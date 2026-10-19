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“Hiç açık vermedik!”: Dean Huijsen, Real Madrid'in savunma performansını analiz etti
Huijsen, Sevilla'nın galibiyetinde 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi
Genç savunmacı Dean Huijsen, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta önemli rol oynadı ve Santiago Bernabeu'da 90 dakika sahada kaldı. Real Madrid topa sahip olma ve saha hâkimiyetinde üstünlük kurarken stoper, Sevilla'nın hücum hattını etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu.
Real Madrid, münferit bir top kaybının ardından maçın sonlarında gol yemesine rağmen Huijsen'in savunmadaki pozisyon alışı sayesinde oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Bu galibiyet, Real Madrid'in tüm kulvarlarda sahasındaki yenilmezlik serisini uzattı.
- PS Images
Savunma oyuncusu, top dağıtımını ve takımın düzenini övdü
Maçın ardından takımının taktik performansını değerlendiren Huijsen, başarının temelinde Madrid'in topa sahipken gösterdiği verimliliğin yattığını söyledi. Huijsen, "Topu iyi dağıttık ve savunmada sağlam durarak rakibe fırsat tanımadık" dedi.
"Yedikleri gol, bir top kaybından geldi."
Savunmacı, takımın kolektif disiplinine ilişkin olarak "Takım olarak birbirimize bağlı ve sağlam bir oyun sergiledik" diye ekledi.
Huijsen, takım arkadaşlarının hücum kalitesine hayran kaldı
Huijsen, sahanın diğer ucunda Guler, Mbappe ve Diomande'nin attığı muhteşem gollere hayran kaldığını itiraf etti. Takımın hücum performansı sorulduğunda gülerek, “Ben böyle goller atamam” dedi.
“Hepimiz ne kadar yetenekli olduklarını görüyoruz ve takımda olmalarından mutluyuz.”
“Herkes kendi sahasında oynamayı tercih eder. Bernabeu tarihi bir stat ve burada oynamak çok özel.”
- Le Pictorium
Genç savunmacı Leipzig sınavını bekliyor
Avrupa maçları peş peşe yaklaşırken Huijsen, bireysel performansını sürdürmeye odaklanıyor.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki kusursuz gidişatını sürdürmek için çarşamba günü RB Leipzig'i konuk edecek.
Savunma oyuncusu, kendi sahasında bir maçı daha gol yemeden tamamlamayı umuyor.
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