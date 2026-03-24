Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Hiç hoş değildi" - Noa Lang, Liverpool maçında reklam panosuna çarpmasının ardından geçirdiği ağır başparmak sakatlığından "hala acı çektiğini" söyledi

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Noa Lang, takımının Anfield'da Liverpool'a karşı 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçta yaşadığı korkunç başparmak sakatlığı hakkında konuştu. Hollandalı oyuncunun parmağı bir reklam panosuna çarparak kısmen koptuğu için acil olarak iki ameliyat geçirmesi gerekti. Şiddetli ağrıya ve devam eden UEFA soruşturmasına rağmen, forvet oyuncusu kısa sürede sahalara dönme umudunu koruyor.

  • Anfield'da tüyler ürpertici bir an

    Bu korkunç olay, Galatasaray'ın Liverpool'a 4-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında, Lang'ın Alisson'un kalesinin arkasındaki saha kenarı tesisatına elini takmasıyla meydana geldi. Kanat oyuncusu parmağında kısmi kopma yaşadı ve iki acil ameliyattan ilki için hemen sedyeyle yerel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanmanın ciddiyeti, UEFA'yı reklam panolarının güvenliği konusunda resmi bir soruşturma başlatmaya sevk etti. Türk takımı için felaketle sonuçlanan bir akşamdı, çünkü forvet Victor Osimhen de Ibrahima Konate ile havada çarpışmasının ardından sağ ön kolunda kırık yaşadı ve takım, ilk yarıda elde ettiği 1-0'lık üstünlüğü koruyamayıp turnuvadan elendi.

  Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

    Bu zorlu süreç hakkında konuşmak

    Hollandalı AD gazetesine konuşan Lang, yaşadığı o korkunç olayı ve halen devam eden günlük mücadelelerini ayrıntılı olarak anlattı. "Başparmağım hâlâ yerinde, vücuda bağlı ve doktorun dediğine göre kurtulacak," diye açıkladı. "Başparmağım, çok keskin bir çitin üzerindeki reklam panosunun arkasına sıkıştı. Çok derin bir kesik vardı. Hiç hoş bir deneyim değildi. Kendi başparmağını öyle görmek bile hiç hoş değildi."

    "Bu arada iki kez ameliyat oldum, ilki İngiltere'deki kazadan sonraki geceydi. Bana çok iyi baktılar, ameliyatlar da iyi geçti, ama hala acı çekiyorum. Çok sıradan şeyleri yapmakta da zorlanıyorum: Sağ elini kullanıyorum, bu yüzden tuvalette durumum pek ideal değil. Hayır, PlayStation oynamak da pek mümkün değil, ama neyse ki futbolu ayaklarla oynuyorsunuz. Üstelik her konuda bana çok iyi yardım ediliyor."

  • Ortak acı ve stadyum savunması

    Ortak acılarına rağmen, Galatasaray'ın iki forveti durumdan bir parça mizah çıkarmayı başardı ve bandajlı uzuvlarını gösteren bir Instagram görüntülü görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaştı.

    Maçın ardından Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, stadyumun altyapısını savunurken vatandaşına destek verdi. Van Dijk, "Çok büyük bir kaza ama stadyumla hiçbir ilgisi yok, sadece bir kaza" dedi. "Onunla konuştum, umarım en kısa sürede sahalara döner çünkü gelecek hafta milli takıma gelirse ona ihtiyacımız var."

  • Noa LangGetty

    Milli takımdaki rolü ve gelecekteki uygunluğu

    Hollanda'nın Zeist'teki antrenman kampına dönen kanat oyuncusu, Ronald Koeman'ın kadrosuna katıldı ancak antrenman yükünü dikkatli bir şekilde yönetmek amacıyla Cuma günü Norveç ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek. Milli takım teknik direktörü, forvet Memphis Depay'ın uyluk kasında gerilme yaşamasının ardından yerine bir oyuncu çağırmamayı tercih ettiğinden, şu anda 25 oyuncudan oluşan bir kadroya sahip.

    Lang'ın bacağı hala yoğun bir şekilde bandajlı olsa da, Salı günü Ekvador maçında sahalara dönmeyi hedefliyor. "Umarım Salı günü Ekvador maçında oynayabilirim," dedi. "Ancak herhangi bir risk almayacağız: Dünya Kupası daha önemli."

FA Kupası
M.City crest
M.City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Süper Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL