"Hiç hoş değildi" - Noa Lang, Liverpool maçında reklam panosuna çarpmasının ardından geçirdiği ağır başparmak sakatlığından "hala acı çektiğini" söyledi

Hollandalı AD gazetesine konuşan Lang, yaşadığı o korkunç olayı ve halen devam eden günlük mücadelelerini ayrıntılı olarak anlattı. "Başparmağım hâlâ yerinde, vücuda bağlı ve doktorun dediğine göre kurtulacak," diye açıkladı. "Başparmağım, çok keskin bir çitin üzerindeki reklam panosunun arkasına sıkıştı. Çok derin bir kesik vardı. Hiç hoş bir deneyim değildi. Kendi başparmağını öyle görmek bile hiç hoş değildi."

"Bu arada iki kez ameliyat oldum, ilki İngiltere'deki kazadan sonraki geceydi. Bana çok iyi baktılar, ameliyatlar da iyi geçti, ama hala acı çekiyorum. Çok sıradan şeyleri yapmakta da zorlanıyorum: Sağ elini kullanıyorum, bu yüzden tuvalette durumum pek ideal değil. Hayır, PlayStation oynamak da pek mümkün değil, ama neyse ki futbolu ayaklarla oynuyorsunuz. Üstelik her konuda bana çok iyi yardım ediliyor."