Hiç etkilenmedim! Diego Simeone, PSG ile Bayern arasında oynanan 5-4'lük Şampiyonlar Ligi klasiğinin neden "iyi bir maç olmadığını" açıkladı

Simeone, maç sonrası değerlendirmelerinde, takımının disiplinli performansını bir gün önce PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ve 9 golün atıldığı kaotik müthiş maçla karşılaştırdı. Arjantinli teknik adam, tarafsız taraftarların ve televizyon izleyicilerinin gol yağmuruna sahne olan maçlardan keyif aldığını, ancak bu tür sonuçların genellikle teknik direktörlerin pek de takdir edemediği savunma hatalarından kaynaklandığını vurguladı.

Avrupa'daki eleme maçlarındaki farklı taktiksel yaklaşımları değerlendiren Simeone, Prime Video'ya şunları söyledi: “Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan inanılmaz bir takım. İlk yarı daha taktiksel geçti; kaleye isabetli şut sayısı azdı ve bazı iyi geçişler vardı. İkinci yarıda tempoyu artırdık ve onlar geriye çekildi. Bir gol daha atmayı başaramadık ama iyi bir maçtı.

“Bir maç 5-4 bittiğinde herkes ‘ne harika bir maç’ diyor. Ben ise ‘bize karşı beş gol attılar!’ diyorum. Biz koçlar için bu kadar iyi bir maç mıydı bilmiyorum ama televizyonda izlemek elbette çok güzeldi.”