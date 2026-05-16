Çeviri:
Heyecan dolu Premiership şampiyonluk maçının son düdüğü çalınmadan önce Celtic taraftarlarının sahaya akın etmesi sonucu oyuncuların fiziksel saldırıya uğradığına dair haberler üzerine Hearts, "mümkün olan en sert önlemlerin" alınmasını talep ediyor
Kaotik bir son
Celtic Park'ta yaşanan büyük çaplı bir güvenlik ihlali sonrasında İskoçya Premiership sezonu tam bir kaos ortamında sona erdi. Yerel futbolun kutlanması için düzenlenmiş olan etkinlikte, hakem maçın resmi olarak bittiğini ilan etmeden taraftarların sahaya akın etmesiyle ortam zehirli bir havaya büründü. Ortaya çıkan kargaşa, oyuncuların ve teknik ekibin can güvenliğinden endişe etmesine neden olurken, Hearts oyuncuları tünele doğru yöneldi.
Hearts, olaya verdiği ilk tepkide sözünü sakınmadı ve yaşananları ulusal futbolun yüzüne bir leke olarak nitelendirdi. Kulüp, şu resmi açıklamayı yayınladı: "Heart of Midlothian, bu öğleden sonra Celtic Park'ta yaşanan ve İskoç futbolunu bir kez daha utandıran utanç verici olayları şiddetle kınıyor. Hem sahada hem de başka yerlerde oyuncularımıza ve personelimize yönelik ciddi fiziksel ve sözlü taciz haberleri son derece rahatsız edici. Konuyu kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz ve İskoçya Polisi ile görüşüyoruz. Şu anda, oyuncularımızın ve personelimizin böyle bir duruma maruz kalmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtmekten başka bir yorumda bulunmayacağız."
Soruşturma ve polisle diyalog
Jambos takımının oyuncularının arbede sırasında fiziksel saldırıya uğradığının ortaya çıkmasıyla durumun ciddiyeti netleşti. Taraftarlar oyun alanını istila ederken, Hearts ekibi kendilerini "tehditkar" bir ortamda kapana kısılmış buldu ve bu durum sahadan acil tahliyeye neden oldu. Kulüp, tehlikenin o kadar büyük olduğunu doğruladı ki, televizyon ve basın röportajları yerine personelinin fiziksel sağlığını önceliklendirerek maç sonrası medya yükümlülüklerini yerine getiremediler. Bazı oyuncular takım otobüsüne doğru ilerlerken hala tam formalarını giyiyorlardı.
Kulüp, olağan medya protokolünü atlama kararını şöyle açıkladı: "Stadyumdaki tehditkar ve ürkütücü atmosfer nedeniyle, tüm personelimizin maç sonrası medya yükümlülüklerini yerine getirmeden derhal ayrılmaktan başka seçeneği yoktu. Medya ortaklarımızdan özür dileriz, ancak bu kabul edilemez olaylar sırasında personelimizin güvenliği bizim için öncelikliydi. Sahaya akın, kaotik bir sonuca yol açtı ve maçın bitip bitmediğini kimse bilmiyor gibiydi."
Eşi benzeri görülmemiş yaptırım talepleri
Futbol dünyasının gözü Glasgow’da iken, Hearts kulübü İskoçya Futbol Federasyonu ve SPFL’den net bir mesaj vermelerini talep etti. Edinburgh kulübü, saldırıların fiziksel nitelikte olduğu yönündeki haberler göz önüne alındığında, basit bir para cezasının yeterli olmayacağına inanıyor. Ligin bütünlüğü sorgulanır hale geldi ve Tynecastle’daki yönetim, yetkililerin bu tür olayların birinci ligde bir daha asla tekrarlanmaması için kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyor.
Kulübün açıklaması şöyle devam etti: "Oyuncularımız, bu öğleden sonra ve tüm sezon boyunca verdikleri destek için muhteşem taraftarlarımıza – her biri olağanüstü – teşekkür etme fırsatından mahrum bırakıldı. Oyuncuların ve taraftarların güvenliğini ve oyunumuzun bütünlüğünü korumak adına futbol yetkilileri tarafından mümkün olan en sert önlemlerin alınmasını bekliyoruz."
Hearts, son dakikalarda aldığı mağlubiyetin ardından ikinci sırada yer aldı
Celtic Park'ta yaşanan utanç verici sahneler, şampiyonluğun son anlarda Hearts'ın elinden kayıp gitmesiyle yaşanan hayal kırıklığını daha da artırdı. 250 gün boyunca ligin zirvesinde yer aldıktan sonra şampiyonluğu kaçırmanın yarattığı ezici acıya rağmen, kulüp, takımın 2025/26 sezonu boyunca attığı dev adımdan büyük gurur duyuyor.
Açıklamasını takıma bir övgüyle bitiren kulüp, "Bu sezon Hearts, sadece İskoçya'da değil, tüm dünyadaki futbolseverlerin hayal gücünü ele geçirdi. Bu sezon kulübümüzü gururlandıran Derek McInnes'e, ekibine, birinci takıma ve taraftarlara şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbiri, yaşanan utanç verici sahneleri hak etmedi." dedi.