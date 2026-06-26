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‘Hiç konuşmaz’ - Bryan Mbeumo, Manchester United’a transfer olmanın en büyük zorluğunu nasıl aştı ve Kırmızı Şeytanlar için 71 milyon sterlinlik bir fırsat haline geldi?
Mbeumo'nun istatistikleri: Manchester United'da attığı goller ve oynadığı maçlar
Bu oldukça büyük bir meblağ, ancak söz konusu transfer adeta bir fırsat gibi gösterildi. United, Mbeumo için cüzdanını açarken ne aldığını çok iyi biliyordu; zira oyuncunun Batı Londra’daki son sezonunda Brentford formasıyla 20 gol barajını aştığını görmüştü.
Onun koşma gücü, yaratıcı içgüdüleri ve isabetli bitirme yeteneği, Ruben Amorim ve Michael Carrick tarafından iyi bir şekilde değerlendirildi. Güçlü 26 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar formasıyla çıktığı 34 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.
Takımın ligi üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulundu; bu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne geri dönecekleri anlamına geliyor. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının sunduğu maddi getiriler göz önüne alındığında, bu başarı tek başına Mbeumo’ya yatırılan güven ve parayı haklı çıkarmak için yeterli sayılabilir.
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Akıllı bir transfer: 2025-26 sezonunda Manchester United’ın en iyi transferi kimdi?
Vatandaşının, son 12 ayda Manchester United’ın en akıllıca transferi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna yanıt veren eski Kırmızı Şeytanlar orta saha oyuncusu Djemba-Djemba, World Cup Betting aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Bryan Mbeumo, çok hızlı öğrendi ve tabii ki Manchester United’a transfer olmadan önce dört ya da beş yıldır Premier Lig’de oynuyordu; iyi bir adam, iyi bir oyuncu, iyi bir insan.
“Sessiz bir adamdır, hiç konuşmaz, sadece oynamak ve takım arkadaşları için koşmak ister. Çok iyi bir performans sergiledi, Manchester United için çok, çok iyi bir transfer ve umarım orada daha uzun süre kalır.”
Old Trafford’a taşınırken karşılaşılan en büyük zorluklar
Mbeumo, Premier Lig’in en parlak spot ışıkları altında hiç sarsılmamış görünüyor; o parlaklık bazıları için ise fazla ağır gelmişti. Yeni ortamına hızla uyum sağladı ve en talepkar taraftar kitlesi tarafından tam anlamıyla kucaklandı.
Manchester United’a katılan her oyuncunun karşılaştığı en zorlu zorluk sorulduğunda, 2003 yılında Cristiano Ronaldo ile birlikte Manchester’a transfer olan Djemba-Djemba şöyle dedi: “Karşılaştığınız en büyük zorluk şudur… Fransa’da Nantes orta sıralarda yer alan bir takımdı; büyük bir takıma geldiğinizde büyük bir zorlukla karşılaşırsınız. Harika oyuncular vardır ve orada oynamak, hemen kazanmak ve hazır olmak zorundasınız. Dolayısıyla böyle büyük bir takıma geldiğinizde buna odaklanmanız gerekir.
“Bugün, 17 yaşında ve çok hızlı bir oyuncunuz olabilir; o oyuncu çok çabuk A takımda forma giyebilir. Yirmi yıl önce bunu başarmak zordu. Bir ya da iki oyuncu olabilir, tıpkı [Wayne] Rooney’nin geldiği zaman olduğu gibi – o zaman 16 yaşındaydı. Bunu başarmak zordu, ama şimdi çok kolay – 16, 17 yaşında bunu görebiliyorsunuz, işler değişiyor, ancak 20 yıl önce bu çok zordu.
“Zihinsel olarak güçlü olmalısın, becerilerin olmalı, odaklanmış olmalısın; bu yüzden o kadar da kolay değil. Ancak bugün ortam değişiyor, eskisi gibi değil; bu yüzden çok hızlı bir şekilde o seviyeye ulaşabilirsin — tıpkı birkaç yıl önceki [Marcus] Rashford gibi.
“Büyük bir kulübe geldiğinizde odaklanmanız, konsantre olmanız, her şeyin farkında olmanız ve acele etmemeniz gerekir. Mbeumo bunu başardı, hem de çok iyi bir şekilde.”
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Mbeumo’nun sözleşmesi: Forvet, Premier Lig’in yeni sezonuna hazır
Mbeumo, 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye sahip; bu da, onu kısa sürede kalplerine kazımış taraftarların gözünde mirasını pekiştirme fırsatı bulacağı anlamına geliyor.
Kamerun'un 2026 Dünya Kupası elemelerini kaçırmasının ardından, bu hızlı kanat oyuncusu yeni Premier Lig sezonu başladığında en iyi formunda olacak. United, sezonun açılış haftasında yeni yükselen Hull City'ye konuk olacak.