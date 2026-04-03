"Hiç de hoş değil!" Vincent Kompany, Harry Kane'in FC Bayern maçında forma giyemeyeceğini açıkladı

"Durum pek iç açıcı değil. Onun da kadroda olmasını isterdim, ama şu anki durumda bu mümkün değil," dedi teknik direktör Vincent Kompany Cuma günü. Salı günü Real Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için "yine de olumlu" olduğunu belirtti.

Kompany, Kane'in geçen Pazar gününe kadar İngiltere milli takımında "iyi antrenman yaptığını", ancak daha sonra "bir ara ayak bileğinde bir ağrı hissettiğini" bildirdi. Bunun dışında kadrosunun "büyük maçlar öncesinde olması gerektiği gibi" olduğunu belirtti.

Kompany, son zamanlarda sakatlanan Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito ve Jonas Urbig'in oynamaya hazır olduğunu bildirdi. "Oyun süresi konusunda" henüz bir karar vermediğini belirten Kompany, "Kimin başlayacağını göreceğiz" dedi.