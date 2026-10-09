Cuma günü yapılacak daha geniş kapsamlı basın toplantısı öncesinde kulübün kendi medyasına konuşan Maresca, soyunma odasının saha dışındaki türbülanstan etkilenmediğini açıkça belirtti. İtalyan teknik adam, "Kişisel olarak, dürüst olmak gerekirse çok sakinim" dedi. "Kulüp bu konuda oldukça net oldu. Kulübe tamamen güveniyoruz."

City patronu, oyuncularını etraflarındaki tartışmalardan uzak tutmanın önemini vurguladı. Şöyle ekledi: "Gürültünün farkındayız ama bizim için odak noktası sadece kontrol edebileceklerimiz ve kontrol edebildiğimiz şey de yalnızca futbol tarafı."

Milli görevden dönen takımın zihniyetine değinen Maresca, şaşırtıcı derecede pozitif bir hava olduğunu söyledi. "Duygu muhteşem, dürüst olmak gerekirse" dedi. "Oyuncular önümüzdeki iki maç için heyecanlı. Ama özellikle de şu anda ligin zirvesinde olduğumuz için heyecanlılar. Oyuncular sadece buna odaklanmış durumda. Kontrol edebileceğimiz şeyin futbol tarafı olduğunu biliyorlar, farklı şeyler konusunda hiç endişeli değiller.

"Kendi mesleklerini biliyorlar ve gürültünün orada olduğunu biliyorlar ama bu gürültüyü çok fazla umursamıyorlar. Şu anda sadece Liverpool'u nasıl yenebileceğimize ve taraftarlarla birlikte Anfield'da nasıl kazanmaya çalışabileceğimize odaklanmış durumdalar."



