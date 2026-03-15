Geçici teknik direktör bununla da kalmadı; Premier Lig’deki küme düşme mücadelesinin ne kadar kritik bir önem taşıdığına rağmen, medyayı tekrarlayan ve anlamsız sorular sormakla suçladı. Tottenham şu anda Nottingham Forest ve West Ham’ın sadece bir puan önünde yer alıyor; ancak Tudor, zorlu geçen maçın ardından tüm dikkatin tamamen sahada kalması gerektiğini düşündü.

"Teknik direktöre pozisyonu hakkında soru soruyorsunuz. Hiç mantığınız yok," diye bağırdı Tudor canlı yayın sırasında. "Tüm teknik direktörler size her zaman aynı şeyleri söylüyor ama siz ısrar ediyorsunuz. 'Teknik direktör, cevap vermelisiniz' diyorsunuz çünkü o basın toplantısına gelmek zorunda, aksi takdirde evde kalmak isterdi. Her zaman aynı sorularla ısrar ediyorsunuz."