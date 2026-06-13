"Hiç izlemedin mi?!" - Cristiano Ronaldo, kondisyon endişelerini boşa çıkardı ve Portekiz ile Dünya Kupası'na "neşe getireceğine" söz verdi

Yoğun bir antrenman döneminin ardından gazetecilere konuşan 41 yaşındaki oyuncu, kişisel kondisyonla ilgili endişeleri bir kenara bırakarak turnuvaya yönelik yüksek beklentilerine odaklandı. Oyuncu şöyle konuştu: "Büyük bir sevinçle biliyoruz ki Dünya Kupası, tıpkı Avrupa Şampiyonası gibi her zaman özel bir turnuvadır; bu yüzden büyük umutlarla gidiyoruz. Fiziksel durumum mu? İyiyim, maçları izlemediniz mi?"

Selecao'nun turnuvanın gerçek favorisi olarak görülüp görülmemesi gerektiği sorulduğunda, tecrübeli forvet daha temkinli bir yaklaşım sergiledi ve şöyle dedi: "Bunu ancak sonunda anlayacağız. Çok iyi bir nesil, ancak maçların kendisi gibi kontrol edemediğimiz faktörler var – kazanmak ya da kazanmamak en önemli nokta. Bu neslin Portekiz halkına büyük sevinç getireceğine inanıyorum."