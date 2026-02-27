"Hiç anlamıyorsun!" - Robin van Persie, Feyenoord'daki kötü başlangıcının ardından "olağanüstü" Raheem Sterling'i "uygunsuz" eleştirilerden koruyor

Van Persie, Sterling'in Stamford Bridge'de son zamanlarda dışlanma geçmişini göz önünde bulundurarak sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Feyenoord teknik direktörü, "Bunun yersiz olduğunu düşündüm. Bağlamı, geldiği yeri ve şimdiden başardıklarını göz önüne alırsanız, aylardır takım antrenmanına katılmamış" dedi. "Beklentiler olduğunu anlıyorum. Yaptıkları olağanüstü. Neredeyse her şeyi kazanmış, mutlak bir üst düzey oyuncu. Sonra yarım saatlik bir performansa dayanarak onu böyle eleştirmek... Bence bu tamamen yanlış. Bunu gerçekten hiç anlamıyorsunuz."

İngiltere milli takım oyuncusunu değerlendirmek için ne zaman adil olacağı sorulduğunda, Van Persie tek bir yedek oyuncu olarak sahaya çıkmasından çok daha uzun bir süre tanınması gerektiğini söyledi. Dışarıdan gelen eleştirilerin erken olduğunu ve uzun bir aradan sonra profesyonel maçlara geri dönmenin fiziksel zorluklarını hesaba katmadığını düşünüyor.

Van Persie, "Her zaman eleştirilebilir, ama bence altı ila sekiz hafta sonra daha iyi olur" dedi. "O zaman onun beklenen performansı göstermediğini fark ederseniz ve bu görüşünüzü kanıtlayabilirseniz, o zaman derim ki: tamam, haklısınız. Ama yarım saatlik bir performans temelinde bu kadar sert eleştiriler yapmak bence uygun değil."