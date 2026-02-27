Getty
"Hiç anlamıyorsun!" - Robin van Persie, Feyenoord'daki kötü başlangıcının ardından "olağanüstü" Raheem Sterling'i "uygunsuz" eleştirilerden koruyor
Van Persie, Sterling'e yapılan muameleye inanamıyor
Kariyerini canlandırmak için serbest oyuncu olarak De Kuip'e transfer olan Sterling, Eredivisie'ye gelmeden önce birkaç aydır rekabetçi futbol oynamamıştı. Arsenal'den Eredivisie devlerine yüksek profilli bir transferle katılan İngiltere milli takım oyuncusu, ilk maçında ritmini bulamadığı için Hollandalı yorumcuların sert eleştirilerinin hedefi oldu. Eski Hollanda milli futbolcu Rafael van der Vaart da dahil olmak üzere eleştirmenler, kanat oyuncusunun rekabet etmek için gerekli fiziksel kondisyon ve patlayıcı hıza sahip olmadığını hemen öne sürdüler ve hatta mevcut durumunda Hollanda futbolunun alt liglerinde bile oynayabileceğini sorguladılar. Van Persie, Sterling gibi bir oyuncunun yeni bir lige bu kadar kısa bir süre sonra bu kadar sert bir şekilde yargılanmasına inanamadığını ifade etti.
Efsanevi forvet, 'yanlış yönlendirilmiş' yorumları eleştiriyor
Van Persie, Sterling'in Stamford Bridge'de son zamanlarda dışlanma geçmişini göz önünde bulundurarak sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Feyenoord teknik direktörü, "Bunun yersiz olduğunu düşündüm. Bağlamı, geldiği yeri ve şimdiden başardıklarını göz önüne alırsanız, aylardır takım antrenmanına katılmamış" dedi. "Beklentiler olduğunu anlıyorum. Yaptıkları olağanüstü. Neredeyse her şeyi kazanmış, mutlak bir üst düzey oyuncu. Sonra yarım saatlik bir performansa dayanarak onu böyle eleştirmek... Bence bu tamamen yanlış. Bunu gerçekten hiç anlamıyorsunuz."
İngiltere milli takım oyuncusunu değerlendirmek için ne zaman adil olacağı sorulduğunda, Van Persie tek bir yedek oyuncu olarak sahaya çıkmasından çok daha uzun bir süre tanınması gerektiğini söyledi. Dışarıdan gelen eleştirilerin erken olduğunu ve uzun bir aradan sonra profesyonel maçlara geri dönmenin fiziksel zorluklarını hesaba katmadığını düşünüyor.
Van Persie, "Her zaman eleştirilebilir, ama bence altı ila sekiz hafta sonra daha iyi olur" dedi. "O zaman onun beklenen performansı göstermediğini fark ederseniz ve bu görüşünüzü kanıtlayabilirseniz, o zaman derim ki: tamam, haklısınız. Ama yarım saatlik bir performans temelinde bu kadar sert eleştiriler yapmak bence uygun değil."
Eski takım arkadaşlarının desteği
Van Persie, son günlerde 31 yaşındaki oyuncuyu savunan tek ünlü isim değil. Bir Instagram gönderisinde kanat oyuncusu "buzdaki Bambi" olarak nitelendirilip emekli olması gerektiği öne sürüldükten sonra, Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish eski takım arkadaşını desteklemek için kendi gönderisiyle yanıt verdi. Grealish, sosyal medyadaki eleştirileri "aptalca" olarak nitelendirerek, Sterling'in uzun bir süredir yüksek seviyede antrenman yapmadığını veya oynamadığını vurguladı. Premier League'den gelen bu destek, Sterling'in fiziksel durumuyla ilgili mevcut söylemlerin haksız bir şekilde sert olduğu yönündeki Van Persie'nin görüşünü pekiştiriyor.
Medyada kopan fırtınaya rağmen, Van Persie, oyuncunun Rotterdam'a transferiyle ilgili tartışmalardan etkilenmediğini ısrarla vurguluyor. On yılı aşkın bir süredir İngiliz futbolunun zirvesinde yer alan Sterling, spot ışıklarına alışkın. Van Persie, "Biraz daha anlayış bekliyorsunuz, ama bence Raheem bunun farkında değil ve umursamıyor da" dedi. "Eleştirilere alışkın, hiç umursamıyor. Kendi oyununa ve kondisyonuna odaklanıyor."
Maç kondisyonuna ulaşmak için çalışmak
Sterling'in Feyenoord kadrosuna entegrasyonu, başlangıçta idari engeller nedeniyle yavaş ilerleyen bir süreç oldu. İlk maçına çıkmadan önce, kanat oyuncusu çalışma iznini almakta gecikme yaşandığı için erken antrenmanlara katılamadı ve sinir bozucu bir bekleyiş süreci yaşadı. Artık evrak işleri tamamlandığına göre, odak noktası tamamen fiziksel kondisyonuna kaydı. Van Persie, eski Liverpool oyuncusu ritmini bulduğunda, şu anda ligin zirvesinde PSV'yi takip eden takım için çok önemli bir değer haline geleceğine inanıyor.
Oyuncu ise Eredivisie'deki başlangıcı konusunda mütevazı davranmaya devam ediyor ve en iyi formuna ulaşmak için önünde çok iş olduğunu kabul ediyor. Telstar maçının ardından, "sadece formda kalmaya çalıştığını" itiraf eden oyuncu, Hollanda'daki hayata uyum sağlarken "adım adım ilerlediğini" belirtti. Sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesiyle Sterling, kendisini eleştirenleri haksız çıkarmak için belirli bir süreye sahip.
