The Athletic'in haberine göre, Liverpool FC de bu çok rağbet gören 19 yaşındaki kanat oyuncusu için yarışa aktif olarak dahil oldu ve doğrudan görüşmeler yapmak üzere RB Leipzig ile temasa geçti. The Athletic'in Mayıs ayı sonunda da bildirdiği gibi, şu anda Diomande konusunda en avantajlı konumda olanlar Reds.
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Heyecan verici transfer yarışı kızışıyor! Yan Diomande'nin RB Leipzig'e 130 milyon euro kazandırması bekleniyor
Bu, en azından Diomande'nin Paris Saint-Germain'e transferi için yeşil ışık yaktığına dair son haberlerle çelişiyor. Oyuncu, bu spekülasyonlara ilişkin olarak bir adım daha ileri giderek şöyle dedi: "Çocukluğumdan beri PSG taraftarıyım. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Ama gelecek hakkında endişelenmiyorum, tamamen Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Bakalım ondan sonra ne olacak."
Diomande geçmişte Reds hakkında da övgü dolu sözler sarf etmişti: "Liverpool'da oynamak istiyorum. Liverpool'un büyük bir hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmek hayal ediyor. Bu benim de hayalim - ve bunu gerçekleştirmek istiyorum."
Liverpool'un Diomande ile ilgilendiğine dair söylentiler, İngilizlerin süperstar Mohamed Salah'ın yerini alacak yeni bir sağ kanat oyuncusu aradığı için de ısrarla devam ediyor. Mısırlı oyuncu bu yaz Anfield Road'dan erken ayrılacak.
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Liverpool ve PSG, Diomande'nin fiyatını yükseltiyor: RB Leipzig 130 milyon bile alabilir mi?
Diomande’nin Bundesliga’daki güçlü ilk sezonunun ardından, satın alma gücü yüksek iki üst düzey kulübün oyuncuya ilgi göstermesi ve bu kulüplerin her ikisinin de oyuncunun gönlündeki takımlar olması, RB Leipzig’in işine tam olarak geliyor. The Athletic de bunu aktarıyor. Buna göre, bu durum Diomande’nin sonunda Leipzig’in talep ettiği 130 milyon euroya satılmasına yol açabilir.
Böylece Fildişi Sahili milli oyuncusu, Bundesliga tarihindeki en pahalı transferler sıralamasında hemen ikinci sıraya yükselecek. Sadece BVB'nin bir zamanlar FC Barcelona'dan 148 milyon euro aldığı Ousmane Dembele, ondan daha pahalı olmuş olacak.
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Red Bull patronu, yaz transfer döneminde Diomande'nin satılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyor
Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff'a göre, Saksonya ekibi bu kadar devasa bir meblağ teklif edilse bile Fildişili oyuncuyu satmamalı. Mintzlaff, Nisan ayı sonunda Sky'a verdiği demeçte, "Spor direktörü olsaydım, henüz bir sezon bile tam olarak bizimle oynamamış bu genç oyuncuyu, ne kadar yüksek bir fiyat teklif edilirse edilsin, satmazdım" dedi.
RB Leipzig'in hedefi, Diomande gibi kaliteli bir oyuncuyu sadece bir yıl sonra tekrar kaybetmemek olmalı. Bu nedenle denetim kurulu başkanı şu talepte bulundu: "Yönetime, bu oyuncuyu gelecek yıl da takımda tutmaları tavsiyesinde bulunabilirim." Sonuçta Diomande "kesinlikle daha da pahalı hale gelecektir".
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RB Leipzig, adı pek duyulmamış Diomande'yi 20 milyon avroya transfer etti: Raum önce şok oldu, sonra sevindi
Leipzig, o dönemde henüz pek tanınmayan Diomande’yi CD Leganes’ten 20 milyon avroya transfer etmişti. Bu rakam, o zamanlar kaptan David Raum’u bile son derece şaşırtmıştı. Yaz aylarında onun piyasa değerine baktım ve sonra bizim ne kadar ödediğimizi kontrol ettim. Ardından, teklifte bir yazım hatası mı yaptık yoksa sorun neydi diye kısaca sordum," diye anlatmıştı Alman milli oyuncu geçen yılın sonunda Sky'a.
Ancak Raum'un şüpheleri kısa sürede ortadan kalktı: "İlk antrenmandan sonra Marcel Schäfer'e (Leipzig'in sportif direktörü, ed.) gittim ve bu transfer için onu tebrik ettim." Sezon boyunca da Schäfer ve Leipzig'in scouting departmanına tebrikler gelmiş olmalı.
Diomande, 33 Bundesliga maçında attığı 12 gol ve yaptığı 9 asistle Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde önemli bir rol oynadı. Geçen yıl ilk kez uluslararası turnuvalara katılamayan kulüp, sezonu ligde üçüncü sırada tamamladı.
Diomande için bu, Leipzig formasıyla yaşadığı son büyük başarı olabilir.