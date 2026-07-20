Devre arası gösterisinden en sevdiği anı seçmesi istendiğinde Rooney şöyle yanıt verdi: "Dürüst olacağım, benim için en güzel an gösterinin bittiği andı.

"O sanatçıların çoğunu severim ama bence gösteri berbattı. Beni hiç coşturmadı ve futbolun yeniden başlamasını istedim. Burna Boy'u severim, Bieber'ı severim, Shakira'yı severim, ama bu gösteri çok sönük geçti."

Richards ise farklı bir görüşe sahipti ve eğlenceyi kucaklamayı reddeden Rooney’e şakayla karışık “mutsuz” dedi.

ITV'de Roy Keane de etkinlik hakkında ölçülü bir değerlendirmede bulunarak şöyle dedi: "Biraz hayal kırıklığı yarattı, ama bence stadyumdaki seyirciler muhtemelen bizden daha çok keyif aldılar."



