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"Hiç de iyi görünmüyor" - Gary Neville, Arsenal yıldızı Bukayo Saka'nın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında sadece küçük bir rol üstlenmesine ilişkin "endişesini" dile getirdi
Saka Fitness mercek altında
Neville, Saka’nın fiziksel durumu konusunda uyarıda bulunarak, kanat oyuncusunun normal halinin gölgesi gibi olduğunu belirtti. Arsenal’in yıldızı, uzun süredir devam eden bir Aşil tendonu sorunuyla boğuşuyor; bu sakatlık nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Kuzey Amerika’daki turnuva boyunca durumu yakından takip etmek zorunda kaldı. Endişelere rağmen Saka, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde forma giydi; ancak teknik direktör Thomas Tuchel, yedek kulübesinden oyuna soktuğu süreyi sıkı bir şekilde kısıtladı.
Sky Bet'in sunduğu "Stick to Football" programında konuşan Neville, 24 yaşındaki oyuncunun performansına ilişkin endişelerini dile getirdi. Neville, "Bukayo Saka hiç de iyi görünmüyor," dedi. "Normalde neşeli ve gülümseyen bir çocuktur, içinde rekabetçi bir ruh vardır, ama şu anda formunda değil ve bence bu bizim için endişe verici bir durum."
- AFP
Wright, Dünya Kupası'ndaki riski sorguluyor
Wright da bu görüşlere katılarak, Saka’yı turnuvaya getirme kararının bir hata olup olmadığını sorguladı. Saka daha önce fiziksel durumuyla ilgili “risk almaktan memnun” olduğunu itiraf etmişti, ancak Wright, oyuncunun zorlu bir lig sezonunun ardından fiziksel olarak bitkin göründüğüne inanıyor. Saka’nın sahada kalma süresi, Premier Lig’in son haftalarında sıkı bir şekilde kontrol edildi ve aylardır 90 dakikayı tamamlamakta zorlanıyor.
Wright, “Dünya Kupası’na giriyoruz ve hâlâ ilk birkaç maçta ilk 11’de yer almıyor, ancak üçüncü maçta ilk 11’e giriyor ve yine de tanıdığımız Saka gibi görünmüyor – bu çocuğun bir molaya ihtiyacı var,” diye açıkladı.
Kanat oyuncuları gol atamıyor
Uzmanları endişelendiren sadece Saka’nın sağlık durumu değil, aynı zamanda Tuchel’in kanat oyuncularının genel olarak verimsiz kalmasıdır. Anthony Gordon ve Noni Madueke’ye fırsatlar tanınmış olsa da, kanatlardan gelen yaratıcı kıvılcım gözle görülür şekilde eksik kalmış ve bu durum İngiltere’yi Jude Bellingham ya da kaptan Harry Kane’in sihirli anlarına bağımlı hale getirmiştir.
Roy Keane, kanat oyuncularının performansındaki düşüşün eleme turlarında ölümcül sonuçlar doğurabileceği görüşünü yineledi. Keane, “Kanat oyuncuları fırsatları değerlendirmeli. Bu oyuncular henüz fırsatlarını tam olarak değerlendiremediler,” dedi. “Grup maçlarında belki birinde hata yapabilirsiniz, ama artık en azından birinin performansını artırmaya başlaması gerekiyor.”
- AFP
Yarı finalde eleneceğini öngörmek
İngiltere, Atlanta’da son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken, dikkatler şimdiden turnuva tablosunun ilerleyen aşamalarındaki potansiyel ağır toplara yönelmiş durumda. Takım bir üst tura çıkarsa, Meksika veya Ekvador’u geçmesi halinde çeyrek finalde Brezilya ile, yarı finalde ise son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelebilir. Wright ve Keane, ikisi de bu son maçın “Üç Aslanlar” için yolun sonu olacağına inanıyor.
"Bence Brezilya'ya kadar gidebilirsek, muhtemelen Brezilya'yı yenebiliriz," diye tahminde bulundu Wright. "Ama ondan sonra sorunlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben başından beri İngiltere'nin yarı finale çıkacağını söylemiştim." Keane ise Lionel Messi'nin takımıyla olası bir karşılaşma konusunda çok daha açık sözlüydü ve şunları ekledi: "İngiltere'nin yarı finalde Arjantin'i yenme şansı kesinlikle yok, bunu hayal bile edemiyorum."