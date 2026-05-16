Heyecan dolu Premiership şampiyonluk maçının son düdüğü çalınmadan önce Celtic taraftarlarının sahaya akın etmesi sonucu oyuncuların fiziksel saldırıya uğradığına dair haberler üzerine Hearts, "mümkün olan en sert önlemlerin" alınmasını talep ediyor

Celtic Park'ta yaşanan büyük çaplı bir güvenlik ihlali sonrasında İskoçya Premiership sezonu tam bir kaos ortamında sona erdi. Yerel futbolun kutlanması için düzenlenmiş olan etkinlikte, hakem maçın resmi olarak bittiğini ilan etmeden taraftarların sahaya akın etmesiyle ortam zehirli bir havaya büründü. Ortaya çıkan kargaşa, oyuncuların ve teknik ekibin can güvenliğinden endişe etmesine neden olurken, Hearts oyuncuları tünele doğru yöneldi.

Hearts, olaya verdiği ilk tepkide sözünü sakınmadı ve yaşananları ulusal futbolun yüzüne bir leke olarak nitelendirdi. Kulüp, şu resmi açıklamayı yayınladı: "Heart of Midlothian, bu öğleden sonra Celtic Park'ta yaşanan ve İskoç futbolunu bir kez daha utandıran utanç verici olayları şiddetle kınıyor. Hem sahada hem de başka yerlerde oyuncularımıza ve personelimize yönelik ciddi fiziksel ve sözlü taciz haberleri son derece rahatsız edici. Konuyu kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz ve İskoçya Polisi ile görüşüyoruz. Şu anda, oyuncularımızın ve personelimizin böyle bir duruma maruz kalmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtmekten başka bir yorumda bulunmayacağız."