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"Hiç heyecanlandırmadı!" - Wayne Rooney, Madonna, Shakira ve Justin Bieber'ın yer aldığı "berbat" Dünya Kupası finali devre arası gösterisini sert bir dille eleştirdi
Rooney, Dünya Kupası devre arası gösterisini önemsemiyor
Rooney, ilk kez düzenlenen Dünya Kupası finali devre arası gösterisini eleştirerek, bu uzun molanın kendisini pek eğlendirmadığını söyledi. Futbolun en prestijli etkinliği, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçında Super Bowl tarzı bir devre arası gösterisine yer verdi.
Eski Manchester City yıldızları Micah Richards ve Joe Hart ile birlikte BBC yorumcusu olarak görev yapan Rooney'e, sunucu Gabby Logan 11 dakikalık gösterinin en beğendiği anını sordu. Eski Manchester United ve İngiltere forveti, gösterinin hayranı olmadığını açıkça belirtmek suretiyle sert bir yanıt verdi.
Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği gösteride Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Muppet’lar ve Susam Sokağı karakterleri sahne aldı.
- Getty Images Sport
Ünlülerin konuk oyuncu olarak yer alması, durumu pek değiştirmiyor
Devre arası gösterisinden en sevdiği anı seçmesi istendiğinde Rooney şöyle yanıt verdi: "Dürüst olacağım, benim için en güzel an gösterinin bittiği andı.
"O sanatçıların çoğunu severim ama bence gösteri berbattı. Beni hiç coşturmadı ve futbolun yeniden başlamasını istedim. Burna Boy'u severim, Bieber'ı severim, Shakira'yı severim, ama bu gösteri çok sönük geçti."
Richards ise farklı bir görüşe sahipti ve eğlenceyi kucaklamayı reddeden Rooney’e şakayla karışık “mutsuz” dedi.
ITV'de Roy Keane de etkinlik hakkında ölçülü bir değerlendirmede bulunarak şöyle dedi: "Biraz hayal kırıklığı yarattı, ama bence stadyumdaki seyirciler muhtemelen bizden daha çok keyif aldılar."
Futbol geleneği, Amerikan tarzı eğlenceyle buluşuyor
Devre arası gösterisi, Dünya Kupası finalinde önemli bir değişikliğe işaret etti; FIFA, turnuvanın en büyük maçına eşlik etmek üzere Super Bowl’dan esinlenen bir gösteri düzenledi. Etkinlik aynı zamanda, küresel eğitim için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu’na da destek sağladı.
Uzatılan ara, final maçının hem öncesinde hem de sonrasında dikkatleri üzerine çekti ve bunun maçın akışına etkisi konusunda endişeler ortaya çıktı. Rooney’nin eleştirisi, FIFA’nın etkinliğin eğlence unsurunu artırma çabalarına rağmen futbolun odak noktası olarak kalması gerektiğini düşünenlerin görüşlerini yansıtıyordu.
- Getty
İspanya galip geldi, ancak devre arası gösterisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor
İspanya, Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek nihayet Dünya Kupası’nı kazandı. Barcelona’nın forveti Ferran Torres, 106. dakikada galibiyet golünü atarak Luis de la Fuente’nin takımına bir başka büyük uluslararası zafer kazandırdı.
La Roja'nın zaferi nihayetinde gündemin merkezinde yer alsa da, Dünya Kupası finalinde devre arası gösterisinin başlatılması da maç sonrası tartışmaların bir parçası olmaya devam edecek. Rooney'nin eleştirisi ve diğer yorumcuların karışık tepkileri, futbolun en büyük etkinliğinin daha eğlence odaklı bir formatı benimsemesi gerektiği konusundaki farklı görüşleri ortaya koyuyor.
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