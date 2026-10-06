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Heurelho Gomes, Brezilya kaleciliğinde değişim çağrısı yaparken Hugo Souza'yı "amatör" diye eleştirdi
Eski kaleci, uluslararası performansları eleştiriyor
Eski Tottenham kalecisi Gomes, Souza'nın ikna edici olmayan performanslarını sert şekilde eleştirerek bu file bekçisinin A milli takım seviyesinde olmadığını savundu. 27 yaşındaki Corinthians kalecisi, Brezilya'nın üç hazırlık maçından ilkinde ilk 11'de sahaya çıktı ancak Avustralya'nın genç yeteneği Nestory Irankunda'nın 68. dakikada kullandığı falso alan serbest vuruşta gole engel olamadı. Rayan'ın uzatma dakikalarında attığı dramatik kafa golü 1-1'lik beraberliği kurtarsa da, Souza 2025'te Japonya karşısında aldığı ilk maç yenilgisinin ardından Brezilya formasıyla hâlâ galibiyet göremedi.
- Getty Images Sport
Yorumcu, göze çarpan taktiksel kusurlara dikkat çekti
Selecao'nun savunmadaki eksiklerini değerlendiren eski PSV Eindhoven demirbaşı, duran top durumlarıyla başa çıkma ve gelen ortaları takip etme konusunda temel yetersizliklere işaret etti.
Gomes, ESPN Brasil'in aktardığına göre kalecinin milli takım yeterliliğini açıkça sorguladı: "Hugo Souza'nın Brezilya milli takımı potansiyeline sahip olduğunu düşünmüyorum. Kaleye geri dönerken yaptığı hareketlere bakıyorsunuz... kusura bakmayın ama bu, dürüst olmak gerekirse, amatör bir oyuncunun hareketi."
Şöyle ekledi: "[Hugo] kale çizgisi arasında çok iyi bir kaleci, ancak topa çıkarken ya da o topa çıkarken pozisyonunu doğru alırken tereddütlü göründüğünü görüyorsunuz."
Efsane isim, altyapı gelişimine öncelik verilmesini istiyor
Ancelotti'nin, Otavio ve Pedro Morisco'nun dahil olduğu rotasyonların ardından kalede yeni bir nesle geçiş yapma kararını destekleyen deneyimli isim, teknik direktörün doğru adayı desteklemesi gerektiğini söyledi.
Cruzeiro'daki döneminde birçok başarıya imza atan Gomes, eski kulübünün yükselen yeteneğinin uzun vadede çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı: "Evet, bir yenilenme gerekli, ancak Brezilya milli takımında yer alabilecek yeteneğe sahip isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor. Bence Otavio birincil seçenek [kaleci olarak]."
- NurPhoto
Asya turu savunma istikrarını test ediyor
Ancelotti, gelecek ay Asya'da Japonya ve Singapur'a karşı oynanacak zorlu iki maç öncesinde savunmasını hızla toparlamak zorunda. Yaklaşan hazırlık maçları, Brezilya'nın Avustralya karşısında çok da ikna edici olmayan iki karşılaşmada kalesinde üç gol görmesinin ardından savunmadaki istikrarı açısından kritik bir gösterge olacak. İtalyan teknik adam, gelecek yıl rekabetçi maçlar yeniden başlamadan önce güvenilir bir yedek ararken kalede yeni bir rotasyonun yaşanması kaçınılmaz görünüyor.
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