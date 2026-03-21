Getty
Çeviri:
"Hiç hoş bir manzara değil" - Alan Shearer, VAR'a aşırı bağımlılık nedeniyle Premier Lig'deki hakemlik performansının kötüye gittiğini söylüyor
Manchester United - Bournemouth maçı tartışmalara sahne oldu
Manchester United, Cuma günü Bournemouth'ta oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından öfkeye kapıldı. Bruno Fernandes'in penaltısıyla 1-0 öne geçen konuk takım, Amad'ın Adrien Tuffert'in müdahalesi sonucu ceza sahasında yere düşmesiyle bir penaltı bekliyordu. Attwell penaltı kararı vermedi ve Cherries hemen sahanın diğer ucuna geçerek skoru eşitledi. United kısa sürede yeniden öne geçti ancak Attwell, Evanilson'a penaltı kararı verip Maguire'ı oyundan attığında galibiyetinden oldu. VAR, hakemin her iki kararını da inceledi ve onayladı; Amad'a yapılan faulde yeterli temas olmadığına ve Maguire'ın topa müdahale etmeye çalışmadan Evanilson'u tuttuğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
"Hiç hoş bir görüntü değil" - Shearer sesini yükseltti
Shearer maçın ardından hakemlerin performansını eleştirdi. BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: "Onlar [hakemler] buna fazla güveniyorlar ve bu durum şu anda hakemliğin kalitesini etkiliyor; hiç de hoş bir manzara değil. O iki penaltıyı verdiğinizde bir tane daha vermeliydiniz. Nasıl olur da bir tane daha vermezsiniz?"
Eski Liverpool savunma oyuncusu Stephen Warnock, Shearer'ın görüşlerine katılarak şunları ekledi: "Bence bu sistemi mahvetti. Stadyumlardaki keyfi mahvetti. Bence hakemlerin görev yapmasını mahvetti. Bence her hakemlik yaptıklarında bu, bir nevi güvenlik ağı gibi oluyor. VAR mükemmel değil, harika değil, hatalar yapıyor ve hala öznel, bu da büyük bir sorun ve bence oyuna kötü bir katkı."
Carrick, alınan kararlara öfkeleniyor
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, maçın bitiş düdüğü çalındığında hayal kırıklığını dile getirdi. Sky Sports'a şunları söyledi: "Bir gol attık, bir penaltı daha almamız gerekirdi. Birini veriyorsan, diğerini de vermelisin. Bana göre ikisi de neredeyse aynıydı, iki elle tutma vardı, yani her halükarda birinde hata yaptı. Birini verip diğerini vermemek, bunu kafam almıyor. Bu çılgınlık. Bu yüzden onlar diğer tarafa geçtiler, gol attılar ve ondan sonra gerçekten kaos yaşandı.
"Gerçekten nereden başlayasın ki? Dinle, belki Harry'yi geçmiştir ve bu doğru bir karardır ve o da bunu vermiştir. Benim için çok büyük bir sorun değil, dürüst olmak gerekirse tekrar izlemedim, ama bence eğer onu geçip kaleye doğru gidiyorsa, bu kararı anlayabilirim, yani her şeyi hak ettiğimizi söylemiyorum. Ama bu olmamalıydı çünkü bir penaltı daha almalıydık ve maç tamamen farklı olurdu."
- Getty Images Sport
Manchester United resmi şikayette bulunacak
Manchester United, bu kararlar nedeniyle hakemlik kurumu PGMOL’e resmi bir şikayette bulunmayı planlıyor. Daily Mail’in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar hakemlerin kararlarına öfkelenmiş durumda ve Amad’a penaltı verilmiş olsaydı 2-0 öne geçip üç puanı garantileyeceklerini düşünüyorlar. Ayrıca United, 10 kişi kalmışken beraberliği korumaya çalışırken neden 9 dakika uzatma süresi eklendiğine dair bir açıklama bekliyor.
