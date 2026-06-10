Getty Images
Çeviri:
Hertha Berlin'in genç yıldızı Kennet Eichhorn, Liverpool ve RB Leipzig'i reddederek Bayer Leverkusen'e 9 milyon avroluk transferini tamamlayacak
Leverkusen, Eichhorn'u transfer yarışında kazandı
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Leverkusen, genç yetenek Eichhorn'un 9 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme kararı alarak büyük bir transfer başarısına imza atmaya hazırlanıyor. Hertha formasıyla 2. Bundesliga'da sergilediği muhteşem performanslarla kısa sürede Avrupa'nın en heyecan verici orta saha umutlarından biri haline gelen 16 yaşındaki oyuncu, BayArena'da 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.
- Getty Images
Büyük kulüpler eli boş döndü
Bu haber, genç oyuncunun gelişimini yakından takip eden Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü için büyük bir darbe oldu. Premier League'in devleri Liverpool ve Manchester City, bu orta saha oyuncusuna büyük ilgi göstermiş ve onu gelecekteki projelerinin potansiyel bir temel taşı olarak görmüştü. Ancak Eichhorn, Almanya'daki gelişimine öncelik vererek, Leverkusen'de şu anda inşa edilmekte olan projeyi tercih etti. Nihai karar verilmeden önce, Eichhorn'un RB Leipzig'e transferini de reddettiği doğrulandı.
Hertha'ya mali destek
Hertha için 9 milyon avroluk transfer ücreti, 2. Bundesliga’nın zorluklarıyla mücadele etmeye devam eden kulübe hoş bir mali destek sağlıyor. Kulüp, değerli oyuncusunu elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olsa da, transfer ücretinin büyüklüğü ve oyuncunun birinci ligde kendini kanıtlama isteği, bu transferi kaçınılmaz hale getirdi. Anlaşmanın, çeşitli performansla ilgili ek ödemeler ve potansiyel bir satış maddesi içerdiği anlaşılıyor; bu da Eichhorn'un Leverkusen'de muazzam potansiyelini gerçekleştirmesi halinde başkent kulübünün daha fazla fayda sağlayacağını garanti ediyor.
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Eichhorn'un transferi, özellikle sözleşmenin uzun vadeli olması nedeniyle Leverkusen için bir niyet beyanı niteliğinde. Serbest kalma bedelini ödeyerek Leverkusen, günümüz piyasası şartlarında nispeten makul bir ücret karşılığında birinci sınıf bir yeteneği kadrosuna katmayı başardı. Eichhorn'un, Bundesliga'da hayal kırıklığı yaratan altıncı sıradan geri dönmeyi hedefleyen yeni kulübü için 2026-27 sezonunda kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.