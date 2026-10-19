Huijsen, sahanın diğer ucunda Guler, Mbappe ve Diomande'nin attığı muhteşem gollere hayran kaldığını itiraf etti. Takımın hücum performansı sorulduğunda gülerek, “Ben böyle goller atamam” dedi.

“Hepimiz ne kadar yetenekli olduklarını görüyoruz ve takımda olmalarından mutluyuz.”

“Herkes kendi sahasında oynamayı tercih eder. Bernabeu tarihi bir stat ve burada oynamak çok özel.”