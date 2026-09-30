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'Hiç değişmemiş!' - Erling Haaland, Manchester City'nin finansal ihlal kararıdan etkilenmedi; Norveç kampı golcünün etrafında kenetlendi
City süperstarı için her şey olağan seyrinde
Manchester City'nin saha dışı tutumuyla ilgili kopan fırtınaya rağmen Haaland, manşetleri pek de umursamıyor gibi görünüyor. Premier League'in City'nin finansal ihlalleriyle ilgili kararına dair ayrıntılar ortaya çıkarken, 26 yaşındaki golcü milli görevdeydi. Futbol dünyası, "sahte sözleşme" bulgularının sonuçlarına tepki verirken Haaland'ın odağı ise Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak kritik Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Norveç formasıyla görevlerine sıkı şekilde bağlı kalmaya devam ediyor.
Haaland, Norveç'in kısa süre önce Portekiz'e yenilmesinin ardından özellikle medya ilgisinden uzak tutuldu; bu da ruh haliyle ilgili spekülasyonlara yol açtı. Ancak milli takımdaki takım arkadaşları, forvetin kulübünün etrafındaki kaos nedeniyle dikkatinin dağıldığına dair her türlü iddiayı hızla reddetti. 2022'de Etihad Stadyumu'na gelen golcü, inceleme altındaki dokuz sezonluk dönemde kulüpte değildi, ancak kulübün pazarlanabilirliği en yüksek ismi olarak kaçınılmaz biçimde hikâyenin merkezinde kalmayı sürdürüyor.
- AFP
Lider oyuncunun etrafında kenetlenmek
Brentford savunmacısı Kristoffer Ajer, takım içindeki atmosfere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve Manchester'daki durumun ciddiyetine rağmen Haaland'ın tavrının değişmediğini vurguladı . Ajer, forvetin baskıyla kendine has soğukkanlılığı ve yüksek enerjisiyle başa çıktığını, kısa süre önce de ülkesi adına ölümcül formunu koruduğunu anlattı. Haaland, Norveç'in Oslo'da Portekiz'e 2-1 yenildiği maçta gol attı ve Danimarka karşısında 3-2 kazanılan mücadelede iki kez ağları havalandırdı. Böylece milli takım kariyerindeki olağanüstü gol sayısını sadece 57 maçta 65'e çıkardı.
Cardiff'teki maç öncesinde basına konuşan Ajer, şöyle dedi: 'Milli takımda her zamanki gibi, aynen hep olduğu gibi. Önündeki maçlara gerçekten odaklanmış durumda. Bence o da herkes gibi aynı şeyi yapmaya, sonucu bekleyip görmeye çalışıyor ama şu anda ana odak yarın akşam Galler maçı. Bunu ele alış biçimi de açıkça bu oldu.'
Odağı korumak
Forvetin etkilenmeyen karakterini yeniden vurgulayan Ajer, hücum oyuncusunun milli takım ortamına kattığı pozitifliği öne çıkardı. Savunmacı, “Hayır, hiç de değil. Onunla tanıştığım günden beri gruba çok fazla enerji ve neşe katıyor. Ona her zaman yaptığım en büyük iltifat, şu anda gezegendeki en büyük yıldız olmasına rağmen onunla tanıştığım andan bu yana en ufak bir değişim göstermemiş olması. Son birkaç gündür de tamamen aynı, bu da benim için sürpriz değil” dedi.
Norveç, Portekiz'e karşı aldığı son yenilginin ardından kampanyasını yeniden canlandırmaya çalışırken, bu sarsılmaz zihniyet kritik önem taşıyacak. Norveç şu anda A Ligi 4. Grup'ta üç puanla ikinci sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Danimarka ile aynı puanda bulunurken, altı puanlı lider Portekiz'in gerisinde. Puanı olmayan Galler ise tablonun son sırasında bulunuyor.
- AFP
Solbakken, Haaland ile yaptığı özel görüşmeler hakkında ağzını sıkı tutuyor
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, yıldız oyuncusunun mental durumu hakkında sorgulandığında daha az açık sözlü davrandı. Deneyimli çalıştırıcı, Haaland'ın antrenmandaki performansına ilişkin kısa ve net yanıtlar verdi; onun "çok iyi" olduğunu ve "gol attığını" belirtirken, Portekiz maçında kaçan nadir bir fırsata da değindi. Kendisine doğrudan, City'deki durumu konuşmak için Haaland'la özel bir görüşme yapma ihtiyacı hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Solbakken ağzını sıkı tuttu ve şöyle dedi: "Konuştuklarımız onunla benim aramda."
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