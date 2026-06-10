Hertha Berlin'in genç yıldızı Kennet Eichhorn, Liverpool ve RB Leipzig'i reddederek Bayer Leverkusen'e 9 milyon avroluk transferini tamamlayacak

Hertha için 9 milyon avroluk transfer ücreti, 2. Bundesliga’nın zorluklarıyla mücadele etmeye devam eden kulübe hoş bir mali destek sağlıyor. Kulüp, değerli oyuncusunu elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olsa da, transfer ücretinin büyüklüğü ve oyuncunun birinci ligde kendini kanıtlama isteği, bu transferi kaçınılmaz hale getirdi. Anlaşmanın, çeşitli performansla ilgili ek ödemeler ve potansiyel bir satış maddesi içerdiği anlaşılıyor; bu da Eichhorn'un Leverkusen'de muazzam potansiyelini gerçekleştirmesi halinde başkent kulübünün daha fazla fayda sağlayacağını garanti ediyor.