Dünya Kupası, tarihi boyunca muazzam bir baskının simgesi olmuştur; tek bir hata, dört yıl süren bir rüyayı sona erdirebilir ve her gol, birkaç dakika içinde tüm grubun dengelerini altüst edebilirdi. Bu nedenle grup aşamasının son turu her zaman heyecan, dram ve ancak maçın bitiş düdüğüyle sonuçlanan karmaşık hesaplamalarla ilişkilendirilmiştir.

Ancak ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası, önceki turnuvalarda bu kadar net görülmeyen başka bir yönü ortaya çıkardı; artık her maç bir ölüm kalım savaşı değil, beraberlik de herkesin korktuğu bir sonuç değil; aksine, bazı durumlarda her iki takım için de ideal bir sonuç haline geldi.

Grup aşamasının sonuna yaklaşırken, yeni sistem hakkında pek çok soru işareti uyandıran senaryolar tekrarlanmaya başladı. Bazı milli takımlar, maçlara girerken bir puanın her iki taraf için de yeterli olacağını ve hücumun gereksiz bir risk olabileceğini, savunma yapıp paslaşmanın ise en mantıklı seçenek haline gelebileceğini önceden biliyorlar.

Bu sahneler, yıllar önce Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) turnuvayı genişletme duyurusunun ardından gündeme gelen soruyu yeniden gündeme getirdi: Takım sayısının artırılması heyecanı artırdı mı, yoksa rekabet ruhunu feda ederek takımlara daha fazla manevra alanı tanıyan bir sistem mi yarattı?