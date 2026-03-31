"Hiç mantıklı değil!" - Gary Lineker, Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna alınmaması üzerine "hakaret" ettikten sonra Trent Alexander-Arnold'la "kişisel" bir sorunu olduğunu öne sürüyor

"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Alexander-Arnold gibi teknik yeteneklere sahip bir oyuncunun kadro dışında bırakılabileceğine inanamadığını dile getirdi.

"Trent'i çok takdir ettiğimi biliyorsunuz," dedi Lineker. "Bence bu kişisel bir mesele, çünkü futbol açısından tartışılacak bir şey yok. O kadroda nasıl yer almayabilir, anlamıyorum; çünkü yedek kulübesinden olsa bile takımın şansını artıracaktır.

"Bu yüzden Tuchel'in Trent Alexander-Arnold'da hoşuna gitmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun ne olabileceği konusunda sadece tahminde bulunabilirim; tavrı mı, yoksa savunma açısından mükemmel olmadığını mı düşünüyor? Mutlaka bir şey olmalı, çünkü bu durum hiç mantıklı değil. Saygısızlık etmek istemem ama onun pozisyonunda oynayan oyuncular var ki, özellikle top ayağındayken, onunla aynı ligde değiller."