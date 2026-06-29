Neville, Saka’nın fiziksel durumu konusunda uyarıda bulunarak, kanat oyuncusunun normal halinin gölgesi gibi olduğunu belirtti. Arsenal’in yıldızı, uzun süredir devam eden bir Aşil tendonu sorunuyla boğuşuyor; bu sakatlık nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Kuzey Amerika’daki turnuva boyunca durumu yakından takip etmek zorunda kaldı. Endişelere rağmen Saka, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde forma giydi; ancak teknik direktör Thomas Tuchel, yedek kulübesinden oyuna soktuğu süreyi sıkı bir şekilde kısıtladı.

Sky Bet'in sunduğu "Stick to Football" programında konuşan Neville, 24 yaşındaki oyuncunun performansına ilişkin endişelerini dile getirdi. Neville, "Bukayo Saka hiç de iyi görünmüyor," dedi. "Normalde neşeli ve gülümseyen bir çocuktur, içinde rekabetçi bir ruh vardır, ama şu anda formunda değil ve bence bu bizim için endişe verici bir durum."