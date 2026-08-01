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“Heyecan verici son birkaç gün” - Ajax, eski Borussia Dortmund yıldızı için sürpriz bir transfer hamlesi yaptı
Ajax, sürpriz Brandt transferini bitirdi
Ajax, cuma akşamı Alman hücum orta saha oyuncusu Brandt'ı resmen kadrosuna kattığını açıklayarak birçok kişiyi şaşırttı. Eski Borussia Dortmund yıldızı, serbest oyuncu statüsüne geçmesinin ardından bedelsiz olarak Hollanda kulübüne katıldı. Alman milli futbolcu, Amsterdam'da üç yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşma hemen yürürlüğe girdi ve çok beğenilen oyun kurucuyu 30 Haziran 2029'a kadar kulüpte tutacak.
Aylar süren çalışma Cruijff için meyvesini verdi
Duyuru hem taraftarlar hem de gazeteciler için beklenmedik olsa da Ajax, uzun bir süredir bu transfer üzerinde gizlilik içinde titizlikle çalışıyordu. Kulüp, rakip taliplerin rekabetine rağmen Alman oyun kurucuyu Amsterdam'a gelmeye ikna etmeyi başardı.
Başarılı transferi değerlendiren Jordi Cruyff, şöyle dedi: "Julian Ajax'ı seçti ve bundan dolayı son derece mutluyuz. Birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk, ayrıca onun başka kulüplere imza atma fırsatı da vardı.
"Julian ile birlikte, büyük tecrübeye ve harika bir mentaliteye sahip üst düzey bir uluslararası oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Takımımıza gerçek bir kalite katacağına inanıyorum."
Avrupa futbolunda kendini kanıtlamış üst düzey deneyim
2 Mayıs 1996'da Bremen'de doğan Brandt, Amsterdam'a geniş bir profesyonel kariyer birikimiyle geliyor. Almanya Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen oyuncu, son yedi sezonunu Borussia Dortmund'da geçirdi ve burada kendisini en üst seviyede kanıtladı. Orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund'dan önce ise beş yıldan fazla süre Bayer Leverkusen forması giydi.
Gelişinin hızlı gerçekleşmesiyle ilgili konuşan Brandt, şunları söyledi: "Bu sürpriz sizin için benimkinden daha büyük olmuş olabilir ama son birkaç gün heyecan vericiydi. Şimdi burada olmaktan mutluyum."
- Sven Simon
Yeni bir döneme doğru
Üç yıllık sözleşmenin hemen yürürlüğe girmesiyle birlikte Brandt, artık Ajax kadrosuna uyum sürecine başlayacak. Gelişi, Amsterdam ekibine liderlik ve teknik kapasite açısından büyük bir katkı sağlıyor. Orta saha oyuncusu şimdi, Eredivisie'deki bu heyecan verici yeni döneme hazırlanırken kulübün kendisine uzun süredir duyduğu güvenin karşılığını vermeyi hedefleyecek.
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