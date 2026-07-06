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"Hiç bu kadar iyimser olmamıştım" - San Jose Quakes efsanesi Chris Wondolowski, kendi turnuva deneyimlerini değerlendirirken ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüvenine destek veriyor

FEATURES
ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
San Jose Earthquakes
ABD 1

Quakes efsanesi Chris Wondolowski, kendi turnuva serüvenini ve Bay Area’daki futbol coşkusunu değerlendirirken, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyeceğine inancını dile getiriyor.

SAN JOSE, Kaliforniya -- Chris Wondolowski bunu itiraf etmekten çekinmiyor. Kıskanıyor.

San Jose şehir merkezindeki San Pedro Meydanı'nda 20.000 ila 30.000 taraftarın maç izleme partileri için toplandığını gördüğünde ya da kendi evinin hemen yanı başındaki Santa Clara'da oynanan ABD Milli Takımı maçlarını izlediğinde, bir parçası Amerikalılarla birlikte sahaya geri dönebilmeyi diliyor.

Ancak profesyonel bir sporcunun hayatı budur. Bir süre spot ışıklarının altında kalırsınız, sonra yolunuza devam eder ve başkalarının bu anların tadını çıkarmasını izlersiniz.

"Bu gerçek dışı bir şey," dedi Wondolowski, geçen Salı günü San Jose Earthquakes'in düzenlediği Wine and Dine yardım etkinliğinde GOAL'a. "Bu heyecan ve yaratılan şeyleri görmek, [bunun] ardındaki atmosfer. Kendi taraftarlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın orada olması. Bu gerçekten çok özel."

Elbette Wondolowski, 17 yıllık parlak kariyeri boyunca pek çok özel an yaşadı. Houston Dynamo ve Earthquakes'te forma giydiği dönemde MLS'de 171 gol atan Wondolowski, kısa süre önce 2026 Ulusal Futbol Onur Listesi'ne seçildi. Ayrıca ABD erkek milli takımında 35 kez forma giyip 11 gol attı ve Belçika karşısında son 16 turuna yükselen Jürgen Klinsmann'ın 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Amerikan futbol camiasının önde gelen isimleriyle düzenli olarak gerçekleştirilen soru-cevap serisi GOAL Convo’nun son bölümünde Wondolowski, kendi Dünya Kupası deneyimini, bu turnuvanın kendisi için ne anlama geldiğini ve şu sıralar neler yaptığını anlatıyor.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı Hakkında

    GOAL: Takımdan gözlemlediklerinize dayanarak, şu anda ABD Erkek Milli Takımı hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

    WONDOLOWSKI: Bir turnuvada her şey olabilir. Her zaman şansın da biraz yanınızda olması ve bazı şeylerin yolunda gitmesi gerekir.

    Bununla birlikte, Erkek Milli Takımı konusunda belki de hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Özellikle de ilk iki maçtaki performanslarına bakıldığında. [Anlaşılmadı] olsa bile, kaybetmek zor bir durumdur, ancak sahaya çıkışları ve oynadıkları futbol gerçekten keyif verici. Onları izlemek çok eğlenceli.

    Umarım turnuvada biraz ilerleyebilirler. Çok heyecanlıyım...

    GOAL: Sence bunun sebebi ne? Oyuncular mı, teknik ekip mi, yoksa her ikisinin birleşimi mi? Dediğin gibi, oldukça proaktif oynuyorlar.

    WONDOLOWSKI: Bence şu anda her şey bir araya gelmiş durumda.

    Teknik ekip, bu oyuncuları hazırlamak konusunda harika bir iş çıkarıyor. Oyuncular da hazır ve istekli bir şekilde sahaya çıkıyor. Ne kadar söylemek isteseniz de, bu bir dostluk maçı değil, Gold Cup değil, Dünya Kupası. Bu yüzden onları en iyi halleriyle görüyorsunuz.

    Her oyuna, her top kapmaya, her pasa, her şuta son derece odaklanmış durumdalar. İzlemesi çok keyifli.

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    DÜNYA KUPASI DENEYİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

    GOAL: Kendi Dünya Kupası deneyiminizle ilgili neler hatırlıyorsunuz?

    WONDOLOWSKI: Ülkenizi temsil etmek başlı başına muhteşem bir deneyimdi. Özellikle Brezilya'da, bu konuda büyük bir heyecan vardı ve ülkenin her yerinde bir enerji hissediliyordu.

    Aynı zamanda zorlu dönemlerden biriydi de. Keşke Belçika maçında o golü atabilseydim. Harika bir fırsattı ve gol ağlara girmek üzereydi.

    Bununla birlikte, yine de muhteşem bir serüvendi ve her zaman sevdiğim bir şeydi.


    GOAL: Olumlu bir bakış açısıyla, bu deneyimden ne gibi dersler çıkardınız? Elbette, bu kadrodaki 26 oyuncunun hepsi için bu bir rüya. Sizin için bu deneyimin olumlu yanı neydi?

    WONDOLOWSKI: Bu bir rüya. Bir oyuncu olarak, Dünya Kupası’nda ülkenizi temsil etmek en büyük zirvedir.

    Maçtan önce milli marşı dinlemek ve sonra sahaya çıkmak... Portekiz maçında Cristiano Ronaldo’ya karşı oynama ve Belçika maçında da forma giyme şansına sahip oldum.

    Tekrar söylüyorum, bu gerçekten muazzam bir duygu ve hayatınız boyunca unutamayacağınız bir şey.


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    DÜNYA KUPASI SIRASINDA NE YAPTIĞI KONUSUNDA

    GOAL: Dünya Kupası başladı. Turnuva boyunca bu olayla bağlantını koparmamak ve gelişmeleri takip etmek için neler yapıyorsun?

    WONDOLOWSKI: Kesinlikle her şeyi takip ediyorum. Bay Area Ev Sahibi Komitesi’nin bir üyesiyim, danışma kurulunda yer alıyorum; bu sayede turnuvaya dahil olmaya devam ediyorum, pek çok farklı etkinlik düzenliyor ve turnuvayı tanıtıyorum.

    Ama aynı zamanda Bay Area’nın sunduğu olanakları, özellikle de küresel bir sahnede tanıtmakla da ilgili. Bu oldukça özel bir şey. Gördüğünüz gibi, futbol pek çok insanı bir araya getirebiliyor ve bu da çok özel bir şey.

    GOAL: Dünya Kupası, Bay Area’da daha önce düzenlenen futbol turnuvalarıyla karşılaştırıldığında nasıl?

    WONDOLOWSKI: Geçen yaz Gold Cup’ın burada düzenlenmesi harikaydı, ancak yine de Dünya Kupası ile kıyaslanamaz bile.

    Enerji inanılmaz. Tüm büyük maçlarda San Pedro Meydanı’nın 20.000’den fazla insanla dolduğunu görüyorsunuz. Bahse girerim bu gece 25.000’in üzerinde, muhtemelen daha da fazla kişi var.

    Bay Area’nın sergilediği şeyi ve taraftarları görmek oldukça güzel. Ayrıca taraftarların ne kadar bilgili oldukları da dikkat çekici. Bence bazı sıradan taraftarların “Ah, bu oyun da neymiş?” diye farkına varmaya başlaması hoş bir şey.

    Maçların çoğu muhteşem ve çok heyecan vericiydi; süperstarlar da bu Dünya Kupası’nda gerçekten bir adım öne çıkıp yeteneklerini sergilediler. Bence şu ana kadar her şey harika gitti.

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  • ŞİMDİ NE OLACAK?

    ABD Erkek Milli Takımı, Pazartesi gecesi büyük heyecanla beklenen Son 16 Turu karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Quakes ise sezonuna 22 Temmuz’da devam edecek.

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