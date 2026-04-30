Hiç etkilenmedim! Diego Simeone, PSG ile Bayern arasında oynanan 5-4'lük Şampiyonlar Ligi klasiğinin neden "iyi bir maç olmadığını" açıkladı
Metropolitano'da berabere
Atletico ve Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında temkinli geçen karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı; böylece Londra'da oynanacak rövanş maçı öncesinde seri, bıçak sırtında kaldı. Viktor Gyokeres, ilk yarı bitmeden hemen önce penaltıdan Gunners'ın ilk golünü attı; ancak Julian Alvarez, ikinci yarının başlarında VAR incelemesinin ardından kendi penaltısıyla skoru eşitledi. Antoine Griezmann'ın topu direğe çarpmasına rağmen, taktiksel disiplinle geçen karşılaşmada iki takım da galibiyeti getirecek golü bulamadı.
Eğlence yerine taktik
Simeone, maç sonrası değerlendirmelerinde, takımının disiplinli performansını bir gün önce PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ve 9 golün atıldığı kaotik müthiş maçla karşılaştırdı. Arjantinli teknik adam, tarafsız taraftarların ve televizyon izleyicilerinin gol yağmuruna sahne olan maçlardan keyif aldığını, ancak bu tür sonuçların genellikle teknik direktörlerin pek de takdir edemediği savunma hatalarından kaynaklandığını vurguladı.
Avrupa'daki eleme maçlarındaki farklı taktiksel yaklaşımları değerlendiren Simeone, Prime Video'ya şunları söyledi: “Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan inanılmaz bir takım. İlk yarı daha taktiksel geçti; kaleye isabetli şut sayısı azdı ve bazı iyi geçişler vardı. İkinci yarıda tempoyu artırdık ve onlar geriye çekildi. Bir gol daha atmayı başaramadık ama iyi bir maçtı.
“Bir maç 5-4 bittiğinde herkes ‘ne harika bir maç’ diyor. Ben ise ‘bize karşı beş gol attılar!’ diyorum. Biz koçlar için bu kadar iyi bir maç mıydı bilmiyorum ama televizyonda izlemek elbette çok güzeldi.”
Atleti'de sakatlık endişesi
Taktiksel tartışmaların ötesinde, Atlético, Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı hazırlıklarında kilit oyuncularının sağlık durumundan endişe duyuyor. Penaltısıyla turnuvada 10 gol barajını aşan Alvarez ve forvet partneri Alexander Sorloth, fiziksel sorunlarla boğuşuyor.
Kadro hakkında bilgi veren ve Londra'daki karşılaşmaya değinen Simeone, "Alvarez'in küçük bir ayak bileği sorunu vardı, Sorloth'un ise hamstring sakatlığı vardı. İyi bir performans sergilemek istiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkes kesinlikle iyileşip sahada olmak isteyecektir, ama bilemiyorum." dedi.
Arsenal ile Atleti arasında kritik karşılaşma
İki takım, altı gün sonra büyük önem taşıyan rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek; Arsenal, bu turnuvadaki rekorla eşit olan 13 maçlık yenilmezlik serisini uzatmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın takımı, ev sahibi olmanın getirdiği hafif bir avantaja sahip, ancak Simeone'nin disiplinli yaklaşımı, onları kontratakta çok tehlikeli bir rakip haline getiriyor. Alvarez ve Sorloth'un sağlık durumunun belirsizliği nedeniyle, Atletico'nun sağlık ekibi, en önemli golcülerini Emirates'e yapılacak deplasman maçına yetiştirmek için zamanla yarışıyor.