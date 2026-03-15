Çeviri:
"Hiç mantığın yok" - Tottenham'ın Liverpool'dan berabere kaldığı maçın ardından Igor Tudor'dan sert sözler içeren röportaj
Tudor, gelecekle ilgili konuşmalara öfkeleniyor
Hırvat teknik adamın, kulübü Championship'e düşme felaketinden kurtaracak doğru kişi olup olmadığı konusunda sıkı bir sorguya çekilmesiyle gerginlik doruğa ulaştı. Tudor'un cevabı keskin oldu: "Bu kadar yeter. Size her zaman ne düşündüğümü söylerim. Hangi soruların yanıtlanması gerekiyor? Ben teknik direktörüm. Bana nasıl oynadığımızı sormalısınız. Sordunuz ve ben de yanıtladım. Gazetecilerin sormayı sevdiği bu tür sorular, mantıklı olmayan sorular."
Anfield'da gerilim doruğa ulaştı
Geçici teknik direktör bununla da kalmadı; Premier Lig’deki küme düşme mücadelesinin ne kadar kritik bir önem taşıdığına rağmen, medyayı tekrarlayan ve anlamsız sorular sormakla suçladı. Tottenham şu anda Nottingham Forest ve West Ham’ın sadece bir puan önünde yer alıyor; ancak Tudor, zorlu geçen maçın ardından tüm dikkatin tamamen sahada kalması gerektiğini düşündü.
"Teknik direktöre pozisyonu hakkında soru soruyorsunuz. Hiç mantığınız yok," diye bağırdı Tudor canlı yayın sırasında. "Tüm teknik direktörler size her zaman aynı şeyleri söylüyor ama siz ısrar ediyorsunuz. 'Teknik direktör, cevap vermelisiniz' diyorsunuz çünkü o basın toplantısına gelmek zorunda, aksi takdirde evde kalmak isterdi. Her zaman aynı sorularla ısrar ediyorsunuz."
Röportaj sırasında sergilediği dik duruş
Röportaj ilerledikçe ortam giderek daha rahatsız edici bir hal aldı. Davison, Tudor’un hafta başında yaptığı ve taraftarların yeni bir teknik direktörü sadece bunun getirdiği “umut” için istediğini ima eden bazı sözlerine değinmeye çalıştığında, eski Marsilya teknik direktörü bu konudaki soruları tamamen kesip röportajı erken sonlandırdı.
"Hayır, ben öyle demedim. Demedim," diye ısrar eden Tudor, gözle görülür şekilde sinirliydi. "Ne dedim? Bana şimdi ne soruyorsunuz? Size şimdi ne söylemem gerekiyor? Bitti mi, bitmedi mi? Tamam, teşekkürler."
Spurs'un yıldızları konsantrasyonlarını kaybetmiyor
Teknik direktörleri basınla gergin bir atmosfer içindeyken, Tottenham oyuncuları Dominik Szoboszlai'nin Liverpool'u öne geçirdiği golün ardından skoru eşitleyen takım ruhunu hemen övdü. Golcü Richarlison ve savunma oyuncusu Pedro Porro, Şampiyonlar Ligi maçlarının da ufukta olduğu bu dönemde, takımın ligde kalma mücadelesinde birleşik kaldığını vurguladı.
Porro şunları söyledi: "Biz her zaman inanırız. Bunu her zaman söylerim, maçtan önce takım arkadaşlarıma bize inandığımı söyledim. Bu anda herkese ihtiyacınız var ve bugün iyi bir maç çıkardık. Şu anda en önemli şey, puanı ve olumlu yanları alıp Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'e devam etmek."
