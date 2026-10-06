Selecao'nun savunmadaki eksiklerini değerlendiren eski PSV Eindhoven demirbaşı, duran top durumlarıyla başa çıkma ve gelen ortaları takip etme konusunda temel yetersizliklere işaret etti.

Gomes, ESPN Brasil'in aktardığına göre kalecinin milli takım yeterliliğini açıkça sorguladı: "Hugo Souza'nın Brezilya milli takımı potansiyeline sahip olduğunu düşünmüyorum. Kaleye geri dönerken yaptığı hareketlere bakıyorsunuz... kusura bakmayın ama bu, dürüst olmak gerekirse, amatör bir oyuncunun hareketi."

Şöyle ekledi: "[Hugo] kale çizgisi arasında çok iyi bir kaleci, ancak topa çıkarken ya da o topa çıkarken pozisyonunu doğru alırken tereddütlü göründüğünü görüyorsunuz."