Heyecan verici bir futbol paradoksu... Yeni Atlético hücum ediyor, Barcelona ise bedelini ödüyor

Atlético Madrid adı her zaman sağlam savunma ve taktiksel disiplinle anılırdı, ancak şu anki kadro farklı görünüyor.

Simeone bile bu değişimi kabul ederek, takımın "savunmaktan çok hücumda daha iyi olduğu bir dönemde" olduğunu söyledi; bu, takımdaki ilk yıllarında asla söylenmeyecek bir cümleydi.

Rakamlar da bu değişimi açıkça yansıtıyor. Opta istatistiklerine göre, Atlético, Flick yönetimindeki Barcelona karşısında maç başına 1,75 gol ortalaması yakaladı. Bu, Simeone'nin 14 yıllık döneminde Madrid ekibinin herhangi bir Barcelona kadrosuna karşı yakaladığı en yüksek gol ortalaması.

Bu rakam, Luis Enrique, Ernesto Valverde ve Xavi gibi büyük teknik direktörlere karşı oynanan maçlardaki ortalamalardan çok daha yüksek.