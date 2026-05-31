"Hiç düzenli bir işim olmadı" - Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal neden gerginleşmiyor ve bunun yerine kendini bir "süper kahraman" gibi hissediyor?
La Masia mezunu için gerginlik yok
18 yaşında olmasına ve bir ulusun ve kulübün umutlarını sırtında taşımasına rağmen, Yamal uluslararası futbolun parlak ışıklarından hiç de etkilenmiş görünmüyor. El Clásico veya büyük turnuvaların yarattığı baskının kendisini neden rahatsız etmediğine dair esprili bir yorumda bulunan Yamal, şu anki rolünü daha geleneksel bir kariyer yolunun getirdiği endişelerle karşılaştırdı.
Yamal, futbol sahasını kendini tamamen evinde hissettiği tek yer olarak görüyor ve bu da birçok akranını rahatsız eden başarısızlık korkusunu ortadan kaldırıyor. “Nasıl yapılacağını bilmediğim bir şey yapıyorsam gergin olurdum. Örneğin, normal bir işim olsaydı – hiç olmadı, bu yüzden muhtemelen işi batırmaktan endişe duyardım. Ama futbol her zaman yaptığım şey; bildiğim şey. Bu yüzden bundan zevk almaya çalışıyorum. Tribünde ailemi gördüğümde, benimle gurur duyduklarını bildiğimde, üzerimdeki baskı azalıyor. Bu iyi bir duygu,” dedi Yamal FIFA'ya.
Süper kahraman çılgınlığı
Yamal, Barcelona’da hızla yeni neslin simgesi haline geliyor ve genç oyuncu, en iyi formuna ulaştığında kendini neredeyse yenilmez hissettiğini açıkladı. Yaklaşan Dünya Kupası’nda İspanya’nın hücum hattını yönetmeye hazırlanan forvet, sahada zirveye çıktığında yaşadığı fiziksel ve zihinsel dönüşümü anlattı.
Genç oyuncu için bu performans seviyesini sürdürebilme yeteneği, duygusal durumuyla ve doğal yeteneği aracılığıyla kendini ifade etme becerisiyle yakından bağlantılı. "Her zaman bunun bir süper kahraman olmak gibi olduğunu söylerim – her şey yerine oturur. Daha hızlı, daha güçlü ve adrenalin doluyum. Beni hiçbir şeyin durduramayacağını hissediyorum. Dünya Kupası'nda da bu seviyeye ulaşmayı çok isterim," dedi Yamal.
Yaratıcılık ve oyunun keyfi
Birçok oyuncu modern futbolun taktiksel kısıtlamaları altında zorlanırken, Yamal yaratma özgürlüğünden besleniyor. Hem kulüp hem de milli takımda kanatlarda gösterdiği etkinliğin, 90 dakika boyunca ne kadar eğlendiğine bağlı olduğunu itiraf eden oyuncu, keyif almadığında genel performansında düşüş yaşandığını belirtti.
"Oyunum büyük ölçüde yaratıcılığa bağlı ve eğlenmediğim zaman performansım düşüyor. Her şey biraz daha sönük, ilhamsız geliyor. Ama EURO'da olduğu gibi mutlu olduğumda her şey yerine oturuyor ve kendimi daha özgür hissediyorum," diye açıkladı.
Barcelona'da ayakları yere basmak
Maç günlerindeki kişiliğini tanımlamak için kullandığı "süper kahraman" lakabına rağmen, Yamal Barselona'daki günlük hayatında ayakları yere sağlam basıyor. Her hareketinin peşinden gelen şöhretten ziyade, gelişimine odaklanmasını sağlayan şeyin ailesi ve La Masia'daki ortam olduğunu belirtiyor. Kanat oyuncusu için odak noktası, etrafındaki heyecana kapılmak yerine, tamamen oyununu geliştirmek.
Yamal sözlerini şöyle tamamladı: "Hala genç olduğumu ve öğrenecek çok şeyim olduğunu biliyorum. Ailem beni alçakgönüllü tutuyor ve her gün nereden geldiğimi hatırlatıyor. Odaklanmak önemli çünkü futbolda işler hızla değişebilir. Ben sadece sıkı çalışmaya, futbolun tadını çıkarmaya ve Barça ya da İspanya için her oynadığımda taraftarları mutlu etmeye devam etmek istiyorum."