"Hiç hoşuma gitmiyor!" - Benjamin Sesko'nun menajeri, Manchester United'lı forvetin "süper yedek" lakabına öfkesini dile getirdi
Yedek oyuncu rolüne duyulan hayal kırıklığı
Sesko, Old Trafford'a geldiğinde beklentiler çok yüksekti ve 22 yaşındaki oyuncu 2026 yılında tam anlamıyla formunu buldu. Michael Carrick'in gözetiminde, bu forvet golcü bir güç haline geldi ve yılbaşından bu yana Premier Lig'de yedi gol attı. Ancak, oyuna yedek kulübesinden girerek maçın gidişatını değiştirme eğilimi, yorumcular arasında kendisine "süper yedek" lakabının takılmasına neden oldu. Bu lakap belirli bir taktiksel faydayı ima etse de, çevresi bunu, ilk 11'de kalıcı bir yer kazandığını düşünen bir oyuncu için bir sınırlama olarak görüyor.
"Süper forvet" iddiasına yanıt
Arena Sport'a konuşan Sesko'nun menajeri Basanovic, müvekkilinin sadece bir "etkili oyuncu" olduğu yönündeki görüşü hemen reddetti. Basanovic, istatistiklerin forvetin katkılarını medyanın ima ettiğinden çok daha kapsamlı bir şekilde yansıttığını savundu.
"Bana bu isimden [Süper Yedek] bahsederseniz, bunu sevmiyorum," dedi Basanovic. "Ben 'süper forvet'i çok daha fazla seviyorum. Bence Benjamin bir süper forvet. Bu yıl 13 maçta ilk 11'de yer aldı, 13 maçta ise yedek kulübesinden oyuna girdi. Gollerinin yarısını ilk 11'de, diğer yarısını ise oyuna yedek olarak girdiğinde attı. Onun tam anlamıyla bir forvet olduğunu görebiliyoruz ve Benjamin 'süper forvet' unvanını hak eden biri!"
İş yükünü yönetmek
Sesko'yu yedek kulübesinden bir silah olarak kullanma kararı, muhtemelen Carrick'in ona güvenmemesinden ziyade spor biliminden kaynaklanıyor. United, son dönemde ortaya çıkan fiziksel kondisyon endişelerinin ardından Sloven oyuncunun sahada kalma süresine dikkat ederek, onun Premier Lig'in yüksek tempolu ortamında patlayıcılığını korumasını sağladı. Bu strateji, yüksek galibiyet oranını korurken genç oyuncuyu transfer bedelinin yarattığı muazzam baskıdan korudu. Saha sonuçları, United'ın 2026-27 sezonu için uzun vadeli bir değeri başarıyla yetiştirdiğini gösteriyor.
Şimdi ne olacak?
Kırmızı Şeytanlar, 31 maçta topladıkları 55 puanla şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece bir puan önünde bulunuyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansları hâlâ yüksek, ancak sezonun son yedi maçında en iyi performanslarını sürdürmeleri gerekiyor. Bir sonraki maçları 13 Nisan'da Old Trafford'da Leeds United ile oynanacak.