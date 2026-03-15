Gustav Isaksen'in attığı gol, Milan'ın liderliğe doğru ilerleyişini durdurdu. Rossoneri, Olimpico'da Lazio'ya 0-1 yenildi. İlk yarının 26. dakikasında Danimarkalı oyuncunun attığı gol, Allegri'nin takımını Inter'den uzaklaştırdı: Dün Nerazzurri, Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Milan'ın yenilgisi, Chivu'nun takımının Rossoneri'ye karşı 8 puanlık farkı korumasını sağladı. Milan, Cremonese ve Inter derbisinde aldığı iki galibiyetin ardından mağlup oldu. Bir sonraki maç San Siro'da Torino ile oynanacak, Inter ise Floransa'da Vanoli'nin takımına karşı sahaya çıkacak.
AFP
Çeviri:
Hernanes, Lazio-Milan maçının ardından: "Rossoneri'de hiçbir şey yolunda gitmedi, hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Şimdi ise Como ve Juventus'a dikkat etmeliyiz"
"ATEŞ YAKILAMADI"
DAZN stüdyolarında maçı analiz eden Hernanes, Rossoneri'nin durumuna ilişkin şu yorumda bulundu: "Milan'da hiçbir şey yolunda gitmedi, çok hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi" dedi eski Lazio orta saha oyuncusu Brezilyalı. "Şampiyonluk yarışında umutları yeniden canlandırmak için böylesine büyük bir fırsat varken, Rossoneri'den daha fazlasını bekliyordum. Bir patlama yapmaları gerekiyordu ama olmadı. Inter'in de Atalanta ile berabere kaldığı doğru, ancak Nerazzurri'yi Allegri'nin takımından daha iyi gördüm. Ambrosini'nin dediği gibi, Milan şu anda birinci sıradan çok beşinci sıraya daha yakın, şimdi hızla yaklaşan Como ve Juventus'a dikkat etmek gerekiyor."
