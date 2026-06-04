Heyecan verici transfer yarışı kızışıyor! Yan Diomande'nin RB Leipzig'e 130 milyon euro kazandırması bekleniyor

Bu, en azından Diomande'nin Paris Saint-Germain'e transferi için yeşil ışık yaktığına dair son haberlerle çelişiyor. Oyuncu, bu spekülasyonlara ilişkin olarak bir adım daha ileri giderek şöyle dedi: "Çocukluğumdan beri PSG taraftarıyım. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Ama gelecek hakkında endişelenmiyorum, tamamen Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Bakalım ondan sonra ne olacak."

Diomande geçmişte Reds hakkında da övgü dolu sözler sarf etmişti: "Liverpool'da oynamak istiyorum. Liverpool'un büyük bir hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmek hayal ediyor. Bu benim de hayalim - ve bunu gerçekleştirmek istiyorum."

Liverpool'un Diomande ile ilgilendiğine dair söylentiler, İngilizlerin süperstar Mohamed Salah'ın yerini alacak yeni bir sağ kanat oyuncusu aradığı için de ısrarla devam ediyor. Mısırlı oyuncu bu yaz Anfield Road'dan erken ayrılacak.