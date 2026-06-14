Heyecanı kaçıran bir durum ve eşsiz bir seri: Julian Nagelsmann’ın DFB milli takımına ilişkin sıkça alıntılanan tahmini ne durumda?

Tüm hayal kırıklıklarına rağmen, o zamandan beri sıkça alıntılanan bu sözle dikkatleri hızla ileriye çevirdi. O dönemde bu meydan okuma, çoğu taraftar ve uzman tarafından olumlu karşılandı. Her halükarda, geride kalan turnuvadan edinilen izlenimlere bakıldığında, bu sözler hiç de cüretkar gelmiyordu.

Nagelsmann, 2023 sonbaharında şanssız Hansi Flick'ten DFB takımının başına geçmişti ve 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan beri görülmemiş bir coşku uyandırmıştı. Arka arkaya üç başarısız turnuvanın ardından, takım ve taraftarlar ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda yeniden bir araya geldi. Daha sonra Avrupa şampiyonu olacak İspanya'ya karşı dramatik bir şekilde elenmek, ulusal futbol ruhunu derinden etkiledi ve başarılı bir gelecek için umut verdi.