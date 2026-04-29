"Hiç düşünmeye gerek yok!" - Orta saha oyuncusunun Chelsea'deki geleceğine dair soru işaretleri sürerken, Man Utd'ye Enzo Fernandez'i transfer etmek için harekete geçmesi çağrısı yapıldı
Fernandez'in geleceği belirsizlikle çevrili
Fernandez’in Londra’daki durumu giderek karmaşıklaşıyor. Orta saha oyuncusu, Real Madrid’e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamaların ardından eski teknik direktörü Liam Rosenior tarafından son iki maçta Chelsea kadrosuna alınmamıştı. Paris Saint-Germain gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin de durumunu yakından takip etmesi nedeniyle Chelsea, Arjantinli oyuncu konusunda zor bir karar vermek zorunda kalabilir. Manchester United, eski Benfica oyuncusunun Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki çıkış performansında onunla yakından ilgilenmişti. Fernandez sonunda Stamford Bridge'i tercih etse de, Red Devils'ın elit yetenek arayışı, özellikle de top hakimiyetini ele geçirebilen ve Premier League maçlarının temposunu kontrol edebilen oyuncular aradıkları için, bu ilgiyi yeniden alevlendirebilir.
Saha, Fernandez’in Old Trafford’a transferini destekliyor
Betinia'ya konuşan Saha, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya hayranlığını dile getirerek şunları söyledi: "Enzo Fernandez'in Bruno Fernandes ile aynı oyun stiline sahip olduğunu düşünmüyorum, ancak yine de o orta saha düzenine uyum sağlayabilir. Topla oynarken sakinliği, zekası ve oyunu açma yeteneği var. Caicedo gibi bir defansif orta saha oyuncusu ile tam olarak aynı değil, ancak agresifliği ve kalitesi var. Bu çok kolay bir karar olurdu, ancak eğer transfer edilebilirse, Manchester United'ın kesinlikle düşünmesi gereken bir konu."
Manchester United'da orta saha revizyonu bekleniyor
Bu öneri, Manchester United'ın orta sahada büyük bir yeniden yapılanmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılacak; Manuel Ugarte'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Bu durum, Fernandez'in doldurabileceği büyük bir boşluk yaratıyor.
Manchester United'ın aday listesindeki diğer isimler
Saha, Chelsea'nin yıldız oyuncusunu transfer etmek için çaba gösterirken, Manchester United kadro derinliğini artırmak amacıyla birkaç başka ismi de takip ederek seçeneklerini açık tutuyor. Kulübün kadro derinliğini güçlendirme çabaları kapsamında, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson ve Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes'in yanı sıra Crystal Palace'tan Adam Wharton ile Brighton'dan Carlos Baleba'nın da radarında olduğu bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer dönemi kapanmadan önce iki yeni orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Bu sayı, daha fazla oyuncunun ayrılması durumunda artabilir.