Getty Images Sport
Çeviri:
"Hiç bu kadar acı çekmemiştim!" - Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, omuz ameliyatını ertelemekle hata yaptığını ve endişelerinin performansını etkilediğini itiraf etti
Rayo karşısında omuz çıkığı
Bellingham, yaz aylarında geçirdiği ameliyatın ardından bu sezonun ilk birkaç ayını kaçırdı. Dortmund'da geçirdiği dönemde ve İspanya'daki ilk sezonunda sürekli yaşanan sakatlıklar, İngiltere milli takım oyuncusu için sorunlar yaratmıştı; oyuncu, omzunun yeniden çıkacağına dair endişesinin performansını etkilediğini itiraf etti.
Resmi YouTube kanalında konuşan Bellingham, Kasım 2023'te Rayo Vallecano karşısında yere düşüp omzunu çıkardığı anı hatırladı ve sağlık görevlilerinin eklemi yerine oturtması için geçen "işkence gibi" 90 saniyeyi anlattı. Oyuncu şöyle dedi: “Her şey Rayo ile oynadığımız maçın olduğu gün başladı. O ana kadar yaşadığım en acı verici histi; hiç bu kadar acı hissetmemiştim. Ekibi sahaya girip eklemi yerine oturtana kadar sanki bir asır geçmiş gibi geldi, ama aslında sadece 90 saniye sürmüştü. Daha önce, eklemim yerinden çıktığında kendim yerine oturtabiliyordum.”
- Getty Images Sport
Ameliyatın ertelenmesinden duyulan pişmanlık
İngiliz orta saha oyuncusu, Dortmund'daki son sezonunda bile ameliyat olması tavsiye edildiğini ancak önemli turnuvaları kaçırmamak için bu işlemi ertelemeyi tercih ettiğini itiraf etti.
Oyuncu şunları ekledi: “Dortmund'daki son sezonumun başında, kötü bir düşüşün ardından omzumdan ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bir şeylerin yolunda olmadığını biliyordum, ancak o zamanlar Ağustos-Eylül aylarıydı ve Dünya Kupası Aralık ayında olacaktı, bu yüzden ameliyat olmadım. Sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Madrid'e geldiğimde ağrım yoktu.
“Herkes bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ancak Real Madrid'deki ilk yılımdı ve takımı zor durumda bırakıp üç ay boyunca sahalardan uzak kalmak istemedim. İspanya'ya karşı Euro finalini kaybettikten sonra, bunun üç ay boyunca sahalardan uzak kalmamın son maçı olmasını istemedim, ancak o zaman ameliyat olmak için en uygun zamandı. Bir yıl daha devam etmeye karar verdim ve bunu yapmamalıydım.”
Korkuyla oynamak
Bellingham, yeniden sakatlanma ihtimalinin yarattığı psikolojik yükün, her zamanki dünya klasmanındaki performansına ulaşmasını engellediğini ve bunun da ilk sezonuna kıyasla istatistiklerinde belirgin bir düşüşe yol açtığını itiraf etti. Şöyle devam etti: “Omuz sakatlığım vücudumun geri kalanını da büyük ölçüde etkiledi. Çok fazla ağrım yoktu ama düşersem sakatlığımın nüksedebileceğini bilerek oynamak, en iyi performansımı sergileyemememe neden oldu. Geçen yıl, kazanmayı bir daha hafife alamayacağımı anladım. Şimdi fiziksel olarak daha iyiyim ve eski seviyeme dönebilirim.”
- Getty Images Sport
Kefaret yolunda
Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına girerken, Bellingham golcü kimliğini yeniden kazanmaya kararlı. 22 yaşındaki oyuncunun form düşüşü oldukça belirgin; bu sezon La Liga’da çıktığı 19 maçta sadece 4 gol ve 3 asist kaydetmiş olması, ilk sezonunda aynı dönemde attığı 16 golle büyük bir tezat oluşturuyor. Yeniden sakatlanma korkusu nihayet azaldığına göre, Los Blancos'un şampiyonluk yarışının son dokuz maçında Barcelona'nın dört puanlık üstünlüğünü aşmaya çalışırken, fiziksel olarak tam olarak iyileşip iyileşmediği en büyük sınav olacak.