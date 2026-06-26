‘Hiç konuşmaz’ - Bryan Mbeumo, Manchester United’a transfer olmanın en büyük zorluğunu nasıl aştı ve Kırmızı Şeytanlar için 71 milyon sterlinlik bir fırsat haline geldi?

Mbeumo, Premier Lig’in en parlak spot ışıkları altında hiç sarsılmamış görünüyor; o parlaklık bazıları için ise fazla ağır gelmişti. Yeni ortamına hızla uyum sağladı ve en talepkar taraftar kitlesi tarafından tam anlamıyla kucaklandı.

Manchester United’a katılan her oyuncunun karşılaştığı en zorlu zorluk sorulduğunda, 2003 yılında Cristiano Ronaldo ile birlikte Manchester’a transfer olan Djemba-Djemba şöyle dedi: “Karşılaştığınız en büyük zorluk şudur… Fransa’da Nantes orta sıralarda yer alan bir takımdı; büyük bir takıma geldiğinizde büyük bir zorlukla karşılaşırsınız. Harika oyuncular vardır ve orada oynamak, hemen kazanmak ve hazır olmak zorundasınız. Dolayısıyla böyle büyük bir takıma geldiğinizde buna odaklanmanız gerekir.

“Bugün, 17 yaşında ve çok hızlı bir oyuncunuz olabilir; o oyuncu çok çabuk A takımda forma giyebilir. Yirmi yıl önce bunu başarmak zordu. Bir ya da iki oyuncu olabilir, tıpkı [Wayne] Rooney’nin geldiği zaman olduğu gibi – o zaman 16 yaşındaydı. Bunu başarmak zordu, ama şimdi çok kolay – 16, 17 yaşında bunu görebiliyorsunuz, işler değişiyor, ancak 20 yıl önce bu çok zordu.

“Zihinsel olarak güçlü olmalısın, becerilerin olmalı, odaklanmış olmalısın; bu yüzden o kadar da kolay değil. Ancak bugün ortam değişiyor, eskisi gibi değil; bu yüzden çok hızlı bir şekilde o seviyeye ulaşabilirsin — tıpkı birkaç yıl önceki [Marcus] Rashford gibi.

“Büyük bir kulübe geldiğinizde odaklanmanız, konsantre olmanız, her şeyin farkında olmanız ve acele etmemeniz gerekir. Mbeumo bunu başardı, hem de çok iyi bir şekilde.”