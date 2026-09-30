'Hiç değişmemiş!' - Erling Haaland, Manchester City'nin finansal ihlal kararıdan etkilenmedi; Norveç kampı golcünün etrafında kenetlendi

Manchester City'nin saha dışı tutumuyla ilgili kopan fırtınaya rağmen Haaland, manşetleri pek de umursamıyor gibi görünüyor. Premier League'in City'nin finansal ihlalleriyle ilgili kararına dair ayrıntılar ortaya çıkarken, 26 yaşındaki golcü milli görevdeydi. Futbol dünyası, "sahte sözleşme" bulgularının sonuçlarına tepki verirken Haaland'ın odağı ise Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak kritik Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Norveç formasıyla görevlerine sıkı şekilde bağlı kalmaya devam ediyor.

Haaland, Norveç'in kısa süre önce Portekiz'e yenilmesinin ardından özellikle medya ilgisinden uzak tutuldu; bu da ruh haliyle ilgili spekülasyonlara yol açtı. Ancak milli takımdaki takım arkadaşları, forvetin kulübünün etrafındaki kaos nedeniyle dikkatinin dağıldığına dair her türlü iddiayı hızla reddetti. 2022'de Etihad Stadyumu'na gelen golcü, inceleme altındaki dokuz sezonluk dönemde kulüpte değildi, ancak kulübün pazarlanabilirliği en yüksek ismi olarak kaçınılmaz biçimde hikâyenin merkezinde kalmayı sürdürüyor.