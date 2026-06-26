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"Hiç şansı yok" - Sunderland'daki Avrupa futbolu, efsanevi eski teknik direktörü hayrete düşürdü; Peter Reid, Black Cats'in yaz transfer döneminde daha fazla "takviye" bulacağını öngörüyor
Sunderland, Juventus ve AC Milan ile birlikte Avrupa Ligi’nde yer alıyor
Bu son sıralama, 53 yıl sonra ilk kez kıtasal bir turnuvaya katılma hakkı kazanmak için yeterli oldu. Sunderland, gelecek sezon Juventus, AC Milan, Marsilya ve Rennes gibi takımlarla birlikte Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.
Sadece dört yıl önce, İngiliz futbolunun üçüncü liginde geçirdiği dört sezonun ardından, Black Cats, League One'dan yükselmeyi kutluyordu. 2025'te Championship play-off finalini kazanarak büyük liglere geri döndüler.
Birçok kişi, Kuzey Doğu’daki bu hızlı yükselişin elit liglere geri döndükten sonra durma noktasına geleceğini bekliyordu; ancak Granit Xhaka ve Brian Brobbey gibi isimleri kadroya katan akıllı transferler, Sunderland’ın üst ligde ayakta kalmasını ve hatta daha fazlasını başarmasını sağladı. Stadium of Light’ta Chelsea’ye karşı son gün alınan galibiyet, Avrupa kupalarına katılma hakkını kesinleştirdi.
- Getty
Reid, Sunderland’ın daha akıllı transfer hamleleri yapmasını destekliyor
Premier Lig’de ikinci sezonlar, zaten yoğun olan fikstüre daha fazla maç eklenmeden bile yeterince zorlu geçiyor; peki bu durum Wearside’da endişe kaynağı olmalı mı? Bu soru, 1995 ile 2002 yılları arasında Sunderland'ı iki kez üst lige çıkaran ve kendisi de iki kez yedinci sırada bitiren Reid'e yöneltildiğinde, eski Black Cats teknik direktörü - İngiltere'nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayedecisi BUDDS'un düzenlediği, dünyanın en büyük Dünya Kupası temalı müzayedede konuşan - GOAL'a şunları söyledi: “İster inanın ister inanmayın, takımın yükseldiği play-off maçlarında oradaydım. İki play-off maçı – yani yarı final – boyunca Coventry daha iyi takımdı. Bana göre ise Sheffield United tartışmasız daha iyi takımdı. Ama onlar bir yolunu buldular.
“En çok hoşuma giden şey, herkesin Sunderland’ın küme düşeceğini söylemesiydi. Transferler, Xhaka… Hepsi muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi demek istiyorum. Kulübün şu anki yapısı ve taraftar kitlesi göz önüne alındığında, tekrar yükselirlerse hiç şaşırmam. Transferler geçen yazki kadar iyi olursa, bence gerekli güce sahip olacaklar.
“Sezonun son maçı olan Tottenham-Everton maçındaydım, büyük bir maçtı. Sunderland’ın Avrupa kupalarına katılma şansı vardı, senaryolar ortadaydı, ama ben bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Ama başardılar.
“Taraftarlar adına çok seviniyorum çünkü onlar gerçekten inanılmaz. Fantastik. Bütün övgü onlara ait. Devasa bir futbol kulübü, muhteşem bir tarih. Transferler çok önemli. Ama şüphesiz, harika bir iş çıkardılar. Bence bu başarılarını sürdürebilirler. Ancak bildiğimiz gibi, bu gerçekten zor.”
Sunderland, Avrupa'nın getirdiği ek yüklerin üstesinden gelebilir mi?
Sunderland, önümüzdeki haftalarda kadrosuna yeni oyuncular katmak zorunda kalacak; zira hem ulusal hem de kıtasal müsabakaların getirdiği talepleri aynı anda karşılayabilmek için kadro derinliğinin artırılması gerekiyor. Bu tür durumlarda, parayı boşa harcamak kolay olabilir.
Bu tuzağa düşmemek gerektiğine değinen Reid, şunları ekledi: “Son transfer döneminde söylediklerinize bakarsak, inanılmaz bir iş çıkardılar. Bunu tekrar başarmaları gerekiyor.
“Bir teknik direktör olacaksanız, işiniz oyuncu yönetimi, transfer ve akademiden oyuncuları yetiştirmektir. Bence futbol yönetiminde hayati önem taşıyan üç şey budur.
“Sunderland, son yıllarda kesinlikle muhteşem bir iş çıkardı. Sunderland’ı unutmayın; Jordan Pickford ve Jordan Henderson gibi oyuncular Sunderland’ın altyapısından yetişti. Bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Zor zamanlarda birinci lige düştüler ama kulübün şu anki yapısına bakarak, giderek daha da güçleneceklerine inanıyorum.”
- BUDDS Auctions
Hatıra eşya pazarlarında hayranların en sevdiği isimlere olan ilgi artıyor
Reid, sadık bir taraftar grubuna hayal kurmaları için bir neden sunarak Sunderland’da modern bir kahraman haline geldi. 2026 kuşağı da aynı şeyi yapıyor; önümüzdeki yıllarda hatıra eşyası pazarlarında büyük ilgi uyandıracak taraftarların gözdesi isimler ortaya çıkıyor.
Bu alanda dikkat çeken bazı eşyalar, Dünya Kupası finalleri Kuzey Amerika'da devam ederken yakın zamanda açık artırmaya çıktı. Martin Peters ve Alan Ball'a ait 1966 yılına ait formalar, sırasıyla 140.000 ve 30.000 sterline satılırken, bir Pele forması ise 42.000 sterline alıcı buldu.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi; çevrimiçi zamanlı müzayede ise 2 Haziran’da başladı. Sonuçların tam listesine buradan ve buradan ulaşılabilir; herhangi bir spor hatıra eşyasının ücretsiz çevrimiçi değerlemesi ise buradan talep edilebilir.