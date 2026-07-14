AFP
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"Hiç düşünmeye gerek yok" - Declan Rice'a, bir sonraki İngiltere kaptanı olmayacağı söylendi; eski Three Lions yıldızı, Harry Kane'in yerine geçecek başka bir isim belirledi
Agbonlahor, kaptanlık pazubandını Bellingham’a vermesini destekliyor
talkSPORT’a konuşan Agbonlahor, Arsenal’in orta saha oyuncusu Rice’ın kaptanlık pazubandının garantili varisi olduğu fikrini reddetti. Thomas Tuchel kısa süre önce Rice’ı ikinci kaptan olarak atamıştı, ancak Agbonlahor, altı golle ülkesini yarı finale taşıyan Real Madrid yıldızının tek mantıklı seçim olduğunu vurguladı.
Agbonlahor şöyle konuştu: "O, İngiltere'nin bir sonraki kaptanı. Konuyu karıştırmayalım, insanlar Declan Rice'dan bahsediyor ama hayır, öyle değil. Harry Kane'den sonra İngiltere'nin bir sonraki kaptanı Jude Bellingham olacak. Bu çok açık. Daha fazla söze gerek yok." Bellingham, Meksika karşısında iki gol attı ve çeyrek finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.
- Getty Images Sport
Fransa efsanesi Zidane ile yapılan karşılaştırmalar
Agbonlahor, daha sonra bu orta saha oyuncusunu, 1998’de ülkesini Dünya Kupası zaferine taşıyan Fransız efsane Zinedine Zidane ile karşılaştırdı.
Onun muazzam etkisini ve olgun tavrını vurgulayan Agbonlahor, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun tarzı ve diğer özellikleriyle bana Zidane'ı hatırlatıyor. Şu anda bu takımı sırtında taşıyor. Bence o dünya klasında bir oyuncu, gerçekten öyle düşünüyorum. Ayrıca saha dışında da onu dinlediğinizde, kendisinde gerçek bir sakinlik olduğunu görüyorsunuz. Bence Harry Kane'den sonra İngiltere'nin bir sonraki kaptanı o olacak. Bence mükemmel bir performans sergiliyor ve takımı gerçekten sırtında taşıyor."
Eski takım arkadaşı, gelecekteki liderlik rolünü öngörüyor
Bu görüş, genç oyuncunun Birmingham City’deki çıkış yaptığı sezonda kaptanlığını üstlenen Harlee Dean tarafından da paylaşılıyor. Dean, onun doğuştan gelen otoritesinin onu en uygun halef yaptığını düşünüyor.
Dean şöyle açıkladı: "Göğsünü kabartarak oynuyor, hiçbir şeyden kaçmıyor. İngiltere milli takımında kaptanlık yapmak ne kadar büyük bir onur olsa da, onun [kaptan olmaya fazla takılacağını] sanmıyorum. Sanırım [şöyle] düşünüyor: ‘Olursa olur. Gelmezse de gelmez.’ Bu, planının bir parçası olabilir, ama bence ne olursa olsun o takımda herkesin gözünü diktiği kişi olmaya devam edecek. Takımı peşinden sürüklüyor. Bence etrafındaki insanları daha iyi hale getiriyor. Yani, belki iki, üç yıl sonra, Harry Kane futbolu bırakmaya karar verdiğinde, kaptanlık görevi doğal olarak Jude’a geçecektir, bence.”
- Getty Images Sport
İngiltere ve Bellingham için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanırken önünde devasa bir görev bekliyor. Bellingham, şu ana kadar attığı altı gole yenilerini eklemek ve ülkesini en büyük ödüle taşımak için can atıyor. Kane’den kaptanlık pazubandını yakında resmen devralıp almayacağına bakılmaksızın, sergilediği performanslar onu bu neslin tartışmasız kalbi olarak sağlam bir şekilde konumlandırdı.
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