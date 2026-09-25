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Hernan Crespo, Goncalo Ramos'u AC Milan'da gözden çıkarmayı reddetti ama forvetin "üst düzey bir oyuncu" olmadığı uyarısında bulundu
Rekor transfer yavaş başlangıca katlanıyor
Ramos, Serie A'daki ilk beş maçında yalnızca bir gol kaydetmesinin ardından yoğun bir eleştirinin odağında bulunuyor. Haziran 2026'da San Siro yönetiminin onu Paris Saint-Germain'den transfer etmek için 74 milyon €'luk bir pakete onay vermesinin ardından baskı artmaya devam ediyor. Fransa'dan gıpta edilen bir kupa koleksiyonuyla gelmesine rağmen Portekizli forvetin gol yollarındaki performansı, taraftarların yüksek beklentilerinin gerisinde kaldı.
- AFP
"Ona üst düzey bir oyuncu diyemem"
Crespo, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Ramos'un sadece bir gol atmış bir forvet için bonservis bedelinin fazla olup olmadığı soruldu. Forvetin bonservis bedeliyle ilgili soruya yanıt veren Crespo, şunları söyledi: "Ben Meksika'da Atlas'ın teknik direktörüyüm, İtalya'da Milan'ın yöneticisi değilim, bu yüzden net bir yanıt vermem zor.
"Şunu söyleyebilirim ki Goncalo Ramos'u tanıyorum, iyi bir oyuncu, çok iyi bir santrfor ve er ya da geç goller atacaktır. Elbette transferi için harcanan para düşünüldüğünde taraftarlar üst düzey bir golcü bekliyordu, ancak Portekizli hiçbir zaman şaşmaz bir bitirici olmadı. Kariyer istatistiklerine bakın, aradığınız tüm yanıtları bulacaksınız."
Bu görüşünü biraz daha açması istendiğinde, eski Arjantinli forvet şöyle devam etti: "PSG'deki son üç sezonunda Ramos, 131 maçta 53 gol attı. Bu da olağanüstü bir ortalamaya sahip olmadığı anlamına geliyor: iki maçta bir gol bile değil.
'Üstelik her zaman değerli bir katkı sağlamasına rağmen, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımda Luis Enrique yönetiminde hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı. Mükemmel bir oyuncu, buna katılıyorum, ama ona kesinlikle üst düzey bir oyuncu diyemezsiniz."
'Onun defterini dürmüyorum'
Gol azlığının gölgesinde Crespo, Ramos'un taktik katkısını yine de takdir ediyor; maç boyunca alan açmak ve rakibin savunma hattısına baskı yapmak için çok büyük enerji harcıyor.
Forvetin çalışma disiplinini değerlendiren Atlas teknik direktörü şöyle dedi: "Bakın, Ramos sahada canını dişine takıyor ve kendisini her zaman takımın hizmetine sunuyor. Bu küçümsenecek bir şey değil. Yaptığı tüm angarya işlerin ardından bir de topu ağlara gönderseydi, bir fenomenden söz ediyor olurduk...
"Gerçek şu ki Portekizlinin çok kendine özgü bir oyun tarzı var; takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmayı seviyor, geriye gelip başkalarının koşuları için alan yaratıyor. Bir oyuncuyu değerlendirirken bunlar hafife alınmaması gereken önemli detaylar.
"Bir santrfordan gol beklendiği doğru, bunun için doğdu ve bu görev için para alıyor ama gol atmadan da davaya faydalı olabilirsiniz: belki değerli asistler yaparak, takımın geri kalanıyla kusursuz senkron içinde hareketlenerek ya da sürekli presle rakipleri huzursuz ederek."
Ramos'un sahada Milan'daki diğer tüm oyunculardan daha fazla koştuğu hatırlatıldığında 51 yaşındaki teknik adam şunları ekledi: "Bu da takdire şayan bir özellik, taraftarı mutlu etmesi gereken de bu. Kaçmıyor, mücadele ediyor, savunmacılarla boğuşuyor, topun peşinde koşarken ciğerini ortaya koyuyor. Kısacası, şimdilik onun üstünü çizmiyorum. Elbette sonra ne kadara mal olduğuna bakarsanız, o zaman mayınlı bir alana giriyorsunuz."
- LaPresse
Milan, Sassuolo deplasmanında istikrar peşinde
Ruben Amorim'in takımı, lig sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yaparak ilk beş maçından 11 puan topladı ve şu anda puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor. Ramos'un, kulüp futbolu yeniden başladığında şüphe duyanları susturması ve Milan'ın ana hücum odağı olarak konumunu haklı çıkarması için üzerinde baskı var. Milli aranın ardından Milan, 11 Ekim'de Sassuolo deplasmanına giderek Serie A'nın zirvesine yakın kalma hedefini sürdürmek istiyor.
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