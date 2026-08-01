Duyuru hem taraftarlar hem de gazeteciler için beklenmedik olsa da Ajax, uzun bir süredir bu transfer üzerinde gizlilik içinde titizlikle çalışıyordu. Kulüp, rakip taliplerin rekabetine rağmen Alman oyun kurucuyu Amsterdam'a gelmeye ikna etmeyi başardı.

Başarılı transferi değerlendiren Jordi Cruyff, şöyle dedi: "Julian Ajax'ı seçti ve bundan dolayı son derece mutluyuz. Birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk, ayrıca onun başka kulüplere imza atma fırsatı da vardı.

"Julian ile birlikte, büyük tecrübeye ve harika bir mentaliteye sahip üst düzey bir uluslararası oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Takımımıza gerçek bir kalite katacağına inanıyorum."







