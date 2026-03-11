Getty
Çeviri:
"Hiç şaşırmam" - Eski Real Madrid takım arkadaşı Eden Hazard'ın Vinicius Junior'un erken emekliliğine dair şok edici tahmini
Vinicius'u çevreleyen zehirli ortam
Belçika milli takımının eski kaptanı, Vinicius'un performansının temelde oyuna olan basit sevgisinden kaynaklandığına inanıyor, tıpkı Hazard'ın Chelsea'deki en iyi yıllarında olduğu gibi. Ancak Vinicius'un oyun stilinin özü, son aylarda oyuncuyu çevreleyen zehirli ortam nedeniyle tehdit altında. Brezilyalı oyuncu Real Madrid formasıyla olağanüstü performanslar sergilemeye devam ederken, spor alanındaki başarıları giderek artan tartışmalar, ırkçı hakaretler ve rakip taraftarlarla yaşanan gerginlikler tarafından gölgeleniyor ve Ballon d'Or adayı için zorlu bir atmosfer yaratıyor.
Vini olmanın ağır yükü
Hazard, RTBF'ye şunları söyledi: "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki halime biraz benziyor."
32 yaşında profesyonel futboldan emekli olan Belçikalı usta oyuncu, “Artık sahada yaptıklarından çok, yaptıkları veya katlandıkları hakkında konuşuyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu onun üzerinde büyük bir yük olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek kolay olamaz. Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki, bazen ‘Zavallı adam’ diyorum. Bununla karşılaşacağını biliyor, yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağını biliyor. Bu bir yük olmalı; 30 yaşında futbolu bırakacağını, futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam, çünkü her halükarda hiçbir şey değişmeyecek."
Uyarı
Vinicius, kutlamaları ve rakip taraftarlarla olan etkileşimleri nedeniyle sık sık eleştirilirken, Hazard eski meslektaşına kardeşçe bir tavsiye verdi. Brezilyalı oyuncunun hem zihinsel hem de fiziksel olarak güçlü olduğunu kabul eden eski Chelsea ve Madrid yıldızı, sahada kendini sunma şeklindeki küçük değişikliklerin kamuoyunun algısını değiştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.
"Bir arkadaş olarak ona şunu söylerdim: 'Dikkatli ol. İstediğin gibi oyna, ama dikkatli ol. İnsanlar senin tarafında, o yüzden futbol oyna, eğlen, biz gerçek futbol taraftarlarını mutlu et' derdim" dedi. "Dans ettiğinde, insanlar seni sevsin diye belli bir şekilde dans et. Ronaldinho da dans ederdi; tüm bu hikayeleri gördüğümü hatırlamıyorum. Vinicius ile dört yıl yaşadım ve onun zihinsel ve fiziksel olarak güçlü olduğunu çabucak fark ettim. En iyi kulüpte yaşamak ve yaptığı şeyi yapmak. Ona şapka çıkarıyorum."
Sırada ne var?
Vinicius, Alvaro Arbeloa yönetimindeki Madrid'in hücum hattının önemli bir üyesi olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da maçları kazandıran anlar yaratma yeteneği, onun küresel bir ikon olarak statüsünü haklı çıkarmaya devam ediyor. Ancak Hazard'ın sözleri, en güçlü sporcuların bile kırılma noktaları olduğunu, özellikle de oyunun keyfi, sistemik sorunlar ve kamuoyunun düşmanlığıyla sürekli mücadele etme hissiyle yer değiştirdiğinde, acı bir şekilde hatırlatıyor.
Madrid ve Vinicius, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'yi ağırlayarak sahalara geri dönecek.
