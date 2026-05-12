Pazar günü FC Barcelona'ya karşı alınan 0-2'lik yenilgiyle, Real Madrid'in üst üste ikinci kez - ve dolayısıyla Kroos'un ayrılışından bu yana - büyük bir kupa kazanamadan sezonu tamamlayacağı kesinleşti.
"Hiç bu kadar umutsuz hissetmemiştim": Toni Kroos, Real Madrid'le oynanan Clásico'nun ardından hesap soruyor
Kroos, kardeşi Felix ile birlikte sunduğu "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde bunun "kabul edilmesi çok zor" olduğunu belirtti. "İki puan kabul edilemez. Nokta. Bu, Real'in kendine ait bir anlayışıdır. Bunu herkes biliyor." Hayal kırıklığı yaratan bu sezonun "kulübün içinde ve dışında, her düzeyde uzun süredir devam eden kötü havanın bir sonucu" olduğunu söyledi.
Kroos, bu konuda Real'in tüm sezon boyunca mücadele etmek zorunda kaldığı birçok yan çatışmaya atıfta bulundu. Kulüp içi meseleler sürekli olarak kamuoyuna sızıyor. Entrikalardan kavgalara kadar uzanan olaylar, son olarak Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasında yaşanan şiddetli tartışmaya kadar vardı. Bu olayda Valverde kafa travması geçirdi, iki kavgacı da ağır para cezasına çarptırıldı. Bu, Real'in bu sezonun en dip noktası oldu.
Kroos: "Bittiğinde çok sevindim"
Bu nedenle Kroos, eski kulübünün Barça'yı yenerek şampiyonluğun ilanını bir kez daha erteleyebileceğine "hiç de" inanmıyordu. Marcus Rashford (9.) ve Ferran Torres (18.) erken dakikalarda skoru 2-0'a getirince, son kalan inancı da yok oldu. "Hiç bu kadar az not almamıştım," diyen Kroos, "Hiç bu kadar az umutlu olmamıştım. Açıkçası maç bittiğinde de sevindim," diye vurguladı. En azından ikinci yarı "oldukça dengeli" geçti ve maç öylece akıp gitti.
Kroos şunları söyledi: "Belki de onlar da motiveydi. Motive olmadıklarını söylemiyorum. Ama bu yeterli değil. Yeterli değil – birçok açıdan." Bununla birlikte eski orta saha oyuncusu, Real'in "makul bir performans sergilediğini" ve "kendini mahvetmemek" için çaba gösterdiğini vurguladı. Son olarak şunları söyledi: "Barcelona 2-0'lık skorla yetindi. Ve bu, bence 60. dakikada herkesin 'Hadi, maçı bitir' diye imzalayacağı bir maçtı."
Real Madrid: Yeni teknik direktör – ve Kroos'un dönüşü mü?
Bu sezon yaşanan pek çok olayın ardından, duyumlara göre bir teknik direktör değişikliği daha kapıda. Alvaro Arbeloa, selefi Xabi Alonso gibi, takımı kendi vizyonuna tam olarak ikna edemedi ve yıldızlardan oluşan kadroyu yönetmekte başarısız oldu. Son dönemde Jose Mourinho, halefi olarak en güçlü aday olarak öne çıktı; özellikle de Başkan Florentino Perez’in Portekizli teknik adamın bir dönem daha görevde kalmasını desteklediği söyleniyor.
Ayrıca, birkaç hafta önce Kroos'un Real'e geri dönebileceğine dair söylentiler çıktı. The Athletic'e göre, onu Zinedine Zidane'a benzer bir rol bekliyor. Zidane, kariyerinin ardından kulüp temsilcisi olarak göreve başlamış ve adım adım yıldız bir teknik direktöre dönüşmüştü.