Bild gazetesinin haberine göre, Klopp’un Red Bull GmbH’deki “Head of Global Soccer” görevine ilişkin iş sözleşmesinde yazılı bir çıkış maddesi bulunmuyor.
Çeviri:
"Hiç de kolay bir iş değil": Jürgen Klopp’un DFB’ye geçişi beklenenden daha mı karmaşık?
O dönemde sözleşme imzalandığında sadece sözlü bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Gazete bu nedenle olası bir transferi “hiç de kolay bir iş” olarak nitelendiriyor.
Ayrıca, Red Bull’un Klopp’u 31 Aralık 2029’da sona erecek sözleşmesinden önce serbest bırakmak için muhtemelen tek haneli milyonlarca avroluk bir transfer ücreti talep edeceği belirtiliyor. Bu, DFB için bir ilk olurdu; zira federasyon, yeni bir milli takım teknik direktörü için daha önce hiç transfer ücreti ödememişti.
Eski Dortmund ve Liverpool şampiyonluğunun mimarının görevi devralacağının “kilisede ‘Amin’ demek kadar kesin” olduğu, Spiegel dergisi ise bu konuda Bundesliga’daki “etkili bir üst düzey kulüp yöneticisini” kaynak göstererek aktardı.
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Nagelsmann, görünüşe göre istifa etmeye karar vermiş
Klopp, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yaşanan utanç verici elenmenin ardından Almanya milli takım teknik direktörlüğünde artık bir geleceği kalmayan Nagelsmann’ın halefi olarak en büyük favori olarak görülüyor.
Paraguay ile oynanan son 16 turu maçında penaltı atışlarında 3-4 yenilginin hemen ardından istifa etmeyi reddetmiş olsa da, 38 yaşındaki teknik direktörün artık DFB'deki görevinden ayrılmaya karar verdiği söyleniyor — bunun bir nedeni de, Başkan Bernd Neuendorf başta olmak üzere federasyonun üst düzey yetkilileri ile Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke ve Spor Direktörü Rudi Völler'in, itibarını koruyabilmesi için ona “altın bir köprü” kurmuş olmaları da buna neden olmuş.
2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar sözleşmesi devam eden Nagelsmann’a, erken ayrılmayı cazip hale getirmek için bir yıllık maaş tutarında tazminat ödenmesi planlanıyor. Söz konusu tutarın yedi milyon avro olduğu söyleniyor. Artık onu tutmak mümkün değildi; son aylarda Nagelsmann’ın kamuoyuna yansıyan imajı sert eleştirilere maruz kalmıştı. “Kendine hayran” ifadesi bile kullanılmıştı.
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Nagelsmann’a yönelik ağır suçlamalar gün yüzüne çıkıyor
Geçtiğimiz günlerde Nagelsmann’a yönelik suçlamalar giderek artmıştı. Sky, Winston-Salem’deki Alman Dünya Kupası kampında fizyoterapi hizmetlerinden duyulan büyük memnuniyetsizliği haber yapmıştı; bunun üzerine Joshua Kimmich ve isimleri açıklanmayan bazı diğer oyuncular, tedavi olmak üzere tanınmış bir dış fizyoterapisti uçakla getirttiler.
Bundan önce de Sport Bild, bir haberinde milli takım teknik direktörüne yönelik başka suçlamaları ortaya çıkarmıştı. Deniz Undav’a yönelik tutumdan, teknik ekip ile oyuncular arasındaki kötü iletişime ve hatta DFB yıldızlarının Dünya Kupası kampında yaşadıkları can sıkıntısına kadar uzanan tartışmaların etkisiyle, ortamın hiç de iyi olmadığı belirtildi.
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