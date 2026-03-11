"Hiç şaşırmam" - Eski Real Madrid takım arkadaşı Eden Hazard'ın Vinicius Junior'un erken emekliliğine dair şok edici tahmini

Hazard, RTBF'ye şunları söyledi: "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki halime biraz benziyor."

32 yaşında profesyonel futboldan emekli olan Belçikalı usta oyuncu, “Artık sahada yaptıklarından çok, yaptıkları veya katlandıkları hakkında konuşuyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu onun üzerinde büyük bir yük olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek kolay olamaz. Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki, bazen ‘Zavallı adam’ diyorum. Bununla karşılaşacağını biliyor, yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağını biliyor. Bu bir yük olmalı; 30 yaşında futbolu bırakacağını, futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam, çünkü her halükarda hiçbir şey değişmeyecek."