Getty Images Sport
Çeviri:
'Hiç endişelenmediler!' - Enzo Maresca, Manchester City kadrosunun suçlu kararına tepkisini açıkladı
City suçlu bulundu
Manchester City, Premier League'in finans kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından ağır bir hükmün sonuçlarıyla uğraşıyor. Eşi benzeri görülmemiş bu karar, sezonunda kritik bir dönemeçten geçen Etihad ekibinin üzerine gölge düşürdü.
Kararın ciddiyetine rağmen, Etihad Stadyumu'ndaki kulüp yönetimi herhangi bir yanlış yaptığını reddetme konusunda kararlı duruyor. Hem başkan Khaldoon Al-Mubarak hem de icra kurulu başkanı Ferran Soriano, kamuoyu önünde kulübün masum olduğunu savundu ve resmî itiraz süreci zaten başladı.
Milli ara nedeniyle kadro, ilk etapta yaşanan gelişmelerin büyük ölçüde dışında kaldı. Ancak oyuncuların şimdi City Football Academy'ye dönmesiyle birlikte, yoğun dış baskı altında odak aniden yeniden iç gündeme kaydı.
- Getty Images Sport
Maresca, gürültü arasında sakinlik çağrısı yaptı
Cuma günü yapılacak daha geniş kapsamlı basın toplantısı öncesinde kulübün kendi medyasına konuşan Maresca, soyunma odasının saha dışındaki türbülanstan etkilenmediğini açıkça belirtti. İtalyan teknik adam, "Kişisel olarak, dürüst olmak gerekirse çok sakinim" dedi. "Kulüp bu konuda oldukça net oldu. Kulübe tamamen güveniyoruz."
City patronu, oyuncularını etraflarındaki tartışmalardan uzak tutmanın önemini vurguladı. Şöyle ekledi: "Gürültünün farkındayız ama bizim için odak noktası sadece kontrol edebileceklerimiz ve kontrol edebildiğimiz şey de yalnızca futbol tarafı."
Milli görevden dönen takımın zihniyetine değinen Maresca, şaşırtıcı derecede pozitif bir hava olduğunu söyledi. "Duygu muhteşem, dürüst olmak gerekirse" dedi. "Oyuncular önümüzdeki iki maç için heyecanlı. Ama özellikle de şu anda ligin zirvesinde olduğumuz için heyecanlılar. Oyuncular sadece buna odaklanmış durumda. Kontrol edebileceğimiz şeyin futbol tarafı olduğunu biliyorlar, farklı şeyler konusunda hiç endişeli değiller.
"Kendi mesleklerini biliyorlar ve gürültünün orada olduğunu biliyorlar ama bu gürültüyü çok fazla umursamıyorlar. Şu anda sadece Liverpool'u nasıl yenebileceğimize ve taraftarlarla birlikte Anfield'da nasıl kazanmaya çalışabileceğimize odaklanmış durumdalar."
Şampiyonluk yarışını korumak
City şu anda Premier League puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve Maresca, kulübün hukuki mücadelelerinin umut vadeden bir sezonu rayından çıkarmamasını sağlamaya kararlı. İtalyan teknik adam, öncelikli görevinin kadro içinde uyumu ve rekabetçi düzeyi korumak olduğunu kısa sürede fark etti.
Yönetim katındaki hukuki mücadele ile takımın sahadaki sorumlulukları arasına net bir çizgi çeken Maresca, kuşatılmışlık zihniyeti oluşturmaya çalışıyor. Teknik direktörün sergilediği birlik görüntüsü, kulüp yöneticilerinin uzun sürecek bir itiraz sürecine hazırlanırken benimsediği meydan okuyan tavırla tamamen örtüşüyor.
- Getty Images Sport
Anfield'da dev bir sınav
Pazar günü Premier League'de Liverpool karşısında sahaya dönecek City'nin üzerinde tüm gözler olacak. Anfield'daki mücadele, suçlu kararının açıklanmasından bu yana ilk maçları olacak ve Maresca'nın lig lideri ekibi için büyük bir psikolojik ve taktik sınav niteliği taşıyacak.
Merseyside'da olumlu bir sonuç almak, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine güçlü bir mesaj verecek ve kadronun süren mali skandaldan tamamen etkilenmeden kaldığını gösterecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun