"Hiç şansı yok" - Sunderland'daki Avrupa futbolu, efsanevi eski teknik direktörü hayrete düşürdü; Peter Reid, Black Cats'in yaz transfer döneminde daha fazla "takviye" bulacağını öngörüyor

Bu son sıralama, 53 yıl sonra ilk kez kıtasal bir turnuvaya katılma hakkı kazanmak için yeterli oldu. Sunderland, gelecek sezon Juventus, AC Milan, Marsilya ve Rennes gibi takımlarla birlikte Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Sadece dört yıl önce, İngiliz futbolunun üçüncü liginde geçirdiği dört sezonun ardından, Black Cats, League One'dan yükselmeyi kutluyordu. 2025'te Championship play-off finalini kazanarak büyük liglere geri döndüler.

Birçok kişi, Kuzey Doğu’daki bu hızlı yükselişin elit liglere geri döndükten sonra durma noktasına geleceğini bekliyordu; ancak Granit Xhaka ve Brian Brobbey gibi isimleri kadroya katan akıllı transferler, Sunderland’ın üst ligde ayakta kalmasını ve hatta daha fazlasını başarmasını sağladı. Stadium of Light’ta Chelsea’ye karşı son gün alınan galibiyet, Avrupa kupalarına katılma hakkını kesinleştirdi.