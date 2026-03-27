"Hiç bu kadar acı çekmemiştim!" - Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, omuz ameliyatını ertelemekle hata yaptığını ve endişelerinin performansını etkilediğini itiraf etti

İngiliz orta saha oyuncusu, Dortmund'daki son sezonunda bile ameliyat olması tavsiye edildiğini ancak önemli turnuvaları kaçırmamak için bu işlemi ertelemeyi tercih ettiğini itiraf etti.

Oyuncu şunları ekledi: “Dortmund'daki son sezonumun başında, kötü bir düşüşün ardından omzumdan ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bir şeylerin yolunda olmadığını biliyordum, ancak o zamanlar Ağustos-Eylül aylarıydı ve Dünya Kupası Aralık ayında olacaktı, bu yüzden ameliyat olmadım. Sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Madrid'e geldiğimde ağrım yoktu.

“Herkes bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ancak Real Madrid'deki ilk yılımdı ve takımı zor durumda bırakıp üç ay boyunca sahalardan uzak kalmak istemedim. İspanya'ya karşı Euro finalini kaybettikten sonra, bunun üç ay boyunca sahalardan uzak kalmamın son maçı olmasını istemedim, ancak o zaman ameliyat olmak için en uygun zamandı. Bir yıl daha devam etmeye karar verdim ve bunu yapmamalıydım.”