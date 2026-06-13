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"Hiç izlemedin mi?!" - Cristiano Ronaldo, kondisyon endişelerini boşa çıkardı ve Portekiz ile Dünya Kupası'na "neşe getireceğine" söz verdi
Portekiz, Amerika macerasına başlıyor
Selecao, turnuva için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Cidade do Futebol antrenman kampından resmi olarak ayrıldı. Ronaldo, Avrupa'nın devlerinin altı maçta toplam 20 gol attığı üstün bir eleme serisinin ardından kendinden emin bir tavır sergileyerek takımın baş sözcüsü rolünü üstlendi. Tecrübeli forvet, Lionel Messi ile birlikte bu yaz tarihe geçmeye hazırlanıyor; ikili, üst üste altıncı kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısını gösterecek.
- Getty Images Sport
Ronaldo fiziksel durumunu savunuyor
Yoğun bir antrenman döneminin ardından gazetecilere konuşan 41 yaşındaki oyuncu, kişisel kondisyonla ilgili endişeleri bir kenara bırakarak turnuvaya yönelik yüksek beklentilerine odaklandı. Oyuncu şöyle konuştu: "Büyük bir sevinçle biliyoruz ki Dünya Kupası, tıpkı Avrupa Şampiyonası gibi her zaman özel bir turnuvadır; bu yüzden büyük umutlarla gidiyoruz. Fiziksel durumum mu? İyiyim, maçları izlemediniz mi?"
Selecao'nun turnuvanın gerçek favorisi olarak görülüp görülmemesi gerektiği sorulduğunda, tecrübeli forvet daha temkinli bir yaklaşım sergiledi ve şöyle dedi: "Bunu ancak sonunda anlayacağız. Çok iyi bir nesil, ancak maçların kendisi gibi kontrol edemediğimiz faktörler var – kazanmak ya da kazanmamak en önemli nokta. Bu neslin Portekiz halkına büyük sevinç getireceğine inanıyorum."
Kaptan, galibiyet reçetesini açıkladı
Ronaldo, teknik kadro yönetimindeki turnuva öncesi hazırlıkların zorlu geçtiğini kabul etse de, gerçek şampiyonluk niteliğinin ancak grup aşaması kızıştığında kanıtlanacağını vurguladı. Takım arkadaşlarından odaklanmış ve sistemli bir yaklaşım bekleyen tecrübeli golcü, turnuvayı sorunsuz bir şekilde atlatmak için gerekli olan stratejiyi ayrıntılı olarak açıkladı.
Oyuncu şunları söyledi: "Çok çalıştığımız için yorucuydu. Maçlarda galibiyetler ağır bastı, ancak en önemli şey 17'sinde, ilk maçta topun yuvarlanmaya başlaması. Ondan sonra işler zorlaşmaya başladığında, gerçek şampiyonlar ortaya çıkacak. Bu birçok faktöre bağlı olacak. Her şeyin yolunda gideceğinden çok eminim. Önemli olan grupta birinci bitirmek, ondan sonra da maç maç, adım adım, sakin bir şekilde güven kazanıp ritmimizi bulmak."
- AFP
Ağır topları Afrika sınavı bekliyor
Portekiz, 17 Haziran'da Teksas'taki Houston Stadyumu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı zorlu maçla turnuvaya başlayacak. Afrikalı rakipleri, Jamaika'yı dramatik bir play-off galibiyetiyle mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez finallere katılma hakkı kazandıkları için bu tarihi ilk karşılaşmaya moralli giriyor. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla gösterdiği 30 gol katkısı gibi muhteşem iç saha performansını, grubun kontrolünü erkenden ele geçirmek için etkileyici bir başlangıç performansına dönüştürmeyi hedefliyor.