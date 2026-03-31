"Hiç mantıklı değil!" - Gary Lineker, Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna alınmaması üzerine "hakaret" ettikten sonra Trent Alexander-Arnold'la "kişisel" bir sorunu olduğunu öne sürüyor
Lineker, Madrid'li yıldızın kadroya alınmamasına öfkeleniyor
Tuchel, Mart ayı milli maçlar arası için yaptığı kadro seçimi sonrasında büyük bir tartışma başlattı. 35 kişilik geniş bir kadro açıklamasına rağmen, Alman teknik direktör Real Madrid'in savunma oyuncusu Alexander-Arnold'u kadroya almamayı tercih etti. Bu karar, hem taraftarları hem de yorumcuları ikiye böldü. Lineker'e göre, böylesine yaratıcı bir oyuncunun kadroya alınmaması mantığa aykırı ve teknik direktör ile oyuncu arasında daha derin bir uçurum olduğunu gösteriyor.
Taktiksel önyargı mı, yoksa kişisel sürtüşme mi?
"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Alexander-Arnold gibi teknik yeteneklere sahip bir oyuncunun kadro dışında bırakılabileceğine inanamadığını dile getirdi.
"Trent'i çok takdir ettiğimi biliyorsunuz," dedi Lineker. "Bence bu kişisel bir mesele, çünkü futbol açısından tartışılacak bir şey yok. O kadroda nasıl yer almayabilir, anlamıyorum; çünkü yedek kulübesinden olsa bile takımın şansını artıracaktır.
"Bu yüzden Tuchel'in Trent Alexander-Arnold'da hoşuna gitmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun ne olabileceği konusunda sadece tahminde bulunabilirim; tavrı mı, yoksa savunma açısından mükemmel olmadığını mı düşünüyor? Mutlaka bir şey olmalı, çünkü bu durum hiç mantıklı değil. Saygısızlık etmek istemem ama onun pozisyonunda oynayan oyuncular var ki, özellikle top ayağındayken, onunla aynı ligde değiller."
White'ın dönüşüyle ilgili tartışmalar
Tartışmalar, sakatlanan Jarell Quansah'ın yerine geçen Ben White'ın kadroya geri çağrılmasıyla daha da alevlendi. White, 2022'den beri milli takımda yer almamıştı, ancak Lineker, Tuchel'in onu kadroya geri çağırma ve Uruguay maçında oynatma kararının, Alexander-Arnold'un rolünün azaldığını ortaya koyduğuna inanıyor.
"Bu tür maçlarda gördüğünüz gibi, durumu açmak için biraz sihirli birine ihtiyacınız var ve o [Trent] size bunu sağlayacaktır," diye ekledi Lineker. "Bu yüzden bana mantıklı gelmiyor. Bunun onun tavrından mı kaynaklandığını yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmiyorum. Bilmiyorum. Ancak kadroya aldığı oyuncuları görünce bunu oldukça aşağılayıcı buluyorum. Örneğin Ben White'ın durumundan bahsediyoruz, o daha önce İngiltere için oynamak istememişti. Şimdi onu bu konuda yargılamayacağım çünkü kampta daha önce neler olduğunu ve oynamama nedenlerini tam olarak bilmiyoruz. Bunların hepsi tamam ama onun nasıl hala Trent'in önünde olabileceğini anlamıyorum, bence bu ciddi bir üst düzey bek için gerçekten aşağılayıcı. Benim görüşüm bu."
Şimdi ne olacak?
Alexander-Arnold, Tuchel'in son kadrosuna alınmadığı için Dünya Kupası'nda oynama şansı zayıf görünüyor. Üç Aslanlar şu anda Japonya ile oynayacakları hazırlık maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere, bu yaz düzenlenecek dünya turnuvasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor.