"Hiç bu kadar iyimser olmamıştım" - San Jose Quakes efsanesi Chris Wondolowski, kendi turnuva deneyimlerini değerlendirirken ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüvenine destek veriyor

SAN JOSE, Kaliforniya -- Chris Wondolowski bunu itiraf etmekten çekinmiyor. Kıskanıyor.

San Jose şehir merkezindeki San Pedro Meydanı'nda 20.000 ila 30.000 taraftarın maç izleme partileri için toplandığını gördüğünde ya da kendi evinin hemen yanı başındaki Santa Clara'da oynanan ABD Milli Takımı maçlarını izlediğinde, bir parçası Amerikalılarla birlikte sahaya geri dönebilmeyi diliyor.

Ancak profesyonel bir sporcunun hayatı budur. Bir süre spot ışıklarının altında kalırsınız, sonra yolunuza devam eder ve başkalarının bu anların tadını çıkarmasını izlersiniz.

"Bu gerçek dışı bir şey," dedi Wondolowski, geçen Salı günü San Jose Earthquakes'in düzenlediği Wine and Dine yardım etkinliğinde GOAL'a. "Bu heyecan ve yaratılan şeyleri görmek, [bunun] ardındaki atmosfer. Kendi taraftarlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın orada olması. Bu gerçekten çok özel."

Elbette Wondolowski, 17 yıllık parlak kariyeri boyunca pek çok özel an yaşadı. Houston Dynamo ve Earthquakes'te forma giydiği dönemde MLS'de 171 gol atan Wondolowski, kısa süre önce 2026 Ulusal Futbol Onur Listesi'ne seçildi. Ayrıca ABD erkek milli takımında 35 kez forma giyip 11 gol attı ve Belçika karşısında son 16 turuna yükselen Jürgen Klinsmann'ın 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Amerikan futbol camiasının önde gelen isimleriyle düzenli olarak gerçekleştirilen soru-cevap serisi GOAL Convo’nun son bölümünde Wondolowski, kendi Dünya Kupası deneyimini, bu turnuvanın kendisi için ne anlama geldiğini ve şu sıralar neler yaptığını anlatıyor.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.



