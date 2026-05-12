Kroos, kardeşi Felix ile birlikte sunduğu "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde bunun "kabul edilmesi çok zor" olduğunu belirtti. "İki puan kabul edilemez. Nokta. Bu, Real'in kendine ait bir anlayışıdır. Bunu herkes biliyor." Hayal kırıklığı yaratan bu sezonun "kulübün içinde ve dışında, her düzeyde uzun süredir devam eden kötü havanın bir sonucu" olduğunu söyledi.

Kroos, bu konuda Real'in tüm sezon boyunca mücadele etmek zorunda kaldığı birçok yan çatışmaya atıfta bulundu. Kulüp içi meseleler sürekli olarak kamuoyuna sızıyor. Entrikalardan kavgalara kadar uzanan olaylar, son olarak Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasında yaşanan şiddetli tartışmaya kadar vardı. Bu olayda Valverde kafa travması geçirdi, iki kavgacı da ağır para cezasına çarptırıldı. Bu, Real'in bu sezonun en dip noktası oldu.