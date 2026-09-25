Crespo, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Ramos'un sadece bir gol atmış bir forvet için bonservis bedelinin fazla olup olmadığı soruldu. Forvetin bonservis bedeliyle ilgili soruya yanıt veren Crespo, şunları söyledi: "Ben Meksika'da Atlas'ın teknik direktörüyüm, İtalya'da Milan'ın yöneticisi değilim, bu yüzden net bir yanıt vermem zor.

"Şunu söyleyebilirim ki Goncalo Ramos'u tanıyorum, iyi bir oyuncu, çok iyi bir santrfor ve er ya da geç goller atacaktır. Elbette transferi için harcanan para düşünüldüğünde taraftarlar üst düzey bir golcü bekliyordu, ancak Portekizli hiçbir zaman şaşmaz bir bitirici olmadı. Kariyer istatistiklerine bakın, aradığınız tüm yanıtları bulacaksınız."

Bu görüşünü biraz daha açması istendiğinde, eski Arjantinli forvet şöyle devam etti: "PSG'deki son üç sezonunda Ramos, 131 maçta 53 gol attı. Bu da olağanüstü bir ortalamaya sahip olmadığı anlamına geliyor: iki maçta bir gol bile değil.

'Üstelik her zaman değerli bir katkı sağlamasına rağmen, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımda Luis Enrique yönetiminde hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı. Mükemmel bir oyuncu, buna katılıyorum, ama ona kesinlikle üst düzey bir oyuncu diyemezsiniz."