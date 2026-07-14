"Hiç düşünmeye gerek yok" - Declan Rice'a, bir sonraki İngiltere kaptanı olmayacağı söylendi; eski Three Lions yıldızı, Harry Kane'in yerine geçecek başka bir isim belirledi

Bu görüş, genç oyuncunun Birmingham City’deki çıkış yaptığı sezonda kaptanlığını üstlenen Harlee Dean tarafından da paylaşılıyor. Dean, onun doğuştan gelen otoritesinin onu en uygun halef yaptığını düşünüyor.

Dean şöyle açıkladı: "Göğsünü kabartarak oynuyor, hiçbir şeyden kaçmıyor. İngiltere milli takımında kaptanlık yapmak ne kadar büyük bir onur olsa da, onun [kaptan olmaya fazla takılacağını] sanmıyorum. Sanırım [şöyle] düşünüyor: ‘Olursa olur. Gelmezse de gelmez.’ Bu, planının bir parçası olabilir, ama bence ne olursa olsun o takımda herkesin gözünü diktiği kişi olmaya devam edecek. Takımı peşinden sürüklüyor. Bence etrafındaki insanları daha iyi hale getiriyor. Yani, belki iki, üç yıl sonra, Harry Kane futbolu bırakmaya karar verdiğinde, kaptanlık görevi doğal olarak Jude’a geçecektir, bence.”