"Hiç düzenli bir işim olmadı" - Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal neden gerginleşmiyor ve bunun yerine kendini bir "süper kahraman" gibi hissediyor?

18 yaşında olmasına ve bir ulusun ve kulübün umutlarını sırtında taşımasına rağmen, Yamal uluslararası futbolun parlak ışıklarından hiç de etkilenmiş görünmüyor. El Clásico veya büyük turnuvaların yarattığı baskının kendisini neden rahatsız etmediğine dair esprili bir yorumda bulunan Yamal, şu anki rolünü daha geleneksel bir kariyer yolunun getirdiği endişelerle karşılaştırdı.

Yamal, futbol sahasını kendini tamamen evinde hissettiği tek yer olarak görüyor ve bu da birçok akranını rahatsız eden başarısızlık korkusunu ortadan kaldırıyor. “Nasıl yapılacağını bilmediğim bir şey yapıyorsam gergin olurdum. Örneğin, normal bir işim olsaydı – hiç olmadı, bu yüzden muhtemelen işi batırmaktan endişe duyardım. Ama futbol her zaman yaptığım şey; bildiğim şey. Bu yüzden bundan zevk almaya çalışıyorum. Tribünde ailemi gördüğümde, benimle gurur duyduklarını bildiğimde, üzerimdeki baskı azalıyor. Bu iyi bir duygu,” dedi Yamal FIFA'ya.