuyu kaybetmekten rahatsız olmadığını söylüyor.
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Pochettino'nun söyledikleri
Pochettino, “Bizi aradı” dedi. “’Almanya’yı seçmeye karar verdim’ dedi. Evet, bu bizim ilgilenmemiz gereken bir durum. Biz bağlılık gösteren oyuncular istiyoruz ama bağlılık yüzde 50 değil, yüzde 200 olmalı.
“Bize katılma ihtimaliyle her iletişime geçtiğimizde, ‘Hayır, hâlâ şüphelerim var, ABD’yi mi yoksa Almanya’yı mı seçmek istediğimi bilmiyorum’ dediği için dürüsttü. Biz şüphe duymayan oyuncular istiyoruz. Armayı taşımak ve bizim için oynamak adına kendini adamış, bunu delicesine isteyen oyuncular istiyoruz.”
- Getty Images Sport
Batson görüşünü paylaştı
ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson da Banks'in kararı ve genel olarak çifte vatandaş oyuncuların kazanılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Batson, bu süreçlerin nadiren kolay ilerlediğini, ancak umudun her zaman aynı olduğunu söyledi: ABD Erkek Milli Takımı için tutkuyla oynayan futbolcularla dolu bir programa sahip olmak.
Batson, "Ülkelerini ve ABD Futbol Federasyonu'nu temsil etmek isteyen oyuncular istiyoruz ve bizim görevimiz onlara bunu yapabilecekleri en iyi platformu sunmak" dedi. "Bu ülkede her gün uyanıp milli takımı için oynamayı umutsuzca isteyen milyonlarca çocuk olduğunu biliyoruz ve onların gelişebileceği bir ortam yaratmak bizim görevimiz."
"Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, ABD'yi temsil etmek istiyorsanız, her şeyinizi ortaya koymaya hazırsanız ve oynayacak kadar iyiyseniz, sizi istiyoruz. Bizim görevimiz, bu oyuncuları izleyebileceğimiz, onları genç milli takımlar aracılığıyla sürece dahil edebileceğimiz, genç seviyede en üst düzeylerde oynama fırsatları sunabileceğimiz ve nihayetinde, umarız, ülkelerini temsil etmelerini sağlayabileceğimiz bir ortam yaratmak."
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Sırada ne var?
Artık resmen Banks olmadan, USMNT yaklaşan milli maçlar dönemine yükselen yıldız Cavan Sullivan'ın başı çektiği sekiz genç oyuncunun da yer aldığı 28 kişilik bir kadroyla girecek. ABD, milli maçlar döneminin açılışında Peru ile karşılaşacak, ardından dört maçlık fikstürde Şili, Meksika ve Kanada ile mücadele edecek.
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