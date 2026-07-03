"Hiç de kolay bir iş değil": Jürgen Klopp’un DFB’ye geçişi beklenenden daha mı karmaşık?

O dönemde sözleşme imzalandığında sadece sözlü bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Gazete bu nedenle olası bir transferi “hiç de kolay bir iş” olarak nitelendiriyor.

Ayrıca, Red Bull’un Klopp’u 31 Aralık 2029’da sona erecek sözleşmesinden önce serbest bırakmak için muhtemelen tek haneli milyonlarca avroluk bir transfer ücreti talep edeceği belirtiliyor. Bu, DFB için bir ilk olurdu; zira federasyon, yeni bir milli takım teknik direktörü için daha önce hiç transfer ücreti ödememişti.

Eski Dortmund ve Liverpool şampiyonluğunun mimarının görevi devralacağının “kilisede ‘Amin’ demek kadar kesin” olduğu, Spiegel dergisi ise bu konuda Bundesliga’daki “etkili bir üst düzey kulüp yöneticisini” kaynak göstererek aktardı.